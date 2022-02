Beste gaming pc van 2022: de top desktops voor pc-gaming

Ben je een fervent gamer? Dan heb je daar ook een geschikte gaming-pc voor nodig. Wij begeleiden je doorheen alle verschillende opties richting de topklasse pc's die jou volgens ons zullen helpen bij het spelen van jouw favoriete titels. Afhankelijk van wat je juist zoekt, hoef je zelfs niet enorm veel uit te geven om de juiste pc te vinden.

Dit gezegd hebbende, zal je waarschijnlijk wel wat meer moeten betalen voor pc's met iets meer high-end componenten in als je de nieuwste en beste pc-games wilt spelen, zoals Halo Infinite op 4K. Als je echter wat aan prestaties inboet, zijnde het gamen op 1440p of slechts 1080p, dan heb je doorgaans nog steeds een immersieve gaming-ervaring zonder dat je daarvoor te diep in je geldbuidel moet tasten.

Het aanhoudende chiptekort zorgt ervoor dat de prijzen voor CPU's en GPU's wat hoger liggen dan normaal, waardoor het nu misschien wel het beste moment is om een reeds gebouwde computer te kopen in plaats van er zelf eentje samen te stellen. Je krijgt zo alle componenten die je wilt zonder dat je zelf een grafische kaart tegen de huidige prijzen moet gaan zoeken, waardoor je mogelijk lang moet wachten of veel te veel moet betalen.

Wat jouw budget ook mag zijn, er zal hier ongetwijfeld wel een gaming-pc bijstaan die aan jouw eisen voldoet, of je nu een topklasse premium pc zoekt of iets meer budgetvriendelijk dat een balans vindt tussen prijs en prestaties. Om jou te helpen bij jouw keuze hebben we de beste toestellen hieronder verzameld, en hebben we rekening gehouden met de prijs, prestaties en zelfs het ontwerp. Of je nu competitief wil gamen of na een lange werkdag rustig wil uitblazen, je zal wel iets vinden.

Onze topkeuzes voor de beste gaming-pc van 2022

Beste gaming-pc's van 2022

1. MSI MEG Aegis Ti5 Opvalllende specs en ontwerp Specificaties CPU: Tot 10de gen Intel Core i9 GPU: Tot MSI GeForce RTX 3080 RAM: Tot 128GB Opslag: Tot 3TB HDD + 2TB SSD Redenen om te kopen + Onnavolgbare prestaties in een unieke case + Waanzinnige specificatie-opties Redenen om te vermijden - Selectie aan USB-poorten kon beter

Niet iedereen zal te vinden zijn voor de Transformer-achtige case van de MSI MEG Aegis Ti5, maar over de pure kracht valt niet te twijfelen. Deze bizar uitziende premium pc van MSI komt met adembenemende specs. De hoogste configuratie komt met een Intel Core i9, de RTX 3080 en een exorbitante 128GB RAM. Welk model je ook kiest, de prestaties zullen je volledig omver blazen. Het nadeel is wel dat je daar aardig wat geld voor moet ophoesten, dus dit zal niet de beste keuze zijn voor iedereen.

2. Alienware Aurora Ryzen Edition R10 Krachtige gaming-prestaties voor alle budgetten Specificaties CPU: AMD Ryzen 5 3500 – 9 3950X GPU: AMD Radeon RX 5600 – NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti RAM: 8GB – 64GB DDR4 Opslag: 1TB 7200RPM SATA – 2TB M.2 PCIe NVMe SSD + 2TB 7200RPM SATA Redenen om te kopen + Stevige specs + Betaalbaar + Prachtig design Redenen om te vermijden - Hoogste configuraties blijven nog steeds heel duur

Met de pogingen van AMD om de sterkste speler in zowel de CPU- als GPU-markt te worden, mag het ons niet verbazen dat veel van de beste pc's nu de overstap maken naar Team Red. Onze favoriete Alienware Aurora gaming desktop-reeks is er eentje van, en voorziet zijn R10-modellen met de krachtige, doch betaalbare Ryzen CPU's van AMD. Deze voorzien niet enkel ruwe kracht bij het gamen, maar komen ook met een zacht prijskaartje, waardoor gamers met een beperkt budget nu ook van de beste gaming prestaties kunnen genieten. Dit is een van de beste gaming pc's, zeker als we de volgende generatie in het achterhoofd houden, voorzien van de RTX 3090 voor gaming in een 8K-resolutie.

3. Lenovo Legion Tower T5 Zeer geschikt instapmodel Specificaties CPU: Tot AMD Ryzen 9 3950X / Intel i7 GPU: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super – RTX 2070 Super / AMD Radeon RX5500 - AMD Radeon RX5700XT RAM: Tot 128GB DDR4 Opslag: Tot 2x 2TB SSD Redenen om te kopen + Stevige 1080p-restaties die geweldig zijn voor esports + Makkelijk te upgraden voor extra boost Redenen om te vermijden - Instap-GPU's komen zonder ray tracing en DLSS

Zij die hun eerste stappen willen zetten in pc gaming of gewoon een beperkt budget hebben, zullen de instap-configuraties van de Lenovo Legion Tower T5 wel appreciëren. Het is een betaalbaar startpunt dat zeker geschikt is om de meeste populaire esports en AAA-titels te draaien tegen 1080p. De standaardmodellen ontbreken wel de modernere GPU-standaarden zoals ray tracing en DLSS, maar als je klaar bent om de specs wat omhoog te krikken, dan kan je het zwarte chassis makkelijk openen om de upgrades toe te voegen. Als je voor het eerst met pc gaming aan de slag wilt, dan zal je waarschijnlijk geen betere optie vinden.

4. MSI Trident 3 10th Beste gaming pc met een kleine vormfactor Specificaties CPU: Tot 10e Gen Intel Core i7-10700 GPU: Tot MSI GeForce RTX 2060 Super RAM: Tot 64GB DDR4 2666MHz Opslag: 1 x M.2 SSD + 1 x 2,5 inch HDD / SSD DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Amazon Netherlands (NL) Redenen om te kopen + Esports-prestaties + Kleine vormfactor + Veel poorten vooraan Redenen om te vermijden - Startmodel komt met een harde schijf - Weinig upgrade-baar

Als je met een plaatsgebrek kampt, of gewoon een gaming pc zoekt die je in jouw woonkamer kwijt kan, dan is de MSI Trident 3 10th misschien wel iets voor jou. Het is niet enkel een van de kleinste gaming pc's die we ooit hebben gezien, maar hij is ook iets goedkoper dan de concurrenten met vergelijkbare hardware. De specs zullen ervoor zorgen dat je een geweldige game-ervaring hebt, en dat zonder jouw portefeuille teveel te belasten. En zolang je geen opvallende RGB-verlichting en vloeibare koeling zoekt en ook niet veel geeft op het upgraden van jouw pc, dan is dit het beste toestel voor jou.

5. Acer Predator Orion 3000 De beste compacte gaming pc voor 4K gaming Specificaties CPU: Intel Core i7-10700 GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 RAM: 16GB Opslag: 500GB SSD + 1TB HDD DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Expert.nl Bekijken bij Informatique NL Bekijken bij Yorcom.nl Redenen om te kopen + Slim gebouwd met prachtige RGB + Geweldige gaming prestaties gecombineerd met uitstekende koeling Redenen om te vermijden - Headset grip can block front ports

De Acer Predator Orion 3000 is uitstekend gebouwd, met een aandacht voor detail dat je bijna nergens anders zal vinden in een net, compact ontwerp dat de pc heel draagbaar maakt. De RGB-verlichting is ook een interessante toevoeging en wordt enkel knapper door de FrostBlade-ventilatoren en lichtbalken op de zijkanten. Ook binnenin vind je veel moois terug, met speces die sterk genoeg zijn om gamers immersieve 4K en VR-gaming te bieden. Het is niet de goedkoopste pc die je zal vinden, maar wel eentje die voldoende future-proof is om meerdere jaren mee te gaan. Zeker als je naast de topprestaties ook een leuk uiterlijk zoekt, is dit een geweldige keuze.

6. HP Omen 30L Eenvoud en kracht in één pc Specificaties CPU: Intel Core i7-10700K - Intel Core i9-10900K GPU: Nvidia GeForce RTX 3070 - 3090 RAM: 16GB - 64GB Opslag: 512GB - 2TB SSD + 0 - 2TB HDD DE BESTE DEALS VAN VANDAAG Bekijken bij Megekko NL Bekijken bij Bol.com Netherlands Bekijken bij Informatique NL Redenen om te kopen + Eerlijke prijs + Mooie prestaties Redenen om te vermijden - Componenten zitten dicht op elkaar

De HP Omen 30L kan met wat flinke hardware komen, en levert mooie prestaties ondanks de krappe plaatsing van de componenten waarbij we ons zorgen maakten over de luchtstroming. Er zijn nog andere zaken die ons kunnen smaken, waaronder de beperkte hoeveelheid RGB-verlichting, de eerlijke prijs en het elegante ontwerp. Je hebt de mogelijkheid om wat onderdelen aan te passen, maar de dichte plaatsing van alles zorgt ervoor dat dit niet eenvoudig is. Je kan ook vrij weinig doen om de koeling te verbeteren.

Hoe kies je de beste gaming pc

Welke pc is het beste voor gaming? In de zoektocht naar de beste gaming pc is het belangrijk om de juiste balans te vinden tussen jouw budget en gaming prestaties. Als geld geen probleem is (of als je er niets mee inzit om een tijdje te moeten sparen), dan kan het al niet foutlopen met onze twee topkeuzes, zijnde de MSI MEG Aegis T5 en de Alienware Aurora Ryzen Edition R10. Beide komen met krachtige CPU's (die je zelf nog van een upgrade kan voorzien) en een Nvidia RTX 3080 GPU, wat de tweede beste GPU is die je kan vinden, op de RTX 3090 na. Beide komen met een boel aanpasbare opties, dus je kan de specs zelf vorm geven. Als je echter wat op jouw budget moet letten, dan is de HP Omen 30L een goede keuze vanwege zijn brede waaier aan aanpasbare opties waarmee je geweldige prestaties krijgt voor een aangename prijs. Je zal dus ongetwijfeld wel iets vinden.

Waar moet je op letten bij het kopen van een nieuwe gaming pc? Waar het bouwen van jouw eigen gaming pc wat duur of ingewikkeld kan uitvallen, zijn goede gaming pc's betaalbaarder dan ooit. Zelfs de Intel Comet Lake en AMD Ryzen 5000-chips, samen met de Nvidia Ampere of Big Navi-GPU's zijn toegankelijker dan ooit, als het op prijs aankomt (zolang de chiptekorten geen roet in het eten gooien). Maak je dus niet teveel zorgen over jouw budget. De kans is zeer groot dat je niet zoveel aan prestaties moet inboeten als je denkt. Of je nu de beste pc-games wil spelen, of meer budgetvriendelijke gratis spellen, je moet vooral iets kiezen dat betaalbaar is zonder dat je daarvoor teveel aan prestaties of vitale functies moet inboeten, zoals bijvoorbeeld de hoeveelheid beschikbare poorten. Dat kan dus een van de duurste desktop pc's zijn die je in het 4K-gamen zullen bijstaan, of een van de beste budgetvriendelijke gaming pc voor een vlotte 1080p gaming-ervaring. Houd je pas bezig met de rest en het ontwerp, tenzij je een zeer flexibel budget hebt. Let er ook steeds op dat je genoeg RAM en snelle opslag hebt. Nu is 8GB DDR4-geheugen het minimum, maar als je kan, dan is een upgrade naar 16GB niet onverstandig. Veel topspellen nemen ook aardig wat opslagruimte in beslag, dus zorg er hier ook voor dat je voldoende beschikbaar hebt. Je kan later natuurlijk steeds nog wat bijvoegen. Hou tot slot ook nog wat geld over voor geschikte randapparatuur. Een gaming pc is hier natuurlijk voor een groot deel afhankelijk van. Let dus zeker ook op een goede gaming monitor, gaming muis en gaming toetsenbord.

Hoe we gaming pc's testen

Een gaming pc is steeds een grote aankoop waar je voldoende over moet denken, dus ook wij nemen dit vrij serieus. Het testen van een gaming pc is steeds een uitdagende onderneming. We testen hier niet enkel de nieuwste titels op, maar ook oudere, doch nog steeds veeleisende titels, en letten daarbij op de prestaties en koeling-efficiëntie. We draaien ook synthetische benchmarks zoals PCMark 10, 3DMark en Geekbench 5.

We nemen bovendien ook een kijkje naar het ontwerp, de hoeveelheid poorten, upgrade-baarheid, RGB-verlichting en toegang tot het chassis. Daarnaast controleren we tevens hoe goed de pc met alledaagse taken omspringt, omdat we onze gaming pc's ook daar voor zullen gebruiken.

We combineren al onze resultaten en wegen dit tenslotte af ten opzichte van de prijs, om te kijken of hij het prijskaartje waard is en al dan niet waar voor zijn geld blijkt voor de consumenten.

