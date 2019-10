De Google Pixel 4 XL is niet veel veranderd ten opzichte van zijn voorganger, maar buiten de extra camera lens en verfijnde foto software, de veranderingen die er zijn kunnen wellicht potentiele kopers afschrikken. De notch is weg, de zwarte bezelis terug en de vingerafdrukscanner heeft plaatsgemaakt voor de gezichtsherkenning ID; we moeten nog zien of de andere aanpassingen de Pixel 4 XL ervoor kunnen zorgen dat de concurrentie achterblijft.

De Google Pixel 4 XL is de nieuwe, grote vlaggenschip smartphone die de naam van de zoekmachine draagt, en arriveert samen met zijn kleinere broertje de Google Pixel 4.

Het is de directe vervanging van de Pixel 3 XL, en zoals zijn voorganger is de belangrijkste aantrekkingskracht op de Google Pixel 4 zijn fotografiemogelijkheden. Google heeft een tweede lens toegevoegd aan de achterkant van de handset, en ze introduceren meer software functies voor het verbeteren van je beelden.

Buiten dat hij een groter scherm heeft, een grotere batterij en een groter formaat, is de Pixel 4 XL bijna dezelfde telefoon als de Pixel 4 - ze hebben dezelfde specificaties, camera's en software.

Google Pixel 4 XL lanceringsdatum en prijs

De Google Pixel 4 XL lanceringsdatum is gepland voor 24 oktober, dat betekent dat het niet lang duurt voordat we de nieuwe smartphone in handen zullen krijgen.

De prijs van de Google Pixel 4 XL begint bij 899 euro voor 64GB opslag en kost 999 euro voor 128GB aan opslag.

De opslag opties vinden wij erg laag, helemaal voor deze tijd, en daarom is er Google One cloud opslag service. je kunt het drie maanden gratis uitproberen als je de Pixel 4 XL aanschaft.

(Image credit: Future)

Design en display

Als je een snelle blik werpt, dan is er niet veel veranderd bij de Pixel 3 XL, maar er zijn genoeg subtiele wijzigingen om de Pixel 4 XL te kwalificeren als een verbetering in de generatie.

Niet alle veranderingen worden echter goed ontvangen. Het meest opmerkelijke is dat Google de notch vaarwel heeft gezegd en een rand heeft geïnstalleerd boven het scherm om het oordopje te plaatsen, de selfie camera en allerlei sensors.

De vingerafdruksensor aan de achterkant heeft plaatsgemaakt voor de gezichtsherkenningsensor, net als bij Apple. Dit zorgt voor een gestroomlijnde achterkant, bewaard voor het nieuwe camerablok in de linkerbovenhoek. En hoewel hij niet zo vreemd is als de iPhone 11 Pro cameraset, ziet het er nog steeds een beetje ongemakkelijk uit.

De achterkant heeft een matte afwerking, terwijl de buitenste rand verandert is van een metalen naar een aluminium textuur, wat misschien niet zo classy is als een glans afwerking maar het geeft wel betere grip.

De Google Pixel 4 XL blijft wat aan de kleine kant voor een grotere telefoon met zijn 6.3-inch QHD+ display, die je genoeg ruimte biedt voor je apps, gamingsessies en video marathons zonder dat het hem teveel wordt.

Google heeft de verversingssnelheid van het scherm verhoogt naar 90Hz, wat ervoor zorgt dat je heel soepel over het scherm heen scrolt langs apps en de interface. Hoewel dit waarschijnlijk het meest gewaardeerd wordt voor het gamen, moeten we nog zien of het net zo'n goede ervaring biedt als de gaming smartphones zoals de Asus ROG Phone 2 en de Razer Phone 2.

(Image credit: Future)

Camera

Net als zijn voorgangers, zet de Pixel 4 XL hoog in op zijn camera. De 12.2MP hoofdcamera (77-graden blikveld) wordt samen geleverd met een nieuwe 16MP telephoto lens (2x optisch).

Hoewel dat de trend van 2019 om ultra-brede lenzen toe te voegen in de wind slaat - haalt hij nu de iPhone X en de Samsung Galaxy Note 8 in door het toevoegen van een tweede telephoto shooter - het vervult nog steeds de droom van elke Pixel smartphone fan die de mogelijkheden voor zich ziet van het koppelen van Google's camera technologie met meer lenzen.

De foto's die Google toonde tijdens het lanceringsevenement zagen er indrukwekkend uit, en het is de software die het zwaarste werk doet. Bijvoorbeeld, Google beveelt het inzoomen in hybride gebieden aan (optisch en digitaal) in plaats van het fotograferen van veraf om het later bij te snijden. Dit advies slaat de traditionele fotografielogica in de wind, maar het lijkt erop dat het wel werkt met hogere resolutie beelden.

Andere software aanpassingen inclusief betere HDR, een verbeterde Portret modus en nieuwe astrofotografie capaciteiten in de Night Sight modus - in het kort, geven gebruikers de mogelijkheid om de maan en sterren vast te leggen, zelfs naast minder heldere aarde-gerichte features. Google's foto software trekt alles uit de kast om zijn voortrekkersrol te behouden.

Ook zien we verbeteringen bij de camera UI, inclusief de mogelijkheid om te previewen hoe HDR je foto kan verbeteren voordat je de foto maakt. Er zijn ook twee nieuwe HDR sliders in de eenvoudige fotomodus - Dual Exposure bediening waarmee je de belichting en schaduw kunt aanpassen.

Als laatste, de 8MP dual selfie camera's blijven onveranderd - hoewel je ook kan spelen met Dual Exposure op de frontcamera.

(Image credit: Future)

Specs en prestatie

Onder de kap van de Google Pixel 4 XL verschijnt de Snapdragon 855 chipset en 6GB aan RAM-geheugen, wat genoeg vermogen biedt voor het Android 10 besturingsysteem.

Het werkt allemaal heel soepel dankzij de ververssnelheid van 90Hz en de eersteklas specificaties.

Er is een grote verbetering aan de interface: Motion Sense, oftewel de bewegingssensor. Volgens geruchten hebben de Pixel 4 smartphones een radar chip om handbewegingen te lezen die het mogelijk maken voor jou om de telefoon te bedienen zonder het aan te raken. En Google toonde al de basisopdrachten, zoals het overslaan van liedjes door te swipen.

Er is wat meer intelligentie ingebouwd - bijvoorbeeld als je het volume van je wekker zachter wil zetten detecteert de telefoon de beweging van je hand - maar over het algemeen wordt deze bediening verspreid over apps en is het niet universeel geïmplementeerd, en het is lastig in te schatten of deze functie echt zal aanslaan.

Andere mooie aanpassingen zijn Live Caption, wat Google al toonde tijdens Google IO 2019, en de Recorder app, die nu transcripties creëert . Ze zijn niche toevoegingen aan bestaande apps, maar wel toevoegingen die professioneel handzaam zijn voor een aantal selecte groepen en zullen de toegankelijkheid voor anderen uitbreiden.

(Image credit: Future)

Vroeg oordeel

Google's Pixel smartphone-lijn hebben altijd gediend als het zuiverste schip voor de visie van het bedrijf voor Android en dat is oke, helemaal gezien hun fotografiefuncties al jaren van hoge kwaliteit zijn. De Pixel 4 XL zet die traditie voort, met een paar aanpassingen dat zijn cameracapaciteiten ondersteunt terwijl het achterblijft op de concurrentie op het gebied van geavanceerde functies elders.

Maar met de iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note 10 en Huawei P30 Pro die de camerafuncties naar een hoger niveau tillen dit jaar, blijft Google's voorsprong in de fotografiewedstrijd afnemen. De Pixel 4 XL is nog steeds een kanshebber in het grote smartphone spel, maar zijn nieuwe functies lijken minder essentieel te zijn en meer gezien te worden als leuke trucjes dan die we zien in rivaliserende handsets.

We geloven nog steeds dat de Pixel 4 XL fotomogelijkheden ervoor zullen zorgen dat hij zijn voorsprong behoudt, al is het onduidelijk hoe lang het nog een must-have apparaat blijft voor smartphone fotografie liefhebbers.