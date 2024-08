SteamOS komt eindelijk naar de Asus ROG Ally en mogelijk ook naar andere Windows 11 gaming handhelds

De Asus ROG Ally werd uitgebracht in 2023, gevolgd door een vernieuwde ROG Ally X dit jaar. Hoewel de draagbare gaming-PC veel lof heeft ontvangen, blijft één klacht constant: Windows 11 is niet geschikt voor handhelds. Het goede nieuws is dat de optie om over te schakelen naar SteamOS op de ROG Ally nu officieel in aantocht is.

Windows 11 voelt niet helemaal goed aan op een handheld apparaat. Hoewel het een vertrouwd besturingssysteem is, mist Microsoft’s OS de soepele ervaring die SteamOS op de Steam Deck biedt.

Met grote belangstelling merkten sommige mensen een onderdeel op in de laatste releasenotes van Valve's SteamOS, waarin het bedrijf stelt dat het "ondersteuning heeft toegevoegd voor extra ROG Ally-keys." Dit lijkt een subtiele manier te zijn om aan te kondigen dat de ROG Ally eindelijk SteamOS-ondersteuning krijgt!

Sean Hollister van The Verge was niet zeker of dit betekende wat het leek te suggereren, dus zocht hij bevestiging bij Valve. Valve-ontwerper Lawrence Yang verklaarde: "De opmerking over ROG Ally-keys heeft betrekking op de ondersteuning van apparaten van derden voor SteamOS. Het team werkt verder aan het toevoegen van ondersteuning voor extra handhelds op SteamOS."

SteamOS komt eraan!

Dat wil niet zeggen dat we over een paar weken al een heel nieuw besturingssysteem te installeren hebben. Het zal een lang proces zijn voordat we SteamOS op de ROG Ally (of andere Windows-handhelds) zien. Volgens Yang maakt Valve echter "stabiele vooruitgang".

Yang merkt ook op dat Valve eerder had beloofd dat je op de Steam Deck kunt schakelen tussen SteamOS en Windows. Dit staat bekend als dual-booten. Over dat onderwerp zegt Yang: "Wat Windows betreft, we bereiden ons voor om de resterende Windows-drivers voor Steam Deck OLED beschikbaar te maken (je hebt misschien gezien dat we firmware voor de Bluetooth-driver aan het voorbereiden zijn). Er is geen update over de timing voor dual-bootondersteuning. Het is nog steeds een prioriteit, maar we zijn er nog niet aan toegekomen."

Het is interessant om te zien hoe Valve een concurrent helpt die in een moeilijke positie zit met de softwarekant van zijn product, maar het heeft tenminste zin vanuit een zakelijk perspectief.

Meer blootstelling voor SteamOS, dat is gekoppeld aan Valve’s eigen gaming platform, zorgt natuurlijk voor meer inkomsten voor Valve.