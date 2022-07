Instagram video-update: tijd om de app te verwijderen?

Meta voelt zich duidelijk bedreigd door TikTok: we zien dat Instagram (opens in new tab) meer updates uitbrengt om foto's te remixen naar een video, en elke nieuwe video die wordt gepost zet Instagram direct om naar een Reel. Dat laatste is een videofunctie voor iOS en Android die geïnspireerd is door TikTok.

In een blogpost (opens in new tab) legt Instagram uit hoe het de remix-functie uitbreidt om reactievideo's te bevatten. De app neemt bijvoorbeeld je reactie op een video op, of biedt voorbeelden die je een idee geven wat je de volgende keer wil posten.

De grote update hiervan is echter dat elke nieuwe video die wordt gepost direct een Reel is. Dat verwart een boel gebruikers, waaronder wijzelf.

Als dagelijkse Instagram-gebruikers zijn we niet geïnteresseerd in het gebruiken van de Reels-afdeling voor elke video: dit voelt dan ook als een misstap.

Niet insta-gewend aan de veranderingen

We gebruiken Instagram al sinds 2011, in de tijd dat de app filters had die ervoor zorgen dat je foto's op Polaroid-kiekjes leken. Sindsdien gebruiken we het social media-platform met veel plezier.

Desondanks is er sinds de koop van Facebook, inmiddels Meta, in april 2012 een boel veranderd, dankzij nieuwe functies (opens in new tab) die door andere apps zijn geïnspireerd. Neem bijvoorbeeld de Stories-functie van Snapchat, of de manier van content laten zien van TikTok. Deze nieuwe functies leiden behoorlijk af van het doel waarvoor wij Instagram gebruiken: kijken naar foto's. Tel daar nog eens bij op dat Instagram binnenkort NFT's beschikbaar maakt op het platform (opens in new tab).

In plaats van het kijken naar foto's scrollen we door Stories op Instagram en worden we gebombardeerd met drie advertenties achter elkaar, of krijgen we een TikTok-achtige layout met afbeeldingen, Reels, advertenties en andere aanbevelingen om spam-accounts te volgen.

We accepteren de updates omdat we de content die op Instagram wordt geplaatst waarderen. De content die op Instagram wordt gedeeld door gebruikers is immers anders dan wat gedeeld wordt op Snapchat (opens in new tab). We vinden Instagram Stories dan ook nog wel plezierig. Ook is het fijn dat de chronologische volgorde (opens in new tab) is teruggebracht, wat we jarenlang hebben moeten missen. Video lijkt echter het type content waar het bedrijf op koerst, wat al voelt als de verkeerde aanpak.

Elke video automatisch een Reel maken geeft ons de indruk dat het bedrijf gebruikers door TikTok-geïnspireerde video's wil opdringen, ongeacht waar de video's over gaan. Ook neemt het de keuze weg bij de gebruiker hoe deze de video willen posten.

Het voelt geforceerd en het voelt ook alsof de keuze afkomstig is van een team dat zich niet bezighoudt met Instagram. Bovenal voelt het als de verkeerde keuze voor een app die altijd door het posten van foto's werd gedefinieerd en niet door video's.

Hopelijk wordt deze keuze teruggedraaid, aangezien dit meer kwaad dan goeds zou kunnen doen voor gebruikers die graag meer met hun foto's en Stories willen doen.