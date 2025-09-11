Het verschil van Dolby Vision 2 op goedkope tv’s is veel groter dan je denkt

Op IFA 2025 gaf Dolby een demonstratie van Dolby Vision 2, de nieuwe generatie van het premium HDR-formaat. Eerder zijn de brede functies al toegelicht, maar tijdens deze sessie werd dieper ingegaan op de verbeteringen. Een uitgebreide technische uitleg volgt later, maar de eerste indrukken zijn veelbelovend.

Een van de belangrijkste vragen rond Dolby Vision 2 was in hoeverre het verschil zou maken op goedkopere televisies. Er komen namelijk twee varianten: Dolby Vision 2 en Dolby Vision 2 Max. De Max-versie beschikt over meer geavanceerde functies voor een nog betere beeldweergave, en dit riep de vraag of of de standaardvariant wel echt indruk zou maken.

De demonstratie vond plaats op Hisense A5-tv’s, instapmodellen met lcd-technologie, full array local dimming en QLED. Ondanks hun beperkte hardware waren de verschillen zichtbaar. In beelden van een kameel in de woestijn kwamen kleuren veel sterker naar voren, witte tonen oogden schoner en helderder en donkere partijen zagen er dieper uit. Het verbeterde contrast zorgde ervoor dat details scherper en realistischer overkwamen, ook al was de resolutie identiek.

Bij landschapsbeelden met wolken rondom de zon werden meer nuances in de highlights zichtbaar. Waar Dolby Vision 1 de lichte tinten vaak samendrukte, wist Dolby Vision 2 meerdere tinten van grijs en wit naar voren te brengen. Ook bij een close-up van zwarte make-up onder de ogen kwamen er meer tinten zwart en subtiele kleurnuances tevoorschijn, waardoor de contouren van het gezicht beter uitkwamen. Het contrast in reflecties maakte de beelden bovendien levensechter.

Soms leek er zelfs sprake van een verbetering in de algehele helderheid van het scherm, waarbij het hele beeld lichter oogde in plaats van enkel de highlights. Toch waren er ook momenten waarop Dolby Vision 1 de kleuren iets levendiger of natuurlijker weergaf. Alles bij elkaar genomen, bood Dolby Vision 2 echter een duidelijke stap vooruit: het contrast, de kleurweergave en de nuance in donkere en lichte tinten wogen ruimschoots op tegen de enkele scènes waar Dolby Vision 1 de voorkeur kreeg.

Wat is er veranderd?

Het valt op dat we vaak de term leek gebruiken, omdat het beeld in veel gevallen wel helderder leek, maar die extra helderheid waarschijnlijk niet echt door het Hisense-paneel zelf werd opgewekt.

Volgens Tom Graham, Head of Dolby Vision Content Enablement bij Dolby Labs, is er niets veranderd aan de kleur- of dynamisch-bereikspecificaties van Dolby Vision voor makers. De content wordt nog steeds op dezelfde manier vastgelegd en bewerkt.

De verbeteringen van Dolby Vision 2 komen voort uit het feit dat de tv meer data krijgt over hoe het beeld er precies uit hoort te zien, zoals dat door de makers is vastgelegd bij het encoderen in Dolby Vision. Het draait erom dat de informatie die al aanwezig is in Dolby Vision nu slimmer en effectiever wordt benut.

(Image credit: Future)

Een van de belangrijkste nieuwe functies heet Precision Black. Daarmee kunnen filmmakers informatie vastleggen over de omgeving waarin beelden bekeken worden, inclusief eventuele bias lighting, én krijgen ze een schuifregelaar waarmee ze kunnen bepalen waar het eerste zichtbare verschil ontstaat tussen volledig zwart en bijna-zwart (waar nog net wat detail te zien is).

Die extra data over bias lighting lijkt te helpen bij de tinten zwart waar eerder sprake van was, waardoor zwarttinten natuurlijker ogen. De combinatie van de schuifregelaar en het vastleggen van de omgeving waarin de televisie staat is bedoeld om te voorkomen dat donkere scènes té donker worden op televisies die minder goed met schaduwdetails overweg kunnen. Zo blijven nuances behouden en lopen donkere partijen niet in elkaar over.

Daarnaast heeft Dolby de engine verbeterd die de beeldinformatie aanpast aan de mogelijkheden van elke tv. Tom Graham legde uit: “We beschikken over de metadata van de colorist en uiteraard over de pixels zelf. Met onze nieuwe generatie analyse breken we het beeld op in lagen en reconstrueren we het op een manier die zelfs een televisie met beperktere contrast- en kleurnuances realistisch kan weergeven. Het gaat om een dynamische mapping, die live op de tv plaatsvindt.”

De demonstratie liet Dolby Vision 2 in zijn geheel zien tegenover Dolby Vision 1, dus zowel de video als de tv waren geschikt voor DV2. Wordt een Dolby Vision 1-video afgespeeld op een Dolby Vision 2-tv, dan zouden er wel verbeteringen zichtbaar moeten zijn dankzij de nieuwe beeldanalyse. Maar functies zoals Precision Black ontbreken dan, omdat die informatie alleen wordt herkend door Dolby Vision 2-tv’s en genegeerd wordt door oudere modellen.

De resultaten waren indrukwekkend, maar het is onwaarschijnlijk dat bestaande, goedkopere tv’s een update krijgen naar Dolby Vision 2. Voor nieuwe instapmodellen die de komende jaren verschijnen, kan dit echter een serieuze stap vooruit betekenen, mits Dolby de grote streamingdiensten en makers meekrijgt.