Officiële prijzen MSI Claw bekendgemaakt

Op CES kwam MSI sterk uit de hoek met zijn eerste gaming handheld, de MSI Claw. Hij sleepte niet alleen meerdere awards in de wacht, maar was ook de eerste gaming handheld met nieuwe Intel Core Ultra-processoren. De twee andere gaming handhelds met Windows 11, de Lenovo Legion Go en ASUS ROG Ally, zijn namelijk uitgerust met AMD-processoren. Het enige onderdeel waarover niets werd gezegd, was de prijs en daarover komt nu meer duidelijkheid.

MSI heeft namelijk de officiële dollarprijzen voor de Claw in zijn online shop onthuld. Europrijzen zijn er helaas nog niet, aangezien MSI geen eigen webshop heeft in Nederland en België. In andere landen en bij retailers is de handheld daarnaast nog niet te bespeuren. Dat maakt het moeilijk om te gokken wat de europrijzen zullen zijn.

Er zijn drie configuraties van de MSI Claw. De duurste bevat een een Intel Core Ultra 7-155H CPU en 1TB opslagruimte. Die krijgt een adviesprijs van 799,99 dollar. Verder is er een versie met 512GB opslagruimte voor 749,99 dollar. De goedkoopste configuratie van de MSI Claw heeft eveneens 512GB opslag, maar een zwakkere Intel Core Ultra 5-135H, en kost 699,99 dollar.

Prijzenoorlog met één duidelijke winnaar

Op dit moment kan je de ASUS ROG Ally kopen voor 649 euro en daarvoor krijg je 512GB opslag met een AMD Ryzen Z1 Extreme-processor. De adviesprijs van die configuratie was echter 799 euro en aan het einde van 2023 heeft ASUS de prijs laten zakken. We verwachten eerlijk gezegd ook niet dat deze deal ooit zal aflopen. De Lenovo Legion Go lag pas aan het einde van 2023 in de winkelrekken en is uitgerust met dezelfde processor en opslag als de ASUS ROG Ally. Ook hier bedraagt de adviesprijs 799 euro. Zelfs als MSI besluit om het dollarteken van de duurste versie te veranderen in een euroteken, krijg je voor 799,99 euro minstens gelijkaardige prestaties met twee keer zoveel opslag.

Hoewel de MSI Claw misschien een betere prijs-kwaliteit heeft binnen het landschap van gaming handhelds met Windows 11, mogen we de Steam Deck niet vergeten. Zelfs met korting is de ASUS ROG Ally nog duurder dan de overeenkomstige versie van de Steam Deck OLED. Die heeft namelijk een adviesprijs van 569 euro (512GB) en als je wil upgraden naar 1TB opslag betaal je nog steeds maar 679 euro. De Steam Deck met 256GB opslag en LCD-scherm kost amper 419 euro, ongeveer de helft van de concurrentie. Wie een strakker budget heeft, komt bijgevolg nog steeds uit bij de Steam Deck.

Ten slotte weten we nog niet wat de wereldwijde plannen voor de MSI Claw zijn. MSI heeft namelijk geen verkoopdatum of prijzen voor de Europese markt gecommuniceerd, dus we tasten hier in het duister. Als de MSI Claw hier in de winkelrekken komt te liggen, zijn we vooral benieuwd naar de evolutie van de verkoopprijs. MSI-producten (vooral laptops) krijgen namelijk relatief snel korting en we zouden het niet heel gek vinden als het instapmodel van de MSI Claw op een bepaald moment 500 euro of minder zou kosten.