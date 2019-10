De Google Pixel 4 is gearriveerd naast zijn grotere broer, de Google Pixel 4 XL en biedt een mix van vlaggenschip fotografiefuncties, inclusief automatisch leren en andere AI trucjes.

Het is de opvolger van de Google Pixel 3, maar de verbeteringen zijn minimaal. Google heeft het niet weten te doorbreken met de Pixel 4, in plaats daarvan spelen ze het op zeker met een oplopende update.

Het voelt een beetje alsof Google op zijn lauweren rust, en hoopt dat de sterke fotografie van de Pixel 3 gebruikers blijft intrigeren en ze er toe zet om de nieuwe Pixel 4 te checken. En hoewel er zeker een aantal voordelen zijn wat fotografie betreft, voor degenen die op zoek zijn naar upgrades die de moeite waard zijn is het allemaal niet zo indrukwekkend.

Het goede nieuws is dat de Google Pixel 4's aankoopprijs lager is dan die van de Pixel 3, wat kan helpen om een eventueel waargenomen gebrek aan innovatie bij de verkoop te compenseren.

Google Pixel 4 lanceringsdatum en prijs

De Google Pixel 4 lanceringsdatum is op 24 oktober, met Pixel 4 pre-orders die zijn begonnen op 15 oktober.

De prijs van de Google Pixel 4 begint bij 749 euro voor 64GB aan opslag en voor de versie met 128GB opslag betaal je 849 euro.

Dat betekent dat de prijs van de Pixel 4 lager uitkomt dan het geval was bij zijn voorganger.

Google Pixel 4 design en display

Google Pixel 4 specs Gewicht: 162g

Afmetingen: 68.8 mm x 147.1 mm x 8.2mm

OS: Android 10

Schermformaat: 5.7-inch

Resolutie: Full HD+

CPU: Snapdragon 855

RAM: 6GB

Opslag: 64/128GB

Batterij: 2,800mAh

Camera achter: 16MP + 12MP

Frontcamera: 8MP

Hoewel er niet veel nieuw is aan de Google Pixel 4, is het design wel verbeterd. De handset heeft een metalen frame die rond de omtrek van het apparaat loopt en een stevige structuur biedt, afgewerkt met een zwarte rubberen coating.

In eerste instantie voelt dit een beetje vreemd aan. We zijn gewend aan het coole premium gevoel van het metaal of het glas als we de smartphone oppakken en de doffe afwerking aan de zijkanten van de Pixel 4 heeft niet dezelfde hoogwaardige aantrekkingskracht.

Echter, na een aantal minuten met de Pixel 4, snappen we waarom er voor deze afwerking is gekozen. Het biedt veel grip, vergeleken met het glas/metalen toestel en het zorgt ervoor dat de telefoon comfortabel in de hand ligt.

Met zijn 5.7-inch display, is de Pixel 4 een van de kleinere vlaggenschip toestellen, en is dus goed te gebruiken met een hand. Door de extra grip aan de zijkanten voelt het een stuk veiliger aan. De Pixel 4 meet 147.1 x 68.8 x 8.2mm en weegt 162g.

Het is echter geen compact apparaat, en de mensen met een smallere handpalm moeten waarschijnlijk nog steeds beide handen gebruiken om de Pixel 4 te bedienen.

Het display neemt de meeste ruimte van de voorkant van het toestel in beslag, maar er zit nog steeds een rand boven en onder. Google kiest er opnieuw voor om geen notch te gebruiken op zijn standaard vlaggenschipmodel ( de Pixel 3 XL had wel een notch, maar voor de Pixel 4 XL is Google teruggekeerd naar een ontwerp met bezels.

Aan de rechterkant van de smartphone vind je de aan/uitknop en de volumeknoppen, met de voormalige knop die een contrasterende kleur aan de zwarte rand van de Pixel 4 voor een beetje visuele interesse.

Er is ook een verandering aangebracht aan de achterkant, met een groot vierkant camerablok die zich in de linkerbovenhoek bevindt - het is een vergelijkbare esthetiek met de nieuwe iPhone 11-serie.



Het is niet perse een stijlvolle implementatie, maar het biedt Google de mogelijkheid om twee camera's te groeperen (de eerste keer zat er een tweede flitser inbegrepen aan de achterkant van de telefoon), de flits en een paar sensors samen in een ruimte.

Je krijgt stereo speakers op de Pixel 4, terwijl de handset met een IP stof- en waterbestendige beoordeling, zodat het een kleine onderdompeling in het water kan overleven.

De Google Pixel 4 verschijnt in drie kleuren: zwart (Just Black), wit (Clearly White) en de nieuwe oranje kleur (Oh So Orange).

Als je het display van de Google Pixel 4 van iets dichterbij bekijkt, dan zie je dat de handset beschikt over een Full HD+ resolutie met een pixeldensiteit van 444ppi - dat is goed en het ziet er fantastisch uit, maar de Pixel 4 XL heeft een hoger resolutie paneel.

Het heeft ook een verversingssnelheid van 90Hz, waardoor je makkelijker over het scherm scrolt.

Waar is de Pixel 4 vingerafdrukscanner?

Opmerkelijk is wel de ontbrekende vingerafdrukscanner - deze bijzondere functie is niet terug te vinden op de smartphone. Google heeft besloten om volledig voor de ontgrendeling via het gezicht te gaan, en beweert dat dit snel en makkelijk gaat.

Echter, terwijl Apple succes had met Face ID op de iPhone X en nieuwere iPhones, zit het Android ecosysteem (en al helemaal de apps die beschikbaar zijn op het platform) niet in dezelfde fase.

Als je op dit moment de vingerafdrukscanner gebruikt om in te loggen op Android apps, zul je zien dat de biometrische inlog opties beperkt zijn op de Pixel 4.

Google zegt dat ze samenwerken met app-ontwikkelaars om te ontgrendelen via je gezicht te gebruiken om in te loggen, maar dit kan een tijdje duren voordat het beschikbaar is op de apps die jij gebruikt.

Google Pixel 4 camera

Zoals besproken is de grootste upgrade op de Google Pixel 4 de toevoeging van een tweede camera achteraan - dit is de eerste keer dat Google meer dan een lens op de achterkant van het toestel heeft geplaatst.

Twee camera's achter is nog steeds erg bescheiden vandaag de dag, aangezien de meeste hoogwaardige vlaggenschippen wel drie, vier of in sommige gevallen vijf camera's hebben.

Google houdt het graag simpel in termen van hardware, en er is een 12MP hoofcamera (f/1.7, 77-graden blikveld), geassisteerd door de nieuwe 16MP telephoto lens (f/2.4, 52-graden blikveld) die je verbeterde zoom biedt, betere foto's bij weinig licht en verbeterde portretfoto's.

OP de voorkant vind je een 8MP selfiecamera (f/2.0, 90-graden blikveld).

Hoewel dat allemaal goed is, heeft Google meer gekeken naar de software dan de hardware voor zijn camera's, en hier is er een nieuwe neurale chip aan toegevoegd voor verbeterde software en manipulatie van beelden.

Voor de Pixel 4 is er ook live HDR+ beschikbaar, die je een realtime preview op het scherm biedt van hoe je foto er uiteindelijk uit zal zien.

Deze technologie leidt tot een nieuwe camerafunctie op de Pixel 4, genaamd Dual Exposure. In deze modus koppelt de Pixel 4 de helderheid bediening los van de achtergrond en de voorgrond. De achtergrond helderheid is vergrendeld op het optimale niveau en dan kun je de helderheid aanpassen op de voorgrond met een slider op het scherm.

Het betekent dat als je een foto van objecten neemt met daarachter de zonsondergang, je alle kleuren en helderheid van de lucht erbij pakt. En het zorgt ervoor dat de mensen in de foto niet verstopt zitten in de schaduw.

Google's Night Sight modus, waarmee de camera uit het niets licht haalt in situaties bij weinig licht en zorgt voor verrassende helderheid, heldere shots, krijgt een upgrade voor de Pixel 4 - en het heeft het nodig, aangezien het de concurrenten ook is opgemerkt, met Huawei en Apple die allebei een vergelijkbare sterke nachtmodus bieden.

De Pixel 4 komt ook met een nieuwe astrofotografie modus, waarmee je heldere en duidelijke beelden kunt maken van de maan sterren en sterrenstelsels.

Google zegt dat je uit licht vervuilende steden moet blijven en juist het platteland moet opzoeken om voordeel te halen uit deze nieuwe modus. En je moet de Pixel op een stabiele ondergrond plaatsen - alleen als de telefoon detecteert dat hij volledig stabiel staat dan is het mogelijk om de 15 long-exposure foto's te nemen om een zo gedetailleerd mogelijk beeld vast te leggen.

De voorbeelden werden getoond tijdens de korte tijd die we kregen om de handset te beoordelen, zagen er indrukwekkend uit maar we moeten wachten tot de volledige review om te zien of de Pixel 4 deze foto's consistent kan produceren.

Google Pixel 4 specs en prestatie

De Google Pixel 4 beschikt over Qualcomm's vlaggenschip Snapdragon 855 chipset, wat het genoeg vermogen geeft en dit wordt gecomplimenteerd door Google's eerste hobbel in RAM voor een Pixel telefoon.

De eerste, tweede en derde generatie van de Pixel reeks beschikten allemaal over 4GB RAM, maar de Pixel 4 vergroot dat naar 6GB, wat ervoor zorgt dat de smartphone naast de Android concurrentie komt te staan.



Dit betekent dat er meer dan genoeg vermogen is op de Pixel 4, en het zou dan ook bijna alles moeten kunnen verwerken.

Je vindt er de laatste versie van Google's mobiele besturingssysteem, Android 10, die de slimme assistent bevat.

Google Assistant is verbeterd voor Android 10 en de Pixel 4 presenteert de slimme spraakassistent. Je kunt het nu de opdracht geven om apps te openen, en daarin zoekopdrachten uit te voeren - bijvoorbeeld, "Hey Google, laat me Beyonce op Instagram zien" hij opent dan de Instagram app en leidt je naar de profielpagina van de zangeres.

Er is een nieuwe manier om Assistent te activeren: met een veeg omhoog van rechtsonder in de hoek van het scherm. Als alternatief kun je nog steeds de zin "Hey Google" gebruiken en de ingedrukte zijkanten van de Pixel 4 - net als bij de Pixel 3 - om de spraakassistent te activeren.

Assistant in Android 10 is ook context-bewust en als je binnen 15 seconden na je eerste vraag opnieuw een vraag stelt, hoef je hem niet opnieuw te activeren. Dan luistert hij al.

Het is mogelijk om te profiteren van Google's Pixel voordelen, inclusief gratis onbeperkte originele resolutie cloudopslag voor alle foto's die je maakt op de nieuwe Pixel 4, en je hebt prioriteit als het aankomt op toekomstige software en beveiligingsupdates.

Google claimt dat de 2,800mAh Pixel 4 batterij ervoor zorgt dat je hem de hele dag kunt gebruiken - ondanks dat hij kleiner is dan die in de Pixel 3 - en we zullen deze claim testen in onze volledige review.

Google Pixel 4 bewegingssensor en gebarenbediening

Een andere nieuwe functie op de Google Pixel 4 is Motion Sense, ofwel de bewegingssensor. Deze maakt het mogelijk om gesture controls te gebruiken om simpele taken uit te voeren als het aanraken van het scherm van je smartphone niet handig is. (als je bijvoorbeeld aan het rijden bent, aan het koken bent of je telefoon gebruikt tijdens het sporten).

We hebben al eerder ingebouwde gesture control gezien bij andere smartphones, met de LG G8 als een van de meer recente apparaten die het bieden, maar in plaats van het gebruiken van een camera, komt de Pixel 4 met een radar chip verankerd in de rand boven het scherm.

De radar chip biedt een breed 180-graden blikveld die het mogelijk maakt voor de Pixel 4 om je hand te detecteren van ver weg. Google zegt dat ze al vijf jaar aan deze technologie werken - echter is zijn eerste publieke uitstapje extreem beperkt.

Motion Sense kan drie dingen detecteren: aanwezigheid, bereik en gebaren. Met aanwezigheid detecteert de telefoon of je in de buurt bent van het toestel. Als dat niet het geval is, gaat hij aan door middel van het altijd aan-display en als je wegloopt gaat het display uit om de batterij te sparen.

Met bereik gaat de telefoon aan door het vergrendelscherm weer te geven ( en toont dan de notificaties die je wellicht hebt ontvangen) als je je hand richting het toestel beweegt om hem op te pakken.

De meest interessante van het trio is gebarendetectie, die je je hand over de handset laat zwaaien om bepaalde functies uit te voeren. Voor nu, is alleen basis bediening mogelijk zoals het wisselen tussen nummers terwijl je luistert naar muziek (je kunt gebarendetectie niet gebruiken om de muziek te pauzeren of het volume te regelen), het dempen van alarmen/timers en het beëindigen van telefoongesprekken.

Gebaren worden ook alleen ondersteund door een handjevol applicaties bij de lancering, inclusief YouTube Music, YouTube, Spotify, de telefoon app en de klok app. Apps die compatibel zijn tonen een witte glanzende animatie aan de bovenkant van het scherm, wat je een visuele hunt geeft dat de functie beschikbaar is.

In de gebarenbediening demo die we hebben gezien, pakt de Pixel 4 effectief het zwaaigebaar op, maar we moeten eigenlijk meer tijd doorbrengen met de smartphone om te zien hoe deze functie presteert als je hem dagelijks gebruikt.

Er is nog een gebied waar gebaren wordt ondersteund, en dat is op het startscherm. Een andere nieuwe toevoeging voor de Pixel 4 serie is geanimeerde Pokémon achtergronden en als je met je hand over de telefoon veegt dan reageert hij met een zwaaiende hand of een glimlach.

Je kunt dubbelklikken op de Pokémon om verschillende personages te zien, met onder andere Pikachu en Eevee. Het is een leuke toevoeging, helemaal als je een Pokémon fan bent, maar het is wederom een eenvoudige interactie.

Vroeg oordeel

De Google Pixel 4 lijkt een top camerasmartphone te zijn, met extra fotografie functies en een camera bijgevoegd op de achterkant van het toestel.

Echter zijn de verbeteringen van het design relatief klein, het ontbreken van de vingerafdrukscanner zal een frustratie zijn voor sommigen en de nieuwe gebarenbediening is extreem beperkt.

In zijn geheel voelt het als een solide smartphone, maar de Pixel 4 mist de belangrijke functies van sommige van zijn rivalen.