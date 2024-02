Erazer Hunter X20 gaming desktop review

Sommige gamers bouwen liever hun eigen desktop, terwijl andere een volledige kant-en-klare gaming pc kopen. De Erazer Hunter X20 richt zich op dat tweede deel en is (grotendeels) uitgerust met krachtige, toekomstbestendige hardware. Het glazen zijpaneel en de overdosis aan RGB-verlichting vallen dan weer niet bij iedereen in de smaak, maar dit is helaas een trend bij gaming pc's. Verder vinden we slechts één USB-C-poort, die dan ook nog eens achteraan zit, te weinig in 2024. Voor deze prijs vinden we ten slotte dat er 3 TB SSD-opslag mag zijn in plaats van een SSD van 1 TB met een HDD van 2 TB.

Een pre-built gaming pc kopen, is een omstreden gegeven binnen de gaming community. Sommigen vinden dat elke zichzelf respecterende pc-gamer een eigen gaming pc moet kunnen bouwen, terwijl anderen de voorkeur geven aan een vooraf gebouwde pc waar je zelf niets aan hoeft te doen. Hoewel de specificaties van deze gaming pc's vaak erg goed zijn, is het natuurlijk goedkoper als je zelf elk onderdeel afzonderlijk koopt en het daarna zelf in elkaar knutselt. Wij hebben voor deze review onze favoriete games gespeeld op de Erazer Hunter X20, een van de duurdere gaming desktops van het moment. Is hij zijn hoge prijs waard of kijk je toch beter een paar extra tutorials om je eigen pc te bouwen?

Erazer Hunter X20 review: prijs & beschikbaarheid

Onze configuratie heeft een adviesprijs van 3.299 euro

Sinds eind 2023 beschikbaar in Nederland en België

Niet overal op voorraad op het moment van schrijven

De som van de afzonderlijke onderdelen vormt zelden de totaalprijs van het geheel bij gaming pc's. Je spaart dan wel tijd uit door de Erazer Hunter X20 te kopen, maar geld bespaar je zeker niet. Onze configuratie (Intel Core i7-14700K, Nvidia GeForce 4070 Ti, 32 GB DDR5 RAM, 1 TB SSD-opslag, 2 TB HDD-opslag) heeft een adviesprijs van 3.299 euro en zelfs voor een kant-en-klare gaming pc is dat veel geld. Verder lijkt onze configuratie de enige te zijn die Erazer hier aanbiedt en ook dat is zonde. Je mag dan wel zelf onderdelen kunnen vervangen, maar als je slechts 1 TB opslag nodig hebt, betaal je hier voor 3 TB.

De Erazer Hunter X20 is verre van de goedkoopste gaming pc met een Nvidia GeForce 4070 Ti. Hij is zelfs een van de duurste opties. Er zijn alternatieven van 1000 euro minder kosten en vaak verlies je dan slechts wat opslagcapaciteit en geen prestaties. Er valt iets te zeggen voor het makkelijk afneembare glazen zijpaneel, maar als jij iemand bent die zelf geen onderdelen wil vervangen, maakt dat uiteindelijk weinig uit. Voor zijn prijs is het zelfs verrassend dat je maar een Intel Core i7-processor krijgt, terwijl je voor dit geld concurrenten kan kopen met een Intel Core i9- of AMD Ryzen 9-processor.

Ten slotte helpt de beperkte beschikbaarheid niet bij dit hele verhaal. De enige bekende retailer waar je de Erazer Hunter X20 momenteel (eind februari 2024) kan vinden, is Coolblue. Daar staat bovendien dat hij "binnenkort leverbaar" is.

Prijs-kwaliteit score: 3 / 5

Erazer Hunter X20 review: Specs

Er is slechts één configuratie van de Erazer Hunter X20. Je kan bepaalde onderdelen wel zelf upgraden zolang ze in de case passen. Dit zijn degelijke specificaties voor een gaming pc, hoewel we vinden dat één USB-C-poort te weinig is. Steeds meer accessoires stappen over op USB-C-kabels en de aansluiting in kwestie zit daarnaast aan de achterkant. Vervolgens vinden we dat HDD-opslag niet thuishoort in een gaming pc van meer dan 3000 euro. We hadden zelfs liever een SSD van 2 TB gezien in plaats de huidige combinatie van 1 TB SSD-opslag en 2 TB HDD-opslag.

Swipe to scroll horizontally Onderdeel Onze review unit Adviesprijs 3.299 euro CPU Intel Core i7-14700K GPU Nvidia GeForce RTX 4070 Ti (12 GB) RAM 32 GB (16x2) DDR5 RAM Opslag 1 TB NVMe M.2 PCIe SSD & 2 TB SATA HDD (7.200 rpm) Aansluitingen 4x USB-A 2.0, 7x USB-A 3.2, 1x USB-C 3.2, 1x HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4, 2x 3,5mm-koptelefoonpoort, 2x 3,5mm-microfoonpoort, 1x 2.5 Gigabit Ethernet

Specs score: 3,5 / 5

Erazer Hunter X20 review: design

Volledig zwarte case met afneembaar glazen paneel links

Elk onderdeel heeft wel een RGB-accent

Erg veel gewone usb-poorten, maar slechts één USB-C-poort

Je kan de Erazer Hunter X20 op veel manieren omschrijven, maar "subtiel" komt zeker niet bij ons op. De case is volledig zwart en links zit een glazen zijpaneel dat je kan los klikken. Het kliksysteem is erg eenvoudig en werkt met twee knoppen bovenaan die je lichtjes naar achteren moet trekken. Het paneel zelf zit echter niet vast met een scharnier onderaan en weegt best veel, dus let op dat je het niet per ongeluk laat vallen. Dit zorgt er wel voor dat alle onderdelen makkelijk toegankelijk zijn.

In de specs hierboven kan je zien dat je qua aansluitingen weinig te kort komt. Er zijn in totaal maar liefst twaalf usb-poorten, maar het slechte nieuws is dat slechts één van de aansluitingen een USB-C-poort is. Dit maakt het geheel niet enorm toekomstbestendig. Verder zitten er twee USB-A-poorten bovenaan, samen met één 3,5mm-koptelefoonpoort en één 3,5mm-microfoonpoort. De GPU is op zijn beurt uitgerust met drie DisplayPorts (1.4) en één HDMI-poort (2.1). In het moederbord zelf vind je nog een extra DisplayPort en HDMI-aansluiting. Die zijn afgesloten met een stukje siliconen, aangezien het niet de bedoeling is dat je deze gebruikt. Naast de aansluitingen van de GPU hangt voor de zekerheid een rode sticker die aangeeft dat je die vier aansluitingen moet gebruiken voor je monitor. Onervaren gebruikers kunnen bijgevolg weinig verkeerd doen.

De meningen over RGB-verlichting in gaming pc's zijn altijd al verdeeld geweest. De ene wil liever een professionele ogende pc met kleine lichtaccenten, terwijl de ander een extravagante regenboog wil. De Erazer Hunter X20 gaat zonder twijfel voor de tweede optie. Het kleine logo vooraan licht subtiel op, maar het glazen zijpaneel onthult dat er in bijna elk onderdeel wel RGB zit. In de GPU zit RGB, in de drie ventilatoren zit RGB en dan zijn er nog kleine lichtaccenten die geen deel uitmaken van een onderdeel dat daadwerkelijk nuttig is. Er is helaas ook geen makkelijke manier om de verlichting uit te schakelen.

Op vlak van ventilatie maakt Erazer Hunter X20 gebruik van twee ventilatoren vooraan, die lucht afvoeren via een honingraat in het rechtse paneel, een grote ventilator achteraan en een ingebouwde waterkoeler. De drie ventilatoren zijn allemaal relatief stil en beginnen pas luider te worden bij intensieve workloads en lange gamesessies. Veel stiller dan dit wordt het niet.

Design score: 4 / 5

Erazer Hunter X20 review: prestaties

Uitstekende gaming prestaties

Een Intel Core i9 en meer SSD-opslag waren fijn geweest voor dit geld

Gigabyte Control Center is onhandig

Erazer Hunter X20 : Benchmarks Zo presteerde de Erazer Hunter X20 in onze benchmarks: 3DMark: Night Raid: 89.299, Fire Strike: 44.386; Time Spy: 21.783

Cinebench R23: foutmelding

GeekBench 6 (CPU): 2.778 (single-core), 17.928 (multi-core)

GeekBench 6 (GPU, OpenCL): 200.115

PCMark 10 (Home Test): 9.142

CrossMark: Algemeen: 1.492; Productiviteit: 1.398; Creativiteit: 1.565; Reactietijd: 1.573

Op vlak van gaming prestaties kom je bijna niets te kort. De Erazer Hunter X20 is uitgerust met een Nvidia GeForce 4070 Ti en dat is voldoende om vrijwel elke game in 4K met minstens 60 fps te spelen. Games die DLSS 3 ondersteunen, zullen bovendien nog vlotter draaien. 32 GB DDR5 RAM is eveneens meer dan genoeg en games maken uiteindelijk vooral gebruik van de VRAM in de GPU en ook daar kom je met 12 GB DDR6x niets te kort.

We hebben de Erazer Hunter X20 getest in combinatie met een WQHD-monitor met 144Hz refresh rate en die combinatie is kinderspel voor dit systeem. Toen we Baldur's Gate 3 hadden opgestart stonden alle instellingen meteen op het allerhoogste, zelfs zonder DLSS 2 ingeschakeld. Het spel wist consistent 144 fps aan te houden, zelfs bij sessies van meerdere uren. Ook de ventilatoren bleven relatief stil en er was amper sprake van throttling. Het enige moment waarop er een paar kleine frame drops waren, was toen we Fireball afvuurden op een paar explosieven die allemaal tegelijkertijd ontploften.

Ook Smite, een 3rd person MOBA, vertoonde amper problemen. Zelfs in het heetst van de strijd met alle instellingen op het hoogste niveau haalden we stabiel 144 fps zonder enige tekenen van frame drops. Ratchet & Clank: Rift Apart met DLSS 3 werkte eveneens prima en bleef redelijk stabiel met 144 fps draaien. Je kan dus ongeveer elke game met een hoog frame rate bij 1440p spelen. Wil je daarentegen in 4K gamen met een hoog frame rate, dan heb je toch een RTX 4080 of 4090 nodig.

Er zijn nog andere beperkingen. De Intel Core i7-14700 is verre van traag, maar voor meer dan 3000 euro zien we liever een Intel Core i9. Content creators die foto's en video's in 4K-kwaliteit willen bewerken en belang hechten aan snelle exporttijden kijken daarom beter naar andere desktops. Een ander probleem komen we tegen bij de opslag. In totaal is er 3 TB opslag aanwezig, die bestaat uit een SSD van 1 TB en een HDD van 2 TB. We snappen niet goed wat een HDD doet in een gaming desktop van 3.299 euro, zeker omdat er goedkopere alternatieven met 3 TB SDD-opslag bestaan. We hebben zelf geen games vanaf de HDD gespeeld en we raden dit ook niet aan. Je kan de HDD zien als manier om extra games op te slaan, maar als je ze wil spelen, verplaats je ze bij voorkeur eerst naar de SSD.

Ten slotte krijg je bij het opstarten de vraag of je het Gigabyte Control Center wil downloaden en installeren. Dat hebben we om wille van reviewdoeleinden dan maar gedaan. De meerwaarde van het Control Center is helaas niet groot. Je kan enkele RGB-instellingen aanpassen en kan software-updates uitvoeren. Een deel van de updates kan je echter ook via de Windows-instellingen krijgen. Het Control Center is niet bepaald betrouwbaar met die updates. Zo kregen we de melding dat de Erazer Hunter X20 zeker niet opnieuw moest opstarten na een reeks updates en plots werd onze monitor zwart. De pc was dus wel degelijk opnieuw aan het opstarten.

Prestaties score: 3,5 / 5

Moet je de Erazer Hunter X20 kopen?

Swipe to scroll horizontally Categorie Opmerkingen Score Prijs-kwaliteit Er is slechts één configuratie en die redelijk prijzig voor deze specs. 3 / 5 Specs Krachtig genoeg voor vrijwel elke game. HDD-opslag en slechts één USB-C-poort voelen ouderwets aan. 3,5 / 5 Design Glazen zijpaneel klikt makkelijk los zodat je makkelijk onderdelen kan vervangen. De overdosis RGB valt niet bij iedereen in de smaak. Ventilatie is ruim voldoende. 4 / 5 Prestaties Gaming prestaties zijn prima, maar voor foto- en videobewerking zijn er beter opties. Het Gigabyte Control Center is onhandig en de HDD-opslag gebruik je beter niet voor games. 3,5 / 5

Koop hem als...

Je zelf onderdelen wil vervangen

Door de afneembare glazen zijkant kan je heel makkelijk zelf onderdelen vervangen en/of toevoegen.

Je enorm veel gewone usb-poorten nodig hebt

Er zijn maar liefst elf USB-A-poorten aanwezig in de Erazer Hunter X20 zodat je elke mogelijke connector kan aansluiten.

Je bijna uitsluitend wil gamen op deze pc

De Erazer Hunter X20 is gemaakt voor gamers en alleen voor gamers. Hij kan overweg met de hoogste instellingen in bijna elke game.

Koop hem niet als...

Je keuzemogelijkheid wil

Er is slechts één configuratie van de Erazer Hunter X20 beschikbaar.

Je meerdere USB-C-poorten nodig hebt

Er is één USB-C-poort aanwezig en zelfs voor een gaming pc is dat te weinig in 2024.