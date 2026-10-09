MSI's eerste laptop met NVIDIA RTX Spark is binnenkort hier te koop

MSI kondigt aan dat de Prestige N16 Flip AI+ binnenkort te koop zal zijn bij Coolblue. De laptop kost daar minimaal 3.399 euro. Dit is MSI's eerste laptop met het nieuwe NVIDIA RTX Spark-platform en meteen ook een van de eerste RTX Spark-laptops die je hier kan kopen.

De Prestige N16 Flip AI+ combineert NVIDIA AI, RTX-graphics en unified memory in één krachtige en efficiënte, dunne en lichte Windows-pc. Het systeem is ontworpen om grotere AI-modellen lokaal uit te voeren, zonder afhankelijk te zijn van de cloud, en moeiteloos te schakelen tussen creatief werk, ontwikkeling en meeslepende gaming. Koppel apps, tools en workflows voor een naadloze ervaring. Privacy staat standaard voorop. RTX Spark biedt het volledige AI-platform van NVIDIA, klaar voor de AI-workloads van vandaag en alles wat de toekomst brengt. Dit alles binnen het vertrouwde, betrouwbare en veilige Windows-platform.

Hiermee brengt NVIDIA het CUDA-platform, de wereldwijde standaard voor AI-ontwikkeling, naar een mobieler formaat. Met maximaal 1 petaflop aan FP4 AI-rekenkracht biedt het creators en ontwikkelaars een krachtige lokale omgeving voor AI-agenten, het ontwikkelen van prototypes van modellen, programmeren en contentcreatie.

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Het systeem is ontworpen voor de toekomst van agentic AI en verandert de pc van een hulpmiddel in een volwaardige partner. Lokale AI-agenten kunnen taken uitvoeren, content creëren en op verzoek helpen bij het schrijven van code, zodat gebruikers zich kunnen blijven concentreren op het werk dat voor hen het belangrijkst is.

Door ondersteunde AI-workloads lokaal uit te voeren, wordt de privacy verbeterd, dalen terugkerende cloudkosten en worden reacties sneller doordat netwerkvertragingen worden vermeden. RTX Spark versnelt daarnaast creatief werk en gaming met technologieën zoals ray tracing, NVIDIA DLSS en NVIDIA Reflex.

NVIDIA RTX Spark is de meest energiezuinige RTX-chip ooit en levert langdurige prestaties in slanke laptops. In combinatie met de 99,9 Wh-accu van de Prestige N16 Flip AI+ en de directe responsiviteit zorgt deze efficiëntie ervoor dat gebruikers snel vanuit de stand-bymodus kunnen overschakelen naar vergaderingen, schetsen, ontwikkelomgevingen en agentic workflows, met uitstekende prestaties zowel op de accu als wanneer de laptop is aangesloten op netstroom.

Een scherm van het hoogste niveau

De Prestige N16 Flip AI+ combineert geavanceerde prestaties met een 16-inch UHD+-touchscreen met Tandem OLED-technologie, ontworpen voor zowel nauwkeurig creatief werk als meeslepend entertainment. Met een piekhelderheid van meer dan 1.000 nits, 100% DCI-P3-kleurdekking, Calman-verificatie, een kleurnauwkeurigheid van Delta E <1 kleurnauwkeurigheid en ondersteuning voor een variabele verversingssnelheid zorgen ervoor dat het display uitzonderlijk contrast, natuurgetrouwe kleuren en vloeiende beelden levert voor professionele contentcreatie, entertainment en gaming.

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Dankzij het 360-gradenscharnier schakelt het apparaat naadloos tussen laptop-, tablet-, tent- en presentatiemodi. De MSI Nano Pen wordt zonder meerprijs meegeleverd, beschikt over MSI's gepatenteerde ontwerp en verandert het display in een nauwkeurig canvas voor het maken van notities, annotaties, schetsen en ander creatief werk. Een speciaal ontworpen uitsparing aan de onderzijde van de behuizing houdt de pen veilig op zijn plaats en laadt deze tegelijkertijd op, zodat hij altijd bij de laptop blijft.