De Home Mini is de goedkoopste manier om de Assistant te verkrijgen voor degenen die hun huis willen uitrust met het smart home ecosysteem van Google. Hoewel hij een goede prijs-kwaliteitverhouding heeft, is de Home Mini met zijn ondermaatse geluidsprestaties een betere bureauvriend dan een luidspreker die op zichzelf staat.

Hij is schattig, hij is compact, en kost slechts 59 euro. De betaalbare Google Home Mini doet iets dat zelfs de beste Bluetooth-speakers niet kunnen: hij is uitgerust met Google Assistant, die altijd klaar staat om je te helpen bij het vinden van antwoorden, het aanzetten van de muziek, het dimmen van de lichten, het starten van een tv-show en nog veel meer door niets meer dan een stemcommando.

Dat betekent dat de Home Mini precies hetzelfde is als de grotere, duurdere Google Home en zelfs de veel krachtigere Google Home Max. Maar daar stoppen de gelijkenissen. Terwijl de andere luidsprekers vanuit het oogpunt van prestaties zeer solide stand-alone luidsprekers zijn, kan de Home Mini zich niet staande houden als de enige geluidmaker in je huis.

Er zit zeker een aspect van subjectiviteit in het beoordelen van de geluidskwaliteit, maar de meesten zijn het erover eens de Home Mini niet heel veel kan. De soundstage is - ondanks het feit dat het 360 graden is - redelijk vlak. Hoewel hij met gemak de meest obscure muziek op een vrij grote verscheidenheid van streamingdiensten kan afspelen, heeft de Mini het moeilijk om die muziek tot zijn recht te doen komen door zijn kleine formaat.

Als je echter al een Google Home hebt of een luidspreker met een Chromecast Audio, dan maakt de Home Mini je audioregeling nog mooier met zijn expertise die steunt op de hoogtes in het geluidsprofiel. Zang en dergelijke klinken duidelijk door, maar gaan ten koste van al het andere. Dit is geen probleem als je andere luidsprekers hebt, maar de Home Mini is op zichzelf niet krachtig genoeg.

Ondanks dat feit is het echter onmogelijk om dit kleine apparaatje niet aan te bevelen. De assistent is slim, de grote lijst van functies en de lage prijs maken het gemakkelijk om de Home Mini in huis te halen.

De knop voor de microfoon.

Design

De Google Home Mini ziet eruit alsof Google de Home ondersteboven heeft gedraaid en plat heeft gedrukt. Zo vind je de stofstructuur aan de bovenkant van dit apparaat met het matte plastic aan de onderkant. Als je graag technologie met voedsel zou vergelijken, dan lijkt de Mini nogal sterk op een macaron.

De Home Mini geeft de indruk dat zijn stoffen bovenkant alleen mooi moet ogen, maar in feite is het aanraakgevoelig op bepaalde plaatsen. Tikken bovenop de Mini pauzeert/hervat bijvoorbeeld muziek.

Je vinger plaatsen aan de linker- en rechterkant van de luidspreker verlaagt en verhoogt het volume. Wanneer je ten slotte met je stem of door middel van aanraking navigeert, zal de Home Mini vier LED's op zijn bovenkant laten zien om te tonen dat je actie geregistreerd is.

Vier lichtjes verschijnen bovenop de Home Mini om te tonen dat hij aan het luisteren en denken is.

De Home Mini heeft een micro-USB-poort aan de achterzijde om stroom te krijgen (dit apparaat heeft geen batterijen, zoals de Amazon Echo Dot) en een microfoonschakelaar waarmee je het actief luisteren kunt uitschakelen, waardoor hij een luidspreker wordt waar je op moet tikken om te communiceren.

Als je de onderkant bekijkt, zie je een ronde rubberen mat zodat hij stil blijft liggen op eender welk oppervlak. Google heeft die van TechRadar voorzien van een koraal (perzikkleurig) model, maar de Home Mini is ook verkrijgbaar in krijt (grijs) of houtskool (zwart).

Prestaties

De Google Home Mini is de meest betaalbare speaker met Google Assistant-ondersteuning op de markt en gelukkig heeft zijn stemherkenning geen last van de vermindering in grootte en prijs. Of je schreeuwt van de andere kant van de kamer of zachtjes praat op drie meter afstand, de Home Mini levert consistent goede resultaten af.

Qua controle over andere diensten wordt de lijst steeds groter. Je kan muziek streamen via een assortiment muziekapps zoals Spotify en YouTube Music. Hij kan een verzoek sturen om een YouTube-video naar je Chromecast te sturen om moeiteloos te beginnen kijken. De Home Mini is ook een smart home hub omdat hij ook kan worden geïntegreerd met Internet of Things (IoT)-apparaten van onder andere TP-Link en Philips Hue.

Maar afgezien van zijn slimme mogelijkheden beschikt de Home Mini over een indrukwekkende reeks functies die direct uit de doos beschikbaar zijn voor mensen die niet de moeite willen nemen om met hun luidspreker te praten of hem aan te sluiten op externe diensten.

Verbinding maken is een fluitje van een cent via de Google Home-app en leert je snel zaken over de Home Mini, zoals hoe hij werkt en diensten die direct toegang bieden tot een breed scala aan gratis audio-inhoud. Als je de Home Mini alleen wilt gebruiken als een set Bluetooth-luidsprekers, biedt de Google Home-app koppelingsinstellingen, hoewel ze nogal goed verstopt zijn in de app.

Zodra je smartphone is ingesteld met de Home Mini, is het eenvoudig om te beginnen met luisteren. Geef de luidspreker een schreeuw om een aantal specifieke of minder specifieke deuntjes te spelen, of druk gewoon op de Cast-knop in de buurt van de bovenkant om je telefoon zijn audio rechtstreeks naar de Home Mini te streamen.

Over Cast gesproken, de nieuwste luidspreker van Google werkt het beste binnen een menigte van andere apparaten met Cast. In mijn studioappartement heb ik een Google Home, een Chromecast Audio soundbar en de Google Home Mini gegroepeerd om een surround-sound set-up te bouwen. In deze groepering viel de Home Mini op als de ster van de hoge tonen en duwde de zang er extra hard door als het grotere geheel meer gericht was op de middentonen.

Maar de Google Home Mini mag op zichzelf niet voor veel meer worden gebruikt dan een bureaumaatje. Hij is meer dan genoeg als je hem gewoon gebruikt om een glimp op te vangen van je agenda, het laatste nieuws te horen. Maar als je op zoek bent naar iets dat je favoriete muziek accuraat zal reproduceren, is dit niet de beste oplossing die er is. Deze mini-luidspreker kan vrij luid zijn, maar er zit te weinig bas in de muziekklank.

Verdict

Net als bij de Amazon Echo Dot is het duidelijk dat de Home Mini een poging van Google is om de Assistent in zoveel mogelijk huizen te krijgen, zonder dat het eigenlijk op punt staat. De enorme hoeveelheid mogelijkheden die de Google Home biedt naast de chique hoogwaardige bouw en de lage prijs maken van het toestel meteen ster.

Als je op zoek bent naar een goedkope luidspreker, zal de Google Home Mini voor velen genoeg zijn. Maar houd er rekening mee dat hij best wordt gezien als een aanvulling op de Home-familie en niet als de basis. De specialiteit van dit apparaat is mensen die al een Google-ecosysteem hebben te belonen met een goedkoop extraatje.

Ja, de Google Home Mini kost minder dan de helft van de grotere Google Home en is ook half zo groot, maar qua geluid krijgen we minder dan helft van de prestaties van de Home.

Bron afbeeldingen: TechRadar