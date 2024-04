Samsung-gebruikers zien groene lijn op hun smartphones na software-update

Er zijn onlangs verschillende meldingen verschenen van Samsung Galaxy-gebruikers die klagen over een verticale groene lijn op hun smartphonescherm. Samsung zelf heeft voorlopig nog niets gedeeld hierover. We weten wel dat het probleem zich voordoet bij smartphones in allerlei prijsklassen en van verschillende productiejaren. Android Authority zegt dat ze berichten op sociale media hebben gevonden over de lijn die verschijnt op de schermen van de Galaxy S21 FE en de S21 Ultra. SamMobile noemt in hun berichtgeving nog meer toestellen, waaronder de Galaxy A73, M21 en de gehele S22-serie.

Gelukkig werken de telefoons nog gewoon. Het toestel is niet kapot, maar er loopt wel een grote groene lijn door het midden van het scherm, wat vervelend is. Niemand weet echt wat de fout veroorzaakt, maar er wordt gewezen naar een recente Samsung-patch, met name One UI 6.0 of de beveiligingsupdate van april 2024.

Groene lijnen zijn meestal het gevolg van een defecte verbinding tussen het scherm en de hardware. Ze kunnen het gevolg zijn van fysieke schade doordat iemand hun telefoon heeft laten vallen of het scherm te ver heeft gebogen. Oververhitting is een andere mogelijke oorzaak.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er groene lijnen verschijnen op Galaxy-telefoons. Je kunt maanden of jaren teruggaan en mensen vinden die tegen hetzelfde probleem aanliepen. Een Facebook-gebruiker zag het probleem opduiken op hun Galaxy Note20 Ultra in 2023. Eerder dit jaar deelde gebruiker Qu1JcMmacCO op de officiële Samsung-forums hetzelfde probleem op zijn Galaxy S24 Ultra. De schermproblemen zijn bij bijna alle gebruikers begonnen na een software-update.

Zoveel mensen die software-updates de schuld geven, kan geen toeval zijn. Een theorie is dat de groene lijn wordt veroorzaakt door zowel de software als de hardware en dat deze patches ervoor zorgen dat Galaxy-telefoons zo heet worden dat de verbinding tussen het scherm en de chipset wordt beschadigd.

Het kan opgelost worden

Als de groene lijn des doods jouw telefoon plaagt, kun je proberen het zelf te verhelpen. Een gebruiker op de Samsung-forums heeft een tutorial geplaatst over hoe je van de lijn afkomt. Een mogelijke oplossing is je telefoon herstarten in de veilige modus. Je kunt daarnaast proberen Samsung om reparaties te vragen, hoewel het bedrijf of zijn partners misschien niet bereid zijn om te helpen. Een klant probeerde namelijk al hulp te krijgen met de groene lijn op hun Galaxy S24, maar kreeg die niet.