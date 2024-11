Deze laptop van 199 euro moet je zelfs met Black Friday niet kopen

Tijdens Black Friday struikel je over de deals: sommige zijn fantastisch, andere zijn redelijk, en dan zijn er nog de zogenaamde 'deals' die niets meer zijn dan een poging om oude voorraad te lozen. Helaas valt de Medion AKOYA E14223 MD62560 precies in die laatste categorie.

Deze laptop, momenteel aangeboden bij meerdere winkels, wordt gepositioneerd als een budgetvriendelijke keuze. Maar zelfs met een lage prijs is het moeilijk te begrijpen waarom je deze laptop zou willen aanschaffen. Hier is waarom dit model niet alleen een slechte deal is, maar mogelijk de slechtste deal van Black Friday 2024.

Een recept voor frustratie

De Medion AKOYA E14223 MD62560 is uitgerust met een Intel Celeron N4120-processor. Deze budgetprocessor heeft vier cores en een basissnelheid van 1,1 GHz, wat met moeite op te krikken is tot 2,6 GHz in turbomodus. Maar als je jouw laptop van nog geen 200 euro gaat overklokken, dan moet je eens goed kijken naar je prioriteiten. Dit soort specificaties zou je misschien verwachten in een Chromebook van 6 jaar geleden, maar niet in een Windows-laptop in 2024.

Het meest schrijnende aan de Medion AKOYA E14223 MD62560 NL is zonder twijfel het werkgeheugen van 4GB RAM. In het kort: 4GB RAM is anno 2024 volstrekt onvoldoende voor vrijwel alle taken die je van een moderne laptop mag verwachten.

Windows 11 Home, het geïnstalleerde besturingssysteem, is ontworpen om op moderne hardware soepel te draaien. Microsoft zelf geeft aan dat 4GB het absolute minimum is voor het besturingssysteem, maar wie ooit een laptop met deze hoeveelheid RAM heeft gebruikt, weet dat "minimum" daadwerkelijk minimum is. Dit is alsof een dokter beweert dat een minimale hoeveelheid zuurstof al voldoende is om je hersenen goed te laten werken.

Met 4GB RAM is het systeem vrijwel volledig opgebruikt door alleen al de achtergrondprocessen van Windows 11. Denk aan essentiële functies zoals updates, beveiligingssoftware en de interface. Start je een browser op zoals Chrome of Edge? Dan worden de resterende geheugenreserves razendsnel opgeslokt, vooral als je meerdere tabbladen opent. De gevolgen? Het systeem wordt traag, programma’s lopen vast en je krijgt te maken met eindeloze laadtijden.

Multitasking? Vergeet het maar

De enige mensen die lachen zijn de mensen die niet deze laptop hebben gekocht tijdens Black Friday. (Image credit: Medion)

In een wereld waarin multitasking de norm is, schiet deze laptop schromelijk (of Chromelijk?) tekort. Zelfs eenvoudige taken zoals een Word-document bewerken terwijl je naar muziek luistert of als je een video op de achtergrond bekijkt, zijn een uitdaging. Open je meer dan twee programma’s tegelijk, dan begint de laptop zichtbaar te haperen. Zwaardere taken, zoals fotobewerking of zelfs een simpele Zoom-call, kun je met deze laptop helemaal vergeten.

Je zou kunnen denken: "Misschien is deze laptop wel geschikt voor scholieren." Maar zelfs dat is wishful thinking. Studenten moeten tegenwoordig kunnen werken met programma’s als Office 365, Zoom, en Google Drive, en ze hebben vaak meerdere tabbladen in hun browser open. 4GB RAM is daar simpelweg niet tegen opgewassen. Zelfs basisschoolleerlingen met eenvoudige taken zoals het bekijken van online video's of werken in Google Classroom lopen tegen beperkingen aan.

Om te illustreren hoe achterhaald 4GB RAM is: zelfs budgetsmartphones hebben tegenwoordig 6GB of zelfs 8GB RAM. Een smartphone met meer werkgeheugen dan een laptop? Dat zegt genoeg over hoe ongeschikt dit systeem is voor dagelijks gebruik. Zo is de Motorola moto g55 met 8GB RAM, die we vorige maand hebben getest, te koop voor 250 euro.

Nu we toch bezig zijn... De moto g55 beschikt over 256GB interne opslag, twee keer zoveel als de Medion AKOYA. Je installeert een paar programma's en de laptop zit al vol. Op dit punt zou ik eerder een Bluetooth-toetsenbord zoals de Yunzii AL66 aansluiten op de telefoon en die casten naar de televisie, dan nog maar te denken aan de Medion AKOYA.

Betere alternatieven

Het hoeft niet duur te zijn om een veel betere Chromebook te kopen. (Image credit: Acer)

Als we deze Medion-laptop vergelijken met bijvoorbeeld de PEAQ PNB C151V, de "winnaar" van onze slechtste Black Friday-deal van vorig jaar, wordt het niet veel beter. Beide modellen lijden aan dezelfde problemen: budgetprocessors, minimaal werkgeheugen en ontoereikende opslag. Echter, waar de PEAQ-laptop vorig jaar nog een bizar goedkope prijs van 99 euro had, wordt de Medion nu aangeboden voor 199 euro.

Het is niet nodig om diep in de buidel te tasten om een betere laptop te vinden. Voor ongeveer dezelfde prijs kun je Chromebooks vinden met moderne processors, 8GB RAM en meer opslag. Een Chromebook met ChromeOS zal veel soepeler draaien dan deze Medion-laptop met Windows 11. Als Windows een must is, zoek dan naar laptops met minimaal 8GB RAM en een SSD van 256GB. Deze bieden een veel betere gebruikerservaring en gaan langer mee voordat ze verouderd zijn.

Hieronder vind je dan ook een aantal budgetvriendelijke laptops met goede Black Friday-deals, maar bekijk vooral ook ons volledige overzicht van de beste Black Friday laptopdeals in het algemeen als je op zoek bent naar iets met wat meer kracht.

