Meta wil jouw website scrapen met AI als je Facebook zakelijk gebruikt

Meta wil zichzelf via nieuwe voorwaarden het recht geven om websites van bedrijven automatisch te doorzoeken en de verzamelde informatie voor eigen producten te gebruiken. Dat blijkt uit de aangepaste voorwaarden voor zakelijke gebruikers van Facebook en Instagram, waarover onder meer Fast Company en Nieman Lab berichten. Vooral nieuwsuitgevers zijn niet blij met de plannen. Na een golf van kritiek heeft Meta besloten de invoering met drie weken uit te stellen.

Volgens Nieman Lab gaan de voorwaarden een stuk verder dan alleen het verzamelen van informatie op Facebook en Instagram. Meta wil namelijk ook websites die aan zakelijke accounts gekoppeld zijn kunnen doorzoeken met scrapers, bots en andere geautomatiseerde systemen. In de voorwaarden staat zelfs dat Meta accounts mag aanmaken op externe websites om informatie te verzamelen. Dat roept vragen op over de toegang tot content achter inlogschermen en betaalmuren.

In de oorspronkelijke voorwaarden stond bovendien expliciet dat Meta de verzamelde informatie mocht gebruiken om AI-modellen te trainen. Na kritiek heeft het bedrijf die verwijzing verwijderd en de formulering beperkt tot advertentie- en zakelijke producten. Toch zijn de zorgen daarmee niet verdwenen. Media- en IE-advocaat Matt Topic stelt tegenover Nieman Lab dat de overgebleven formulering nog altijd breed genoeg is om AI-training mogelijk te maken.

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Accepteren of vertrekken

Vooral nieuwsuitgevers zijn woedend. Zij vrezen dat Meta hun artikelen kan verzamelen en vervolgens kan gebruiken om producten te ontwikkelen die rechtstreeks met hun eigen websites concurreren. De News/Media Alliance, die meer dan 2.000 publicaties vertegenwoordigt, heeft Meta-topman Mark Zuckerberg daarom opgeroepen de voorwaarden volledig in te trekken.

Meta zou de nieuwe regels oorspronkelijk op 30 oktober invoeren, maar heeft die datum inmiddels verschoven naar 20 november. Volgens het bedrijf is er meer tijd nodig om de wijzigingen uit te leggen. Meta benadrukt bovendien dat websitebeheerders crawlers via een robots.txt-bestand kunnen blokkeren, al staat die bescherming niet expliciet in de voorwaarden.

Voorlopig verandert het uitstel dus weinig. Meta houdt vast aan de omstreden voorwaarden en zakelijke gebruikers moeten die uiteindelijk accepteren als ze de platforms willen blijven gebruiken. Voor veel uitgevers is stoppen met Facebook en Instagram echter nauwelijks een realistische optie.