Android 13: nieuws, features en wat we willen zien

Na de release van Android 12 in 2021, volgde de lancering van de Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Het duurt nog even voordat we de nieuwe versie van het besturingssysteem gaan zien, maar we zijn benieuwd wat het ons gaat brengen.

Sinds het debuut in 2008 heeft elke grote Android-update een vlaggenschip-feature met zich meegebracht. Met de release van Android 13 (codenaam: Tiramisu) kan Google het een en ander gladstrijken in de software. Miljoenen Android-smartphones zijn immers met het besturingssysteem uitgerust.

We zijn door onze OnePlus-, Samsung- en andere Android-toestellen heengegaan om uit te zoeken welke functies we graag terugzien in Android 13.

Eerst vertellen we je nog wanneer we verwachten dat de software lanceert, welke smartphones worden ondersteund en welke functies we al hebben ontdekt.

Latest news De tweede Android 13 ontwikkelaarspreview is beschikbaar en deze zit vol nieuwe functies (opens in new tab). Ook hebben we vernomen dat het besturingssysteem wellicht twee telefoonnummers op een enkele eSIM (opens in new tab) ondersteunt.

Android 13 releasedatum

(Image credit: Google)

Een nieuwe versie van Android verschijnt doorgaans in februari voor ontwikkelaars. Bij Android 13 is dit ook het geval, de previewversie (opens in new tab) is beschikbaar sinds 10 februari. Ondertussen is er ook een tweede preview verschenen.

Deze vroege versies geven app-ontwikkelaars een beeld van wat ze kunnen verwachten bij de definitieve release in het najaar. Zo kunnen ze hun apps op tijd aanpassen.

Google heeft een roadmap onthuld voor Android 13, deze kun je hierboven zien. De eerste fatsoenlijke bètaversie verschijnt volgens de planning in april en in juni volgt een stabiele versie. Waarschijnlijk haakt deze in op aankondigingen van Google I/O, wat op 11 mei plaatsvindt. De definitieve versie van Android 13 lanceert waarschijnlijk in september of oktober.

Android 13 ondersteunde smartphones

Android heeft niet de allerbeste reputatie als het om updates gaat. Het is niet altijd makkelijk om je toestel te upgraden naar de nieuwste versie omdat verschillende smartphone-makers hun eigen schil op het besturingssysteem willen toepassen.

Nu Google elk jaar een nieuwe Pixel-smartphone uitbrengt, komt er meestal ook rond die tijd een grote Android-update. Mogelijk zien we in het najaar de Pixel 7 of de Pixel Fold met een nieuwe versie van Android.

Andere bedrijven hebben meestal enkele maanden nodig om hun eigen versie te testen en ontwikkelen.

Android 13 features

We weten nog niet wat Android 13 ons gaat bieden, maar de eerste twee ontwikkelaarspreviews hebben een tipje van de sluier opgelicht.

Hierin zijn hints gespot waaruit blijkt dat Android 13 mogelijk ondersteuning biedt voor twee telefoonnummers op een enkele eSIM. Google heeft deze technologie gepatenteerd in 2020.

Google heeft er ook voor gezorgd dat dynamische thema’s (die de kleuren van app-icoontjes aanpassen om overeen te komen met je achtergrond) nu ook werkt met apps van derden. Voor nu is deze functie alleen beschikbaar op Google Pixel-smartphones, maar het lijkt erop dat meer smartphones de feature krijgen.

(Image credit: Google)

Deze release van Android richt zich meer op privacy. Zo wordt er een functie toegevoegd waarmee je apps toegang kunt geven tot bepaalde foto’s, zonder dat je ze toegang krijgen tot je volledige mediabibliotheek.

Een vergelijkbare feature moet ervoor zorgen apps verschillende apparaten kunnen herkennen via wifi, zonder dat ze toegang krijgen tot je locatie.

Ook moeten Android 13-gebruikers de mogelijkheid krijgen om de standaardtaal per app aan te passen, in plaats van alleen over je hele smartphone. Je kunt dus als je wilt de ene app in het Nederlands gebruiken en een andere in het Engels.

De tweede ontwikkelaarspreview introduceerde een functie genaamd Foreground Services Task Manager. Hiermee kun je zien hoeveel apps worden uitgevoerd en hoe lang ze al actief zijn. Er is ook een knop om de apps die je niet wilt gebruiken onmiddellijk stop te zetten.

Deze preview gaf ook de mogelijkheid om achtergrondenafbeeldingen te dimmen, vernieuwde mediacontrole, en de optie om meerdere profielen te kiezen.

Ondanks dat dit nog niet bevestigd is, lijkt het er ook op dat er een mogelijkheid komt om de helderheid van de zaklamp (opens in new tab) aan te passen. Het zou echter kunnen dat deze functie alleen naar toestellen komt die Android 13 vooraf geïnstalleerd hebben, niet degene die ernaar zijn geüpdatet.

Google heeft inmiddels ook onthuld dat het bedrijf werkt aan een manier om apps te archiveren. Met deze functie kun je apps comprimeren om opslagruimte vrij te maken op je toestel, zonder dat je de hele app hoeft te verwijderen.

Het bedrijf heeft niet bevestigd dat deze mogelijkheid naar Android 13 komt, maar wel dat het later dit jaar verschijnt.

Wat we willen zien

Het duurt nog even voordat we aan de slag mogen met Android 13, dus we hebben een lijst samengesteld met wat we willen zien van het next-gen besturingssysteem.

1. UI-verbeteringen

(Image credit: Google)

Android 12 beschikt over een compleet nieuw design genaamd Material You, maar deze is niet perfect. Zo is de UI voor veel gebruikers verwarrend omdat sommige knoppen geen duidelijke functie hebben.

Daarnaast ontbreekt er contrast in de kleuren van het ontwerp. Alles ziet er bleek uit in vergelijking met iOS. Volgens Android Police is Google hiervan op de hoogte en mogen we op een nieuwe ontwerp rekenen.

According to a new leak from @AndroidPolice, Google is introducing some customization options to Android's wallpaper-based theming system called "monet." This comes in the form of new styles called TONAL_SPOT, VIBRANT, EXPRESSIVE, and SPRITZ.https://t.co/IRjuWjRaSx pic.twitter.com/3pso679kUwJanuary 13, 2022 See more

De algemene uitstraling kan profiteren van wat flitsende kleuren. Al moeten we wel zeggen dat dit de eerste versie is van Material You, dus we verwachten dat er nog genoeg visuele updates aankomen.

2. Scrollende screenshots voor alle apps

(Image credit: Google)

Bij sommige apps in Android 12 kun je na het maken van een screenshot nog over de pagina scrollen. Vervolgens wordt al het beeld aan elkaar geregen om een grote schermafbeelding te maken.

Dit is een handige functie, maar niet alle apps ondersteunen het.

We zien graag terug in Android 13 dat het makkelijker wordt om de functie te implementeren over meerdere apps.

3. De vrijlating van back-tap

(Image credit: Google)

Deze optie verscheen voor het eerst in een bètaversie van Android 11 (opens in new tab) uit 2020, maar uiteindelijk heeft de functie het levenslicht niet gezien.

Er is al een variant (opens in new tab) beschikbaar in iOS 15 waarmee je een app kunt lanceren door een tik op de achterkant van je toestel te geven. Dit is heel handig wanneer je in een andere app zit en snel wilt wisselen.

Het zou fijn zijn om dit ook bij Android te zien. Vooral aangezien het besturingssysteem meer persoonlijke aanpassingen toelaat dan iOS.

4. Snelle speakerverbinding

(Image credit: Future)

Volgens Android Police komt deze functie mogelijk Android 13. Het is vergelijkbaar met een iPhone-feature waarbij je met een enkele tik de muziek die je luistert kunt versturen naar een HomePod-speaker.

In het kort wordt het ‘TTT’ genoemd, ofwel ‘tap to transfer’. Hiermee kun je media versturen naar een apparaat in de buurt.

Nu ook veel tv’s en smart speakers Android gebruiken, is dit een handige manier om snel content te versturen en op een ander apparaat af te spelen.

5. Verbeter de ‘Openen met’-functie

(Image credit: Google)

Voor de release van Android 12 verscheen er een bericht wanneer je een bestand probeerde te openen. Dit bericht vroeg welke app je wilde gebruiken om het bestand te openen. Ook kon je selecteren of je die app eenmalig wilde gebruiken, of dat een dergelijk bestand altijd met dezelfde app moest worden geopend.

Het was een simpel bericht met een duidelijke functie. Bij Android 12 is het moeilijker om een app te selecteren die slechts één keer een bestand van dat type opent. Meestal wordt het dan gelijk de standaard-app om dat bestandsformaat mee te openen en om dat aan te passen moet je de instellingen induiken.