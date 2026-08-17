Dolby Vision 2 komt naar veel meer films en series dan je misschien denkt dankzij automatische upgrades

Als je je afvraagt waar alle Dolby Vision 2-content vandaan moet komen, is er goed nieuws: die is er deels al. Dolby Laboratories vertelde onsdat het een proces heeft ontwikkeld waarmee bestaande Dolby Vision-content grotendeels automatisch kan worden verbeterd met de meeste functies van de nieuwe HDR-standaard. Daarbij wordt gebruikgemaakt van bestaande masteringdata. Slechts twee belangrijke functies vallen buiten de boot, omdat daarvoor nieuwe input van makers nodig is.

Nu Dolby Vision 2 vanaf deze maand op tv’s verschijnt, spraken we met Jonas Klittmark, director of business strategy bij Dolby Laboratories, over de details: wat Dolby Vision 2 kan betekenen voor 4K Blu-rays, welke voordelen het biedt voor streaming en vooral welke content je straks kunt bekijken.

Een van de grootste zorgen rond Dolby Vision 2 is dat makers misschien weinig reden zien om video speciaal voor de nieuwe standaard te masteren zolang die nog niet breed wordt ondersteund. Tegelijkertijd zal die brede ondersteuning er waarschijnlijk ook niet snel komen als er nauwelijks content beschikbaar is. Het blijkt echter dat bestaande Dolby Vision-masters voor veel van de nieuwe functies kunnen worden aangepast zonder dat ze helemaal opnieuw hoeven te worden bewerkt.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

"Er zijn behoorlijk wat nieuwe functies in Dolby Vision 2 waarvoor helemaal geen nieuwe content nodig is", vertelde Turkstra me. "Omdat alle bestaande Dolby Vision-content er al is... streamingdiensten zullen hier later nog meer over vertellen, maar de bestaande Dolby Vision-bibliotheek zal worden omgezet en voorzien van de nieuwe metadata voor Dolby Vision 2."

De Hisense UR8 is een van de eerste tv’s met ondersteuning voor Dolby Vision 2, maar dan moet er natuurlijk wel genoeg content beschikbaar zijn om daar echt iets aan te hebben... (Image credit: Future)

Klittmark schat dat er ongeveer 33.000 films en afleveringen van series beschikbaar zijn in Dolby Vision. "Het is niet realistisch om te verwachten dat al die content helemaal opnieuw gemasterd wordt", zegt hij.

"De kosten daarvan zouden astronomisch zijn. Daarom bieden we in plaats daarvan een deels geautomatiseerde manier aan, waarbij we moderne technieken zoals machine learning gebruiken om te helpen bij het maken van de extra metadata die nodig is om Dolby Vision 2 optimaal te benutten."

Hij legt uit dat "veel functies, waaronder de image engine, de nieuwe versie van LightSense, intensity control, de pro-instellingen en sportoptimalisatie, allemaal kunnen werken met een combinatie van bestaande metadata."

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Die metadata is gebaseerd op bestaande masteringdata. Net als bij Dolby Vision 2 in het algemeen wordt de nieuwe generatie metadata toegevoegd aan de bestaande gegevens en vervangt deze ze niet. Daardoor heeft het geautomatiseerde proces geen invloed op hoe de content eruitziet op tv's met de eerste generatie Dolby Vision, en evenmin op de compatibiliteit met die toestellen.

Welke Dolby Vision 2-functies kunnen automatisch worden toegevoegd, en welke niet?

De twee uitzonderingen op die automatische upgrade zijn Authentic Motion en Precision Black. Authentic Motion geeft regisseurs de mogelijkheid om van moment tot moment te bepalen hoe sterk de bewegingsverwerking van je tv wordt toegepast. Precision Black is juist bedoeld voor donkere scènes die er in de masteringstudio goed uitzagen, maar op tv’s te donker overkomen.

Klittmark zegt daarover: "Authentic Motion is een voorbeeld van een functie die simpelweg te gevoelig is. Ik weet niet of jullie het vrij gepolariseerde debat over motion processing van de afgelopen jaren hebben gevolgd, met onder meer Tom Cruise die er zelfs publieke boodschappen over maakte. Die functie ligt zo gevoelig dat we die metadata niet automatisch genereren. Die moet handmatig worden toegevoegd."

Wij hebben Dolby Vision 2's Authentic Motion al in actie gezien, en we vinden het een uitstekende toevoeging. Het betekent dat 'judder' kan worden verminderd in scènes waar dat nodig is, terwijl motion smoothing juist kan worden uitgeschakeld in scènes die daar geen baat bij hebben. We vermoeden dat dit technisch gezien waarschijnlijk best goed geautomatiseerd zou kunnen worden, maar zoals Klittmark zegt, zou vrijwel niemand daar echt op vertrouwen. Het is daarom maar goed dat Dolby dit aan mensen overlaat.

Ook Precision Black kan volgens Klittmark niet worden geautomatiseerd. Om die functie goed toe te passen, moet je namelijk precies weten in welke omgeving de maker werkte: "Hoe donker was het omgevingslicht, welk type referentiemonitor werd gebruikt, enzovoort... Daar kun je niet zomaar naar gissen en dat kun je ook niet automatisch genereren. Die informatie moet dus handmatig van de regisseur komen."

Wanneer is Dolby Vision 2 niet exact Dolby Vision 2?

We vroegen of dit betekent dat films straks mogelijk een label krijgen waarop staat welke specifieke Dolby Vision 2-functies ze ondersteunen, maar volgens Klittmark wil Dolby het niet op die manier ingewikkelder maken.

"We hebben gekozen voor de eenvoudigst mogelijke aanpak voor consumenten: alle content blijft gewoon Dolby Vision. Zonder sterretje of kleine lettertjes. Er komt bijvoorbeeld geen aparte 'Dolby Vision 2'-content of 'Dolby Vision 2 Max'-content. Het is allemaal gewoon Dolby Vision-content", zegt hij. "Zo is het voor consumenten heel eenvoudig om te weten waar ze op moeten letten. Als je ziet dat content in Dolby Vision beschikbaar is, krijg je de best mogelijke ervaring voor die specifieke film of wat je dan ook bekijkt."

Wat ons betreft is dat een logische keuze. Je tv kan bijvoorbeeld wel als Dolby Vision 2- of Dolby Vision 2 Max-model worden aangeduid en mogelijk aangeven welke functies van het formaat op dat moment actief zijn. Maar wanneer je door een streamingbibliotheek bladert, is het logischer om gewoon het Dolby Vision-logo te gebruiken. Dat geeft dan aan dat je zoveel mogelijk geavanceerde functies krijgt als de dienst aan die content heeft toegevoegd, ongeacht welke dat precies zijn.

Klittmark benadrukt bovendien dat dit principe niet nieuw is voor Dolby Vision 2. "De oorspronkelijke versie van Dolby Vision bevatte ook enorm veel functies, en niet alle content creators kozen ervoor om die altijd allemaal te gebruiken. Als kijker kon je dat ook niet zien. Uiteindelijk is dat een creatieve keuze. Welke Dolby-tools hebben makers nodig en welke willen ze voor bepaalde content gebruiken? Die beslissing laten we aan de makers over", aldus Klittmark.