Instagram Plus gaat wereldwijd van start met nieuwe betaalde functies

Na een aankondiging vorige maand wordt Instagram Plus nu wereldwijd uitgerold. Daarmee krijg je de mogelijkheid om een maandelijks abonnement te betalen voor een platform dat je eerder gratis gebruikte.

De gratis versie blijft natuurlijk beschikbaar en bevat, voorlopig althans, alles wat je gewend bent. De Plus-versie voegt daar extra functies aan toe.

Voor 3,99 dollar per maand (de Europese prijzen zijn nog niet bekend) krijg je met Instagram Plus onder meer ‘Story Spotlight’. Daarmee geef je je verhaal voorrang bij je vrienden. Daarnaast zijn er ‘Super Hearts’, geanimeerde hartjes die je kunt versturen, de mogelijkheid om zoveel publiekslijsten voor stories te maken als je wil, en de optie om een story 48 uur zichtbaar te houden in plaats van de standaard 24 uur.

Latest Videos From Watch full video here:

Je kunt ook stories vooraf bekijken, zien hoe vaak je stories opnieuw zijn bekeken, snel controleren of een specifieke persoon je story heeft gezien, en berichten op je profiel of in je highlights plaatsen zonder dat ze in de feed van je vrienden verschijnen.

Op het vlak van personalisatie kun je kiezen uit verschillende app-iconen, het lettertype van je profielbio aanpassen en tot zes berichten vastzetten op je profiel. Voorheen waren dat er drie.

(Image credit: Lance Ulanoff/Future)

Een moeilijke toekomst

Dit alles is nieuw, dus je verliest niets als je niet betaalt. Bovendien krijg je nog steeds advertenties te zien, zelfs als je wel betaalt.

Maar dat kan natuurlijk veranderen. Het is mogelijk dat Meta je in de toekomst laat betalen om advertenties te verwijderen, zoals we dat in de EU nu al apart kunnen doen. Het is ook mogelijk dat functies die momenteel gratis zijn, op een dag onderdeel worden van Instagram Plus.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als er verder niets verandert, lijkt de kans in ieder geval groot dat de meeste toekomstige Instagram-functies achter de betaalmuur van Instagram Plus verdwijnen.

Die mogelijkheden zorgen, samen met het idee dat je moet betalen voor een app die altijd gratis is geweest (ook al is dat voorlopig volledig optioneel) voor ontevreden reacties van gebruikers.