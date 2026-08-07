Hisense-tv's krijgen als eerste deze functie voor betere beeldkwaliteit

Dolby Vision 2, de nieuwste versie van het bekende HDR-formaat, is vanaf vandaag beschikbaar op verschillende tv’s. Het wordt de komende weken naar nog meer modellen uitgerold.

Hisense rolt vanaf vandaag een firmware-update uit voor klanten in onder andere Europa en de VS. Naast de Amerikaanse streamingdienst Peacock is ook bevestigd dat de Chinese streamingdienst iQIYI het formaat gaat ondersteunen.

Naast compatibiliteit voor functies die uniek zijn voor Dolby Vision 2, betekent de upgrade dat bestaande Dolby Vision-titels er op deze tv's ook beter uit zullen zien, dankzij verbeteringen aan de image processing engine. Dolby zegt dat alles wat voor het formaat van de eerste generatie is geproduceerd er "boeiender en authentieker" uit zal zien.

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Welke Hisense-tv's krijgen Dolby Vision 2?

De eerste uitrol vindt plaats voor Hisense-tv’s uit 2026 met Google TV of VIDAA OS. Dit zijn de eerste modellen die worden uitgerust met Dolby Vision 2 Max:

Hisense UX

Hisense UR9

Hisense UR8

Hisense U7 Pro

Welke andere tv’s de upgrade zullen krijgen, is nog niet bekend. De reden is dat er een specifieke chip (de MediaTek Pentonic 800) nodig is. Dolby heeft ons echter verteld dat er meer chips op de markt komen met deze ondersteuning. Ook is bevestigd dat sommige TCL- en Philips-tv's later dit jaar Dolby Vision 2 zullen krijgen, maar daar is nog geen exact tijdschema voor bekend.

Media die Dolby Vision 2 volledig ondersteunen, genieten van functies als Content Intelligence, waarmee makers nauwkeurige instructies in elke scène kunnen inbouwen om het beeld dynamisch aan te passen, en een schuifregelaar om de Dolby Vision 2-ervaring af te stemmen op je persoonlijke voorkeur.

Naast de standaardverbeteringen kan Dolby Vision 2 Max gebruikmaken van de verwerkingskracht van duurdere tv’s met twee belangrijke functies. Ten eerste is er Authentic Motion, dat cinematische beelden levert en tegelijkertijd ongewenste schokken vermindert. Daarnaast is er Light Sense 2, dat de beeldkwaliteit op een intelligentere manier optimaliseert op basis van het omgevingslicht, zodat je de donkere details kunt zien wanneer je in een felverlichte kamer kijkt.

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Dolby Vision 2 wordt vandaag door Hisense uitgerold als firmware-update. De volledige uitrol zal enkele weken duren. De timing is wellicht geen toeval, want eerder deze week kondigde Samsung aan dat het als eerste HDR10+ Advanced zal ondersteunen via Prime Video.