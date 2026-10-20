Na een week met de Nvidia RTX Spark zijn we erg onder de indruk van hoeveel kracht er in de compacte chip is verpakt

TechRadar was eerder deze maand aanwezig bij Nvidia's RTX Spark-event in San Francisco. We kregen daar uitleg over wat de nieuwe "superchip" allemaal kan doen en sindsdien hebben we deze RTX Spark ARM-chip uitgebreid aan de tand gevoeld en bekeken wat deze chip nou zo anders maakt dan andere laptopchips.

De RTX Spark is Nvidia's eerste 'System on a Chip' (SoC). Hij combineert een 18-core CPU en een Blackwell RTX-GPU met 5.120 CUDA-cores, of een 20-core CPU en 6.144-core GPU als je nog wat meer kracht nodig hebt. Dit is dus één chip die meerdere belangrijke rollen uitvoert, net als bij Apple's M-serie chips. Apple's chips staan al bekend om hun indrukwekkende prestaties, maar dankzij de Blackwell RTX-GPU moet deze Nvidia-chip ook voor indrukwekkende gaming-prestaties zorgen.

Maar wat voor prestaties kan je dan in de praktijk verwachten? De RTX Spark N1X-chip waar wij mee aan de slag konden beschikt dus maar liefst over een 20-core CPU. De single-core score van 2.623 die we zagen kregen bij Geekbench 7.1 is iets minder indrukwekkend dan de 4.288 die we zagen bij Apple's M5-chip, maar met 21.899 punten tegenover 17.926 verslaat hij de M5 wel duidelijk bij multi-core. Dat betekent dat je meer kracht kan benutten voor taken gerelateerd aan contentcreatie, softwareontwikkeling en AI.

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De chip is dus vooral veelbelovend voor 'agentic AI', creatieve workflows en ook gaming. Hieronder gaan we wat dieper in op de prestaties die we zagen bij die taken.

Hybride 'agentic AI'

(Image credit: Future)

Tijdens de lancering van de Nvidia’s RTX Spark-chip lag de focus grotendeels op het potentieel voor hybride agentic AI (AI die zelfstandig taken kan plannen en uitvoeren). Cloud-gebaseerde AI-modellen kunnen inmiddels al erg krachtig zijn, maar daarbij vragen we ons wel altijd af hoe veilig onze privédata nou echt is. We hebben ook niet bepaald een blind vertrouwen in alle bedrijven die deze modellen ontwikkelen.

Het gebruiken van lokale, open-source modellen die je zelf kan screenen en die nooit gevoelige data buiten je netwerk plaatsen voelt als een veel veiliger alternatief. Niet iedereen wil echter de mogelijkheden van de meest geavanceerde modellen aan zich voorbij laten gaan. Daarom heeft Nvidia nu een hybride systeem gecreëerd voor de RTX Spark.

De hybride workflow van de RTX Spark laat je zelf lokale modellen kiezen en uitsluitend voor bepaalde delen van een agentic workflow gebruiken, terwijl je specifiekere, zwaardere taken over kan laten aan cloud-gebaseerde, geavanceerdere modellen. Het resultaat is dat je dus enorm precieze controle krijgt over hoeveel je op lokale AI wil vertrouwen en hoeveel op cloud-modellen.

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Voor mensen die graag complexe projecten 'vibe coden' of veeleisende 3D-scènes genereren is het ideaal dat je niet hoeft te kiezen tussen veiligheid of krachtigere modellen.

Om te kijken of de RTX Spark daadwerkelijk indrukwekkende prestaties kan leveren bij het gebruik van agentic AI, hebben we de 'MLPerf Client'-benchmark gedraaid om workflows voor data-analisten en 'SWE agentic'-workflows te simuleren met een lokaal Qwen 3 8B-model. Elke uitvoering van de benchmarks duurde gemiddeld 63,7 seconden bij de workflows voor data-analisten en hier werden tot 14.005 tokens gebruikt. Bij SWE agentic-workflows ging het om gemiddeld 50,8 seconden en 10.238 tokens.

We hebben ook wat benchmarks uitgevoerd met ComfyUI om te testen hoe de chip omgaat met het genereren van afbeeldingen en video's. Bij het genereren van afbeeldingen met de NVFP4-modellen Flux2.Dev en Flux2.Klein 4B Base duurde het respectievelijk 46,5 en 16,2 seconden om een afbeelding te maken, terwijl het LTX 2.5 (Distilled) NVFP4-model 88 seconden nodig had. Dat komt grotendeels overeen met de prestaties die Nvidia zelf ook belooft en het toont hoe enorm snel de RTX Spark dus media kan genereren met lokale modellen.

Ruwe data vertelt alleen natuurlijk niet het volledige verhaal. Dat is waarom we ook een aantal dagen onze eigen AI-agent hebben getraind met Hermes en het lokale, open-source Qwen3.8 27B-model.

Deze AI-agent wist enorm snel taken uit te voeren op de extra hoge instelling. We gaven de agent wat analytics-data in een CSV-bestand en vroegen hem om het spreadsheet wat netter te maken, de data te analyseren en de belangrijkste bevindingen te presenteren. Na 12 minuten kregen we netjes het resultaat. De conclusies waren niet bepaald een grote verrassing, maar het was toch indrukwekkend dat de agent de meest essentiële onderdelen eruit wist te pikken, zonder dat onze gegevens daarvoor de laptop hoefden te verlaten.

Sommige van onze experimenten vereisten wel wat meer geduld en aanpassingen voor de workflow van de agent om uiteindelijk de beste resultaten te krijgen. Toch kan je dus met wat geduld en doordachte prompts zeer goede resultaten verwachten bij het gebruiken van een lokaal model.

Creatieve workflows

(Image credit: Future)

Het is ergens wel logisch om ervan uit te gaan dat de nieuwe RTX Spark-laptops voornamelijk gefocust zijn op AI-tools, maar dat is niet per se het geval. Dat onderdeel wordt natuurlijk wel vooral veel gepromoot, maar de chip kan nog veel meer.

De RTX Spark zit ook in de nieuwste ASUS ProArt P16 en dat toont meteen aan dat de chip ook zeer geschikt is voor creatieve taken. Zelfs als je helemaal niet geïnteresseerd bent in dingen zoals generatieve AI, kan je nog steeds genieten van een grote hoeveelheid creatieve apps met ondersteuning voor RTX. Denk aan programma's zoals Blender, de Adobe Creative Suite, Canva en Unity.

We waren dus ook zeer benieuwd hoe goed de RTX Spark om zou gaan met creatief werk. Daarom hebben we Puget Bench gebruikt om een aantal geautomatiseerde taken uit te voeren in Photoshop en Premiere Pro. De standaard Photoshop-test van PugetBench duurde 10,83 minuten en eindigde met een score van 11.801. De test voor Premiere Pro duurde 8,12 en eindigde met een score van 76.234. Deze resultaten plaatsen de laptop met zijn RTX Spark-chip duidelijk binnen de categorie van creatieve workstations. Met deze scores zit de RTX Spark ook weer in de buurt van Apple's M5-chip (met scores van 13.755 en 69.887 bij dezelfde tests). De Spark gaat dus wat beter om met videocontent, maar iets minder goed met afbeeldingen.

Hoewel we geen professionele filmmakers of Blender-specialisten zijn, spelen we wel al jaren een beetje met fotobewerking. WE hebben er dus ook even een oud Photoshop-bestand bijgehaald (met 4K-resolutie, 300dpi). Dit bestand was al erg groot, omdat er allerlei verschillende hi-res lagen, maskers en andere aanpassingen actief waren, maar we hebben voor deze test nog eens het aantal lagen verdriedubbeld en een heleboel filters en effecten toegevoegd. Toch duurde het verwerken minder dan een seconden en zelfs het halveren van de bestandsgrootte duurde maar zo'n vijf seconden. Dat is erg indrukwekkend gezien hoeveel lagen hier aanwezig waren.

De RTX Spark moet zelfs de ingebouwde AI-tools in dit soort programma's (tot 2x) sneller laten werken dankzij een recent aangekondigde samenwerking tussen Nvidia en Adobe. Bij het optimaliseren van de apps wordt de GPU van de chip volledig benut. Dat is dus erg handig als je die ingebouwde AI-tools vaak gebruikt.

Gaming-prestaties

(Image credit: Future)

Hoewel Nvidia zich steeds meer op AI lijkt te focussen, staat het bedrijf natuurlijk ook nog bekend om zijn uitstekende GPU's voor gaming. Het is dus geen verrassing dat gaming ook iets is waar de RTX Spark mee om kan gaan. Aangezien de meeste games gebaseerd zijn op de x86-architectuur, was gaming op ARM-gebaseerde chips tot nu toe niet altijd ideaal. Nvidia heeft een groot aantal ontwikkelaars echter al aan weten te sporen om native RTX Spark-versies van hun games te maken.

Bij de lancering op 16 oktober waren meteen al games zoals Cyberpunk 2077, Doom: The Dark Ages en 007 First Light beschikbaar. De Call of Duty-serie moet naar verwachting in 2027 ondersteund worden. Voor games die geen native versie krijgen, is er nog Prism-emulatie. Dat is een soort vertalingslaag die ervoor zorgt dat je de games toch kan spelen, al kan het wel een kleine impact op CPU-prestaties hebben.

De RTX Spark levert uitstekende gaming-prestaties. Hij wist een 3DMark Port Royal-score van 8.133, Steel Nomad-score van 2.846 en Speed Way-score van 2.872 te behalen. Die zitten net iets onder de scoren van de ASUS Zephyrus G14 met een Nvidia GeForce RTX 5070 Ti (laptopversie) aan boord. Deze prestaties zijn dus veel beter dan wat je zou verwachten van een laptop met geïntegreerde graphics.

Algemene benchmarks vertellen opnieuw niet het hele verhaal, dus we hebben ook nog wat in-game benchmarks uitgevoerd in een aantal bekende titels. Cyberpunk 2077 leverde een stabiele 30,16fps bij 1080p met raytracing op Ultra en Doom: The Dark Ages zat gemiddeld op 48,58fps bij 1080p. Deze resultaten zijn erg vergelijkbaar met die van de ASUS TUF Gaming A14 met een Nvidia GeForce RTX 5060 (respectievelijk 32,33fps en 55,63fps in die tests).

Ook dat zijn echter nog steeds benchmarks en niets is natuurlijk direct te vergelijken met echte gamesessies. We hebben dus een aantal van onze favoriete games opgestart om te zien hoe de ervaring in de praktijk zou zijn. Cyberpunk 2077 was zelfs met raytracing op Ultra nog speelbaar, maar toen we die optie naar Medium terugschakelden, draaide de game met een enorm soepele 60fps.

Bij het spelen van Gears of War: E-Day met de instellingen op Ultra voelde alles ook enorm soepel. We merkte geen vertragingen en zelfs tijdens chaotische momenten zakte de framerate nooit onder de 115fps. De RTX Spark zal misschien niet de kracht van een RTX 5090 evenaren, maar heel veel gamers zouden hier alsnog erg tevreden mee zijn.

Ook al zit de laptop die wij getest hebben dus niet op hetzelfde niveau als een speciale gaming-laptop zoals de MSI Vector A18 HX A9W, zijn we nog steeds erg onder de indruk van de gaming-prestaties van de RTX Spark-chip. Het is vooral allemaal heel indrukwekkend als je hem vergelijkt met andere SoC-systemen. Zo is de M5 MacBook Pro ook erg indrukwekkend op het vlak van creatieve taken, maar haalt die chip nog maar net 11,5fps in Cyberpunk 2077 met raytracing op Ultra.

Als je dus op zoek bent naar een chip die je niet alleen geweldige prestaties geeft voor één specifieke taak, maar voor allerlei verschillende taken, dan lijkt de RTX Spark een uitstekende keuze te zijn. Daar zit natuurlijk wel een flink prijskaartje aan vast. Prijzen voor laptops met deze nieuwe chips beginnen rond de 3.000 euro en lopen op tot boven de 6.000 euro.