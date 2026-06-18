HDMI 2.2 komt volgend jaar naar je tv: dit kan je ermee

HDMI 2.2 komt eraan en dat zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor gamers. De bandbreedte is namelijk twee keer zo groot als die van HDMI 2.1 en bedraagt tot 96 Gbps. Dat betekent dat HDMI 2.2 in staat is om ongecomprimeerde 4K te leveren bij maximaal 240Hz (de huidige HDMI-standaard kan dit alleen met Display Stream Compression, ook wel DSC genoemd) of ongecomprimeerde 4K bij 480Hz met 4:2:0 chroma-subsampling. Het kan ook ongecomprimeerde RGB 8K leveren bij 60Hz. Met behulp van DSC kan het 1440p leveren bij refresh rates van meer dan 1.000Hz.

Er is echter een belangrijke kanttekening: apparaten kunnen HDMI 2.2-gecertificeerd zijn zonder de allerhoogste datasnelheden te leveren. Je zult de spec sheets daarom goed moeten bekijken. Zoals FlatpanelsHD meldt, verwacht de HDMI-organisatie dat de eerste apparaten met HDMI 2.2 in 2027 op de markt zullen komen.

Rob Tobias, CEO en voorzitter van de HDMI Licensing Administrator zeg het volgende: "We horen dat chipfabrikanten dit jaar zullen beginnen met het leveren van samples van hun FRL2-chips (Fixed Rate Link, de signaaltechnologie die door HDMI wordt gebruikt). En dus zouden we volgend jaar de eerste HDMI 2.2-producten met een snelheid van tot 96 gigabit moeten zien.”

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Gamers gebruiken nu vooral de DisplayPort (Image credit: Shutterstock / Isham Ismail)

Hoe belangrijk is HDMI 2.2?

De specificaties zijn indrukwekkend. HDMI 2.2 zal in drie varianten beschikbaar zijn, met name 64 Gbps, 80 Gbps en 96 Gbps. Het is dus hoe dan ook sneller dan HDMI 2.1 Dit is vooral interessant voor gamers, hoewel veel gaming monitor DisplayPort 2.1 gebruiken met een snelheid tot 80 Gbps. Gamers die al op DP 2.1 zijn overgeschakeld, zullen daarom niet meteen op HDMI 2.2 springen.

HDMI biedt meer voordelen in de woonkamer, dankzij functies zoals ARC (Audio Return Channel), CEC (Consumer Electronics Control) en ALLM (Auto Low-Latency Mode). Next-gen gameconsoles zullen hier wellicht gebruik van maken. Het zou ons niet verbazen als de PS6 (wanneer die ook moge verschijnen) HDMI 2.2 heeft.

We zien inmiddels ook tv's met refresh rates hoger dan 120Hz, terwijl de huidige generatie consoles niet hoger gaat dan dat. HDMI 2.2 is in dat opzicht wel toekomstbestendig. Voor de meeste toepassingen in de woonkamer is HDMI 2.2 daarentegen waarschijnlijk overbodig. Er is wel één algemeen voordeel aan HDMI 2.2: LIP, wat staat voor Latency Indication Protocol. Dit verbetert de geluidssynchronisatie met soundbars of AV-receivers.

Zelfs vandaag hebben niet alle premium tv’s vier HDMI 2.1-poorten. De reden hiervoor is eenvoudig: niet elke chip ondersteunt vier HDMI 2.1-poorten. Ook niet iedereen heeft vier HDMI 2.1-poorten nodig. Als je geen gameconsoles hebt en geen peperdure audio-opstelling hebt, maakt het niet veel uit welk type HDMI-poorten je tv heeft.

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Op pc’s zullen we ten slotte afhankelijk zijn van de volgende generatie GPU’s. Die worden echter pas verwacht aan het einde van 2027 (of nog later). Net als in de begindagen van HDMI 2.1, zal HDMI 2.2 wellicht eerst op de duurste modellen verschijnen.