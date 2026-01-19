Wordt de RAM-crisis opgevolgd door een GPU-crisis?

Het gerucht gaat dat Nvidia de levering van chips aan partners die grafische kaarten produceren heeft verlaagd en dat er dit jaar geen nieuwe GeForce GPU's zullen komen. Het laatste nieuws over de ellende rond GPU's komt van MegasizeGPU, die op Twitter heeft gepost dat de levering van Nvidia GPU's met 15% tot 20% is teruggeschroefd.

Dat wil zeggen dat partners die GeForce GPU's produceren, zoals ASUS, MSI en Gigabyte, minder chips en video-RAM ontvangen. Het goede nieuws is dat Nvidia nog steeds chips levert met dezelfde hoeveelheid VRAM. De leaker eindigt het bericht als volgt: “Het slechte nieuws is dat er in 2026 geen nieuw product zal zijn.”

Met andere woorden, je kunt die RTX 5000 Super-versies, die volgens andere geruchten eind 2026 op de markt zouden komen, vergeten. Die zouden in eerste instantie slechts uitgesteld zijn. Dit is natuurlijk speculatie, dus alles kan nog veranderen.

Een andere Twitter-gebruiker zegt dat de RTX 6000 GPU's begin 2027 op de markt komen, maar MegasizeGPU zegt dat dit niet gaat gebeuren. Ze zeggen dat het gewoon te vroeg is om daarover te spreken. Er zijn wel andere geruchten die op eind 2027 wijzen voor de lancering van deze nieuwe generatie.

AMD heeft ook nog wat te zeggen: er is een interview van Gizmodo op CES 2026 uitgezonden waarin een leidinggevende van AMD geruststellend sprak over de levering van Radeon GPU's. De opmerkingen van David McAfee van AMD, Corporate VP van de Client Channel Business, sloten aan bij wat hij in een ander interview op CES zei over “zeer strategische" samenwerkingen met DRAM-fabrikanten om ervoor te zorgen dat er voldoende voorraad is aan een correcte prijs. McAfee voegde eraan toe dat hij de toekomst niet kan voorspellen, maar dat AMD en hun partners dichtbij de oorspronkelijke adviesprijzen proberen te blijven.

16GB wordt een uitdaging

Het goede nieuws omtrent Nvidia is dat het bedrijf nog steeds VRAM levert naast grafische chips. Het algemene beeld is echter somber. RTX 6000 GPU's zijn nog niet eens in zicht en RTX 5000 Super-versies komen helemaal niet in 2026, als MegasizeGPU gelijk heeft. Een productiedaling van maar liefst 20% is hoe dan ook slecht. Verder schrapt Nvidia mogelijk een paar modellen met 16 GB VRAM opgeeft, namelijk de RTX 5070 Ti en de versie van de RTX 5060 Ti met 16 GB. Dit ontkent Nvidia echter momenteel.

Er zijn dus grote problemen met RAM in het algemeen, zowel bij "gewone" RAM als VRAM in GPU's. Als je een nieuwe GPU wil kopen in 2026 en je nu een exemplaar vindt aan een redelijk prijs, raden we je aan om die nu te kopen. Wachten op de Super-versies is geen goed idee in de huidige omstandigheden, aangezien het niet eens zeker is dat die er zullen komen.