Beste Black Friday laptop-deals 2021

Black Friday 2021 is de uitgelezen kans om een geweldige laptop-deal op de kop te tikken. De beste laptops worden tegen flink lagere prijzen aangeboden. Of je nu op zoek bent naar een laptop voor je studie, een geweldige 2-in-1-laptop of een stijlvolle ultrabook; de beste laptop-deals arriveren rond Black Friday.

Op vrijdag 26 november barst het Black Friday-geweld officieel los, maar de voorgaande jaren hebben ons geleerd dat we zowat van een heuse Black Friday Week kunnen spreken. De kans is groot dat je ook dit jaar vanaf de maandag ervoor (22 november) kunt genieten van flinke kortingen op onder meer laptops.

Over het algemeen zijn laptops vrij prijzig, terwijl ze al sinds jaar en dag van essentieel belang zijn in ons leven. Met Black Friday wordt de pijn wat verzacht en krijg je ongetwijfeld de kans om een mooi apparaat voor weinig op de kop te tikken.

Black Friday laptop-deals: verwachtingen

Laptops worden ieder jaar mooier en krachtiger. Ze beschikken steeds vaker over een premium design, met een hoge beeldresolutie en indrukwekkende specificaties onder de motorkap.

Nu de nieuwe MacBook Pro 14 inch (2021) en MacBook Pro 16 inch (2021) zijn aangekondigd door Apple, is het goed mogelijk dat de iets oudere MacBook Pro 13 inch (2020) met M1-chip van een (kleine) aanbieding geniet rond Black Friday. Vorig jaar gebeurde hetzelfde namelijk bij de Intel-versie van de MacBook Air uit 2020.

Verder verwachten we vooral een hoop kortingen op Windows-laptops, maar ook de beste Chromebook-deals zullen ongetwijfeld niet ontbreken tijdens Black Friday 2021.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle laptop-deals gedurende Black Friday zo goed zijn als ze lijken. Sommige laptops die voor een prikkie worden aangeboden beschikken over processoren die inmiddels verouderd zijn. Dat is echter niet voor iedereen een probleem. Lees je daarom van tevoren goed in over de specificaties die je in een laptop zoekt.

Een gaming-laptop vereist waarschijnlijk andere interne specificaties dan een laptop voor je studie. Zorg er in elk geval voor dat er minimaal 8GB RAM-geheugen aanwezig is als je een Windows-laptop aanschaft. Bij een Chromebook kun je nog wegkomen met 4GB RAM, maar 8GB is voor de meeste gebruikers geen overbodige luxe.

Beste Black Friday 2020 laptop-deals

Zodra Black Friday 2021 officieel van start is, vind je hier de beste laptop-deals. Voor nu hebben we de beste Black Friday laptop-deals van vorig jaar voor je verzameld, zodat je een idee hebt welk soort deals je mag verwachten.

Belangrijk: Sommige winkels hebben gescheiden webshops en verschillende prijzen. Let goed op of de juiste landafkorting in het deal-vakje staat. Voor Nederlanders is dit NL en voor België is dit BE.

Image MacBook Air (2020) 8GB RAM/256GB, i3, 1,1GHz voor €885,- i.p.v. €1.129,- (NL) De eerste MacBook Air-versie van 2020 met een i3-CPU tik je nu extra voordelig op de kop. Geniet van deze sterke all-round laptop van Apple, lichter en dunner dan ooit tevoren.

Image MacBook Air (2020) 8GB RAM/256GB, i3, 1,1GHz voor €899,- i.p.v. €1.099,- (BE) De eerste MacBook Air-versie van 2020 met een i3-CPU tik je nu extra voordelig op de kop. Geniet van deze sterke all-round laptop van Apple, lichter en dunner dan ooit tevoren.

Image MacBook Air (2020) 8GB RAM/512GB, i5, 1,1GHz voor €1.199,- i.p.v. €1.499,- (NL) De eerste MacBook Air-versie van 2020 met een i5-CPU tik je nu extra voordelig op de kop bij Coolblue. Geniet van sterke prestaties, verpakt in een ultradun en ultralicht design.

Image MacBook Air (2020) 8GB RAM/256GB, i5, 1,1GHz voor €999,- i.p.v. €1.249,- (BE) De eerste MacBook Air-versie van 2020 tik je nu extra voordelig op de kop. Geniet van sterke prestaties, verpakt in een ultradun en ultralicht design, en dat tegen een zeer voordelige prijs.

Image MacBook Pro 13" (2020) 16GB/256GB - 1,4GHz voor €1.499,- i.p.v. €1.749,- (NL) Wil je het beste van het beste? Dan is de MacBook Pro (2020) een echte aanrader. Geniet van high-end design en specificaties, de Touch Bar, Touch ID, en een uitstekende accuduur.

Image MacBook Pro 13" (2020) 16GB/256GB - 1,4GHz voor €1.499,- i.p.v. €1.749,- (BE) Wil je het beste van het beste? Dan is de MacBook Pro (2020) een echte aanrader. Geniet van high-end design en specificaties, de Touch Bar, Touch ID en een uitstekende accuduur.

Image Asus Vivobook S433FA-EB636T voor €749,- i.p.v. €899 Deze Asus Vivobook is een handige laptop voor als je vaak onderweg bent. Met een beeldscherm van 14 inch, een quadcore processor en 16GB RAM is hij meer dan krachtig genoeg voor al het nodige studeer- en kantoorwerk. Bovendien is hij in staat om te multitasken.

Image Asus VivoBook S13 S333JQ-EG009T voor €699,- i.p.v. €969,- Deze VivoBook van Asus is een lichte en razendsnelle laptop die met zijn SSD je binnen tien seconden van nul naar volledig opgestart krijgt. De 8GB RAM zorgt voor de nodige multitasking en dankzij de aparte grafische kaart kan je er ook aan beeldbewerking op doen, al zullen recente games er waarschijnlijk iets teveel van vragen.

Image Acer Chromebook 314 voor €249,- i.p.v. €299,- (NL) Met de 14 inch Acer Chromebook 314 schrijf je verslagen in Google Docs en kijk je films op Netflix. Op het touchscreen swipe je met je vingers door bestanden en foto's heen, en dat allemaal voor een uiterst zacht prijsje.

Image Acer Chromebook Spin 311 voor €229,- i.p.v. €349,- Deze 2-in-1-Chromebook is een uitstekende laptop-tablet-combinatie voor mensen die op zoek zijn naar een licht toestel voor onderweg. De Chrome OS zorgt voor razendsnelle prestaties, en dat in een leuke deal.

Image Acer Nitro 5 AN515-55-70CH voor €1.249,- i.p.v. €1.499 Deze gaming laptop van Acer geeft je met zijn i7 en GeForce RTX 2060 de nodige kracht om je met de zwaardere games op weg te helpen. Dankzij de grote batterij ben je zelfs in staat het even zonder kabel uit houden.

Image Acer CB5-312T-K72P Chromebook voor €299,- i.p.v. €429,- (NL) Deze 2-in-1-Chromebook met touchscreen geeft je de volledige controle over al jouw activiteiten, en dat tegen een ongelofelijke snelheid. Het opklapbare en glasheldere scherm zorgt ervoor dat je de laptop voor zowel je werk als je vrije tijd kan gebruiken.

Image Acer CB5-312T-K161 Chromebook voor €349,- i.p.v. €429,- (BE) Op zoek naar een eenvoudige laptop om onderweg rustig op te surfen, of om thuis je mail op te checken en YouTube te kijken? Deze Chromebook, een laptop die loopt op het Chrome OS-besturingssysteem van Google, zal je niet teleurstellen. Er is niet veel opslaggeheugen op, maar de snelheid van dit toestel en het feit dat het ook uitsluitend gemaakt is om op te surfen, maakt dit allemaal goed.

Image Lenovo IdeaPad 3 14IIL05 voor €377,- i.p.v. €429,- (BE) De IdeaPad is met zijn 14 inch een laptop die heel geschikt is voor dagelijks gebruik om te mailen, werken, studeren of gewoon te surfen op het internet. Als je naar een eenvoudige laptop op zoek bent die eventjes mee moet gaan, dan ben je hier aan het juiste adres.

Image Lenovo IdeaPad 3 15 voor €488,- i.p.v. €549,- (NL) De IdeaPad 3 15 is een laptop die gemaakt is voor alledaags gebruik, en ook daarnaast de nodige opties biedt qua entertainment met zijn ontspiegelde 15,6-inch scherm.

Image Lenovo Ideapad 3 17IML05 81WC0082MB voor €579,- i.p.v. €749,- Met zijn 17-inch scherm is deze IdeaPad het grote broertje van de twee eerdere Lenovo-laptops. Dit maakt het dan ook een perfecte laptop voor mensen die grote schermen nodig hebben voor hun toepassingen, of zij die op zoek zijn naar een meer immersieve cinema-ervaring op hun laptop.

Image Lenovo Yoga Slim7 15IMH05 82AB0031MB voor €999,- i.p.v. €1.249,- De Lenovo Yoga Slim 7 is een zeer krachtige laptop waarmee je zonder problemen met zwaardere grafische toepassingen aan de slag kan. De i7-CPU, in combinatie met 16GB RAM, een Nvidia GeForce GTX1650 en 512GB zullen je zeker niet teleurstellen.

Image Microsoft Surface Laptop 3 13" i5 - 8 GB - 128 GB voor €849,- i.p.v. €1.149,- (NL) De opvolger van de Microsoft Surface Laptop 2 is een ware topper. Je krijgt een high-end touchscreen display, een krachtige tiende generatie Intel Core-processor, 128GB opslaggeheugen, en dit alles weegt nog geen 1,25 kilogram.

Image Microsoft Surface Laptop 3 13" i5 - 8 GB - 128 GB voor €899,- i.p.v. €1.149,- (BE) De opvolger van de Microsoft Surface Laptop 2 is een ware topper. Je krijgt een high-end touchscreen display, een krachtige tiende generatie Intel Core-processor, 128GB opslaggeheugen, en dit alles weegt nog geen 1,25 kilogram.

Image Microsoft Surface Laptop 3 13" i5 - 8 GB - 256 GB voor €999,- i.p.v. €1.449,- (NL) De opvolger van de Microsoft Surface Laptop 2 is een ware topper. Je krijgt een high-end touchscreen display, een krachtige tiende generatie Intel Core-processor, 256GB opslaggeheugen, en dit alles weegt nog geen 1,25 kilogram.



Image Microsoft Surface Laptop 3 13" i5 - 8 GB - 256 GB voor €999,- i.p.v. €1.389,- (BE) De opvolger van de Microsoft Surface Laptop 2 is een ware topper. Je krijgt een high-end touchscreen display, een krachtige tiende generatie Intel Core-processor, 256GB opslaggeheugen, en dit alles weegt nog geen 1,25 kilogram.



Image Microsoft Surface Pro 7 - i5 - 8GB - 128GB voor €749,- i.p.v. €999,- De Microsoft Surface Pro 7 is een tablet en laptop in één. Op het touchscreen maak je met je vingers aantekeningen tijdens een werkoverleg of bewerk je foto's in Photoshop. En dit alles zit verpakt in een rap totaalpakket met 128GB opslaggeheugen.

Image Microsoft Surface Pro 7 - i5 - 8GB - 256GB voor €999,- i.p.v. €1.349,- (NL) De Microsoft Surface Pro 7 is een tablet en laptop in één. Op het touchscreen maak je met je vingers aantekeningen tijdens een werkoverleg of bewerk je foto's in Photoshop. En dit alles zit verpakt in een rap totaalpakket met 256GB opslaggeheugen.

Image Microsoft Surface Pro 7 - i5 - 8GB - 256GB voor €999,- i.p.v. €1.299,- (BE) De Microsoft Surface Pro 7 is een tablet en laptop in één. Op het touchscreen maak je met je vingers aantekeningen tijdens een werkoverleg of bewerk je foto's in Photoshop. En dit alles zit verpakt in een rap totaalpakket met 256GB opslaggeheugen.

Image MSI Bravo 17 A4DDR-036BE voor €1.019,- i.p.v. €1.299,- Deze laptop van MSI is met zijn AMD Radeon RX 5500M grafische kaart en AMD Ryzen 7 processor geschikt om al je lievelingsspelletjes te kunnen draaien. Ook voor mensen die op zoek zijn naar een laptop die iets meer in staat is om ingezet te worden voor grafische doeleinden, zoals beeld- en videobewerking, is dit met 16GM RAM en een SSD van 512GB de juiste keuze.

Image MSI GF63 10SCSR-1007NL voor €899,- i.p.v. €1.149,- Deze 15,6-inch gaming-laptop van MSI is uitstekend voor stevig multitasken, zwaardere spelletjes en meer veeleisend grafisch werk. 8GB RAM, een SSD van 512 GB en een i7-processor laten alles vlotjes draaien en zorgen voor leuke beelden dankzij de GTX 1650 Ti.

Image MSI GL75 10SDR-264BE voor €1.099,- i.p.v. €1.349,- MSI levert met deze laptop een goed toestel om op te gamen. Naast een 8GB RAM en een sterke Nvidia GeForce GTX 1160 Ti heb je hier ook 512GB aan opslaggeheugen en een scherm met 144Hz beeldverversing, waardoor je niets van de actie mist. Gaminglaptops blijven prijzig, maar dit is zeker een uitstekende deal!

Image MSI Creator 17 A10SF-205NL voor €2.399,- i.p.v. €2.999,- (NL) De MSi Creator is een high-end 4K laptop met een prachtig beeldscherm, zeer krachtige NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q videokaart, en een zeeer rappe Intel Core i7-processor met 32GB RAM.