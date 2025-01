MSI onthult eerste laptops met Nvidia 50-serie GPU's

MSI onthult vandaag met trots zijn nieuwste laptoplijn, uitgerust met NVIDIA GeForce RTX 50 Series Laptop GPU's in combinatie met de nieuwste Intel Core Ultra Series 2-, AMD Ryzen 9000- en AMD Ryzen AI 300-serie processors op CES 2025. MSI introduceert exclusief de Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, met een handgetekend drakendesign en Noordse runen die mythologie combineren met extreme gamingprestaties. De vernieuwde Titan-, Raider- en Vector-series bieden topprestaties voor veeleisende gebruikers. De Stealth-serie, inclusief Copilot+ PC's met AMD Ryzen AI 300-serie CPU's, is ideaal voor gebruikers die zoeken naar AI-georiënteerde laptops. Daarnaast heeft MSI zijn high-performance Crosshair- en Pulse-series aangekondigd met de nieuwste NVIDIA GeForce RTX 50-serie, waarmee gebruikers veelzijdige opties krijgen die aansluiten bij diverse prestatiebehoeften. Met exclusieve AI-oplossingen en innovatieve thermische koelontwerpen blijft MSI de beste gebruikerservaring leveren, met een combinatie van geavanceerde technologie en uitzonderlijke prestaties.

Hoogwaardige MSI-laptops aangedreven door Intel en AMD

De uitgebreide high-performance laptoplijn van MSI bevat Intel Core Ultra 200HX- en 200H-processors met tot 24 cores en een geïntegreerde NPU AI-engine, wat meer dan 15% prestatieverbetering biedt ten opzichte van hun voorgangers. MSI introduceert ook een veelzijdige reeks AMD-laptops, aangedreven door de AMD Ryzen 9000 HX-serie, waaronder de Ryzen 9955HX3D, die gamers een aanzienlijk voordeel en een verbeterde gamingervaring biedt. Daarnaast bevat de nieuwe AMD-reeks de Ryzen AI 300-serie processors, met een next-gen NPU die tot 50 TOPS aan geavanceerde AI-mogelijkheden biedt. Dankzij hun geavanceerde efficiëntie zijn deze processors ideaal voor gebruikers die gefocust zijn op prestaties en duurzaamheid.

Innovaties voor verbeterde prestaties en gebruikservaring

MSI introduceert een gloednieuw thermisch koelingsontwerp met een innovatieve SSD-warmteafvoerpijp. Dit SSD-koelsysteem verlaagt de maximale temperatuur van PCIe Gen 5 SSD's tot wel 10 °C, wat zorgt voor stabiele prestaties, blijvend hoge snelheden en betrouwbare gegevensoverdracht, zelfs bij zware belasting. Om de opslagprestaties verder te verbeteren, introduceert MSI Super RAID 5, dat Gen5- en Gen4-SSD's combineert voor een indrukwekkende leessnelheid tot 18.000 MB/s. Dit garandeert naadloze toegang tot gegevens en razendsnelle laadtijden voor de meest veeleisende toepassingen.

MSI kondigt ook zijn nieuwste AI-innovatie aan: de MSI AI Robot. Ontwikkeld in samenwerking met NVIDIA integreert deze geavanceerde AI-assistent een lokaal geïmplementeerd klein taalmodel rechtstreeks in het systeem. Met AI Robot kunnen gebruikers hun laptops bedienen via natuurlijke taalcommando's, zelfs zonder internetverbinding, wat een intuïtievere manier biedt om hun laptops in te stellen en te beheren. Samen met AI Noise Cancellation Pro en de AI Engine verbetert de uitgebreide AI-suite van MSI de functionaliteit van de laptops, waardoor ze slimmer, gebruiksvriendelijker en eenvoudiger te bedienen zijn, wat resulteert in een verbeterde gebruikerservaring.

MSI introduceert de beperkte Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, geïnspireerd door de veerkracht van de Noordse mythologie. Met een verbluffend nieuw ontwerp, handgetekende drakenmotieven en Noordse runen, combineert het artistiek vakmanschap met baanbrekende prestaties. De 3D-draak en drakenring op de polssteun zijn zorgvuldig met de hand getekend, waarbij elementen uit de Noordse mythologie zoals de negen rijken en runensymbolen zijn verwerkt. Dit resulteert in een verfijnde metallic glans, een geraffineerde textuur en een vlekkeloze vintage-geïnspireerde afwerking.

Titan, Raider, Vector en Stealth Series: nieuwe krachtpatsers

MSI heeft zijn high-performance laptoplijn geüpgraded, waaronder de Titan-, Raider-, Vector- en Stealth-series, die nu allemaal beschikbaar zijn in 18-inch uitvoeringen voor verbeterde prestaties en een meeslepende ervaring. Uitgerust met NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU's bieden deze laptops prestaties op desktopniveau, versterkt met geavanceerde AI-mogelijkheden. Met MSI's OverBoost Ultra Technology levert de Titan-serie tot 270W aan totaal systeemvermogen, terwijl de Raider- en Vector-series tot 260W leveren. Dankzij Thunderbolt 5-ondersteuning en DDR5-6400-geheugen garanderen deze laptops topprestaties, ultrasnelle connectiviteit en naadloos multitasken voor veeleisende gebruikers.

De Stealth-serie beschikt over AMD Ryzen AI 300 Series-processors met Copilot+ PC-certificering en biedt geavanceerde prestaties geoptimaliseerd voor AI-taken. Met een slank Mg-Al-legering chassis combineert de Stealth-serie stijl en duurzaamheid, waarbij de Stealth 18 opvalt als de lichtste 18-inch laptop op de markt. MSI heeft ook de Crosshair- en Pulse-series verbeterd, die nu zijn uitgerust met de nieuwste NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU's. Deze upgrades bieden een breder scala aan krachtige opties voor gebruikers met uiteenlopende behoeften.

Venture en VenturePro: robuuste en krachtige zakelijke laptops

Om de productiviteit verder te verbeteren, introduceert MSI de nieuwe zakelijke en productiviteitslijn – de Venture/VenturePro-serie, een veelzijdige en robuuste lijn beschikbaar in maten van 14" tot 17". Ontworpen voor professionals en creators, is de VenturePro-serie uitgerust met krachtige CPU’s en de nieuwste discrete NVIDIA GPU’s. Dankzij een superieur koelingsontwerp leveren deze laptops hogere, stabielere prestaties terwijl ze lage hitte- en geluidsniveaus behouden. Hun hoge prestaties maken het voor professionals eenvoudig om lichte creatieve taken te beheren en verschillende werkprojecten efficiënt af te ronden, waardoor ze een betrouwbare tool zijn voor het verhogen van de productiviteit. De VenturePro-serie biedt bovendien een exclusieve batterijverhoging voor een extra 4-5 uur productiviteit, waardoor je overal productief blijft.