Google Nest Mini vs Google Home Mini: wat is er anders aan de nieuwste Google smart speaker?

The new Google Nest Mini

De Google Nest Mini is officieel onthuld als de opvolger van de meest betaalbare speaker van het bedrijf, de Google Home Mini.

De originele Google Home Mini (2017) leverde alle slimmigheidjes van Google Assistent in een compacte vorm en werd zo een goedkope hub voor je smart home én een handige kleine luidspreker.

Hoewel hij populair was, had de Google Home Mini wel zo zijn problemen; voornamelijk de slechte audiokwaliteit, iets wat de techgigant probeert te recht te zetten met de nieuwe Nest Mini.

Dus, hoe doet het nieuwe model het ten opzichte van zijn voorganger? Hoewel we nog niet de kans hebben gehad om de Google Nest Mini uitgebreid te testen, hebben we de specs wel naast elkaar gelegd om de twee schattige slimme luidsprekers met elkaar te kunnen vergelijken.

Google Nest Mini vs Google Home Mini: prijs en beschikbaarheid

Een van de meest aantrekkelijke aspecten van de Google Home Mini is zijn lage prijs; 59 euro. Dit maakt hem de meest betaalbare slimme luidspreker op de markt.

Gelukkig heeft de nieuwe Google Nest Mini precies dezelfde prijs, dus je hoeft niet extra te betalen om de nieuwere Google Assistant speaker in handen te krijgen.

De Google Nest Mini is beschikbaar vanaf 23 oktober, en het is nog niet duidelijk of de originele Google Home Mini dan in de uitverkoop gaat om plaats te maken voor de Nest Mini.

Hoe het ook zij, we kunnen wel een korting op de originele Mini verwachten met Black Friday en Cyber Monday, dus als je op zoek bent naar een goedkopere luidspreker, dan is het het waard om Black Friday in de gaten te houden.

De originele Google Home Mini (Image credit: Shutterstock)

Google Nest Mini vs Google Home Mini: design

Als we het over het design hebben, zijn er geen grote veranderingen tussen de twee smart speakers; ze zijn exact dezelfde grootte en vorm, met hetzelfde stoffen rooster en de vier LED-lampjes.

De stof van de Google Nest Mini is nu geheel gemaakt van gerycled plastic, terwijl de externe behuizing gemaakt is van "ten minste 35% van de consument afkomstig gerecycled plastic", volgens het bedrijf.

Zoals de originele Google Home Mini, verschijnt de nieuwe Nest Mini in Chalk (krijt), Charcoal (houtskool) en Coral (koraal) en in een nieuwe kleur genaamd Sky (lichtblauw).

Beide speakers beschikken over aanraakbediening, waarmee je je muziek kunt afspelen, en met de microfoon knop kun je actief luisteren uitschakelen. Dit zorgt ervoor dat Google Assistent stopt met het luisteren naar wat je zegt.

Nieuw bij de Google Nest Mini is de ultrasound technologie; dit betekent dat als je muziek afspeelt, de LEDs oplichten zodra je richting de luidspreker loopt dit helpt je om te zien waar de volumeknoppen zitten.

Je kunt ook je muziek afspelen of pauzeren door op de bovenkant te tikken van de Google Nest Mini. In tegenstelling tot zijn voorganger, kun je de Google Nest Mini aan de muur bevestigen.

(Image credit: Google)

Google Nest Mini vs Google Home Mini: functies

Aangezien ze beide door Google Assistant worden aangedreven, zul je erachter komen dat de Google Home Mini en Google Nest Mini veel van dezelfde functies hebben. Dit geeft je de mogelijkheid om je smart home apparaat hands-free te bedienen met behulp van je stem.

De dingen die Google Assistant kan doen zijn enorm gevarieerd; de krachtige spraakassistent is in staat om allerlei handelingen uit te voeren, van het beantwoorden van algemene kennisvragen tot het checken van je mails en afspraken.

Hij wordt steeds slimmer, gebruikt artificial intelligence om te leren en zich aan te passen.

Beide luidsprekers kunnen bijvoorbeeld gratis bellen, en muziek streamen uit een assortiment aan muziekapps, waaronder YouTube Music en Spotify. De nieuwe Nest Mini is verbeterd en ondersteunt nu Bluetooth 5.0, wat een stabiele verbinding biedt als je muziek draadloos afspeelt vanaf je smartphone.

Dankzij Google Assistant, kunnen de Home Mini en de Nest Mini ook verzoeken verzenden om een YouTube-video over te zetten naar je Chromecast tv en kan hij Internet of Things apparaten bedienen als slimme verlichting, slimme beveiligingscamera's en meer.

Een nieuwe functie die beschikbaar is op de Google Nest Mini (en alle andere Nest smart speaker en displays), is de mogelijkheid om een intercom te gebruiken; zo kun je tegen iedereen in huis praten met gebruik van je smartphone of een andere Nest luidspreker.

(Image credit: Google)

Google Nest Mini vs Google Home Mini: geluid

Audio was nooit een van Google Home Mini's sterke punten, maar als een bureaumaatje, werkt het geluid prima. Zijn 40mm-driver zal je niet wegblazen met krachtige bas en het 360-graden geluid dat Google beloofde in 2017, maar deze mini luidspreker kan best een goed geluid produceren.

Google zegt dat de nieuwe Nest Mini twee keer het basvermogen heeft van de originele Home Mini, met een "rijker en meer neutraal geluid waarmee je meer details kan horen".

Deze verbeterde bas wordt mogelijk gemaakt door een aangepaste 40mm-driver die ontworpen is om de basfrequenties naar de voorgrond van het geluidsveld te brengen, terwijl de beschermde afstemmingssoftware helpt om het perfecte geluid te creëren.

Heb je meer geluid nodig? Beide speakers kunnen gekoppeld worden aan andere Google Home of Nest luidsprekers om je hele huis op te vullen met muziek. Nieuw bij de Google Nest Mini is de mogelijkheid om twee luidsprekers samen te voegen voor waar stereogeluid.

(Image credit: Google)

Google Nest Mini vs Google Home Mini: vroeg oordeel

Zonder de Google Nest Mini grondig te testen, is het moeilijk om te zeggen of het een grote verbetering is ten opzichte van de Google Home Mini. Google heeft een aantal kwaliteitsfuncties geïntroduceerd die de Google Assistant speaker zeker gebruiksvriendelijker maken dan ooit tevoren.

Subtiele veranderingen in het ontwerp, zoals de mogelijkheid om hem aan de muur te bevestigen en het gebruik van eco-vriendelijk materiaal zijn een stap in de goeie richting, en de ultrasound-technologie maakt de Nest Mini slimmer dan zijn voorganger.

We kunnen de geluidskwaliteit niet precies beoordelen zonder te luisteren naar de Nest Mini, maar Google praat vol zelfvertrouwen over de sonische veranderingen die ze hebben gemaakt - of er nu een merkbaar verschil zit in de bas in deze kleine luidspreker valt nog te bezien.