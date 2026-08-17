Dolby Vision 2 HDR komt naar meer goedkopere tv's dan zijn voorganger

Dolby Vision 2 is een next-gen HDR-standaard die beschikbaar zal zijn in twee varianten. Dolby Vision 2 Max is ontworpen voor premium tv's en moet hun hogere specs zo goed mogelijk benutten om extra features te kunnen toevoegen. De eerste tv's met Dolby Vision Max 2 moeten deze maand verschijnen.

De standaard variant van Dolby Vision 2 is dan weer ontworpen om wat simpeler te werken en betaalbaarder te zijn. Daardoor kan deze versie worden toegevoegd aan meer budgetvriendelijke modellen. Het idee hierachter is onder andere dat Dolby Vision nu dus naar tv's kan worden gebracht die voorheen geen Dolby Vision zouden hebben gekregen vanwege de hoge licentiekosten.

Wij konden wat dieper ingaan op de nieuwe technologie met de vice-president van 'home devices' bij Dolby Laboratories, Chris Turkstra, en de directeur van 'business strategy', Jonas Klittmark. We hebben eerder al besproken of Dolby Vision 2 naar 4K Blu-rays komt en hoe de conversie naar Dolby Vision 2 kan worden geautomatiseerd om ervoor te zorgen dat veel films en series beschikbaar zullen zijn in dit nieuwe format. Volgens Turkstra en Klittmark moet de nieuwe Dolby Vision 2-technologie de goedkoopste manier worden voor tv-fabrikanten om op een budgetvriendelijke manier een betere beeldkwaliteit te leveren.

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Turkstra legt uit dat het bedrijf de betaalbaardere, minder veeleisende versie van Dolby Vision 2 heeft ontwikkeld met goedkopere tv's in gedachten. "Wanneer het aankomt op het verbeteren van beeldkwaliteit, is dit de goedkoopste optie met een goede prijs-kwaliteitverhouding voor een tv[-fabrikant] vergeleken met een paneel[upgrade], vergeleken met een nieuwe technologie voor achterverlichting, vergeleken met wat dan ook," zei hij. "Dit is veel minder duur dan die dingen."

Hij gaf ook aan: "Wanneer we [Dolby Vision 2-]demo's doen, is degene die het meest impactvol is de demo die we op twee tv's van $300 die het verschil toont tussen Dolby Vision 1 op een tv en Dolby Vision 2 [op de andere]... het is verrassend effectief in het verhogen van de accuraatheid en het naar voren halen van details."

Turkstra suggereert dat het veel duurder is om vergelijkbare verbeteringen te introduceren via upgrades voor het paneel dan om simpelweg een licentie voor Dolby Vision 2 te kopen. Wij hebben ook een demo gezien met Dolby Vision 2 op goedkope tv's en het effect is inderdaad indrukwekkend. Het is alleen wel lastig om de claim te verifiëren dat Dolby's technologie daadwerkelijk de goedkoopste manier is om de kwaliteit van het beeld te upgraden.

Wat zijn de verschillen tussen Dolby Vision 2 en Dolby Vision 2 Max?

"Terwijl we Dolby Vision 2 aan het ontwikkelen waren, merkten we dat het geweldige dingen doet op premium tv's," liet Turkstra aan ons weten. "Het verricht geweldig werk op de nieuwe tv's die erg fel zijn, een breed kleurbereik hebben en veel mogelijkheden hebben die we 10 jaar geleden niet hadden [toen Dolby Vision 1 uitkwam]. Maar het zorgt ook voor veel voordelen voor mainstream gebruikers met tv's die niet zo premium zijn. Dus we hebben het product in tweeën gesplitst."

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"Dolby Vision 2 Max is de versie waarvan we verwachten dat hij Dolby Vision in principe zal vervangen... we denken dat het de premium positie zal innemen die Dolby Vision vandaag de dag heeft. En we denken dat de standaard versie, Dolby Vision 2, in nieuwe tv's zal zitten die vandaag de dag geen Dolby Vision hebben."

Bij die laatste opmerking heeft Turkstra het overigens nog steeds niet over de aller goedkoopste tv's op de markt. "We staan geen Full HD TV's toe," liet hij weten. "Er is wel een lijst van vereisten waar de tv's aan moeten voldoen. Maar Dolby Vision 2 zal op meer tv's beschikbaar zijn dan Dolby Vision vandaag de dag is."

Hisense- en TCL-tv's gebruiken de MediaTek Pentonic 800-chip en die geeft ze toegang tot Dolby Vision 2. Dolby zegt daarnaast dat er in de toekomst meer chips komen die ondersteund zullen worden. (Image credit: Future)

Er is ongetwijfeld nu ook een nieuwe generatie van tv-chips onderweg die ondersteuning voor Dolby Vision 2 mogelijk maken. Momenteel is er nog maar één chip die deze ondersteuning biedt en dat is de MediaTek Pentonic 800. Turkstra bevestigde echter al dat er meer chips onderweg zijn en dat de de Pentonic 800 niet alleen in het huidige aanbod van middenklasse en premium tv's te vinden zal zijn, maar ook naar goedkopere modellen zal komen.

"We zien dat de Pentonic 800 [breder] ingezet wordt, deels omdat hij Dolby Vision 2 ondersteunt," stelt Turkstra. "Tegelijkertijd zijn er nieuwe chips waar we nog niet over kunnen praten, maar we werken nauw samen met onze silicon-partners hieraan. Ze zullen meer gericht zijn op de mainstream tv's die compatibel zullen worden."

Hij zei verder ook nog: "Onze lanceringspartner is MediaTek, maar onze intentie is om uit te breiden naar elke tv SoC-leverancier om Dolby Vision 2 te ondersteunen. Er zijn veel van dat soort dingen in ontwikkeling… er zal ook blijvende ondersteuning zijn voor de Pentonic 800, en er zullen er [uiteindelijk] zeker meer zijn."

We verwachten dat we het effect van deze ontwikkelingen misschien wat beter zullen zien tijdens CES 2027. Hopelijk zien we dan meer merken met ondersteuning voor Dolby Vision 2, of in ieder geval gewoon meer modellen. We weten al dat TCL, Hisense en Philips dit jaar in Europa tv's zullen uitbrengen met deze ondersteuning, maar misschien zal het aanbod volgend jaar wat groter zijn.