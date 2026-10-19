LG brengt zijn next-gen OLED-technologie eerst naar laptops en monitoren

Als je een fan bent van OLED-panelen, dan is er een nieuwe term waar je van af moet weten: FLiPP. FLiPP staat voor 'FMM-Less innovative Pixel Patterning'. FFM staat dan weer voor 'fine metal masks' (metalen precisiesjablonen). Deze maskers worden gebruikt bij OLED-productie om de organische, zelfverlichtende materialen heel precies op de juiste positie te plaatsen.

Bij FLiPP wordt er geen masker gebruikt. In plaats daarvan worden de materialen op het glas geplaatst, voorzien van een beschermlaag en vervolgens verfijnd met fotolithografie en etsen om ongewenste gedeeltes te verwijderen.

Het grootste voordeel van FLiPP is de extra efficiëntie. Volgens The Elec stelde LG Display vast dat de technologie de efficiëntie van het productieproces wist te verhogen van 75% bij een conventioneel FMM-proces naar meer dan 93% bij een FLiPP-proces.

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Dat is goed nieuws voor consumenten, want een efficiënter productieproces betekent lagere productiekosten. Dat betekent dan weer dat we uiteindelijk hopelijk betere OLED-displays krijgen zonder dat de prijzen flink omhooggaan (of misschien zelfs voor lagere prijzen).

FLiPP weet ook het gebruik van de organische materialen te verbeteren van 40% tot 74%, het oppervlak van de pixels dat oplicht te vergroten tot 65%. Ook zorgt de technologie voor een boost van 1,6x voor de luminantie, een 2,4x langere levensduur en een stroomverbruik dat met 13% is verminderd.

Dit alles betekent simpelweg dat OLED-schermen hierdoor feller, betrouwbaarder of energie-efficiënter kunnen zijn, afhankelijk van wat het apparaat in kwestie nodig heeft. In de eerste instantie zullen voornamelijk laptops en monitoren van deze verbeteringen genieten en helaas niet tv's. Dat is dus wel jammer voor mensen die aan het wachten zijn totdat de beste OLED TV's op de markt eindelijk wat goedkoper worden.

LG Display kondigde de technologie aan tijdens de 'International Meeting on Information Display' (IMID) in 2026. (Image credit: LG Display)

Vroeg stadium

LG Displays Chief Technology Officer (CTO), Choi Young-seok, laat weten dat de technologie momenteel nog in het eerste ontwikkelingsstadium zit. De volgende stap is het ontwikkelen van daadwerkelijke producten met de technologie en het derde stadium is massaproductie.

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Bij dat derde stadium zal er in de eerste instantie een focus zijn op de markt van monitoren. Daar gaat het om kleinere displays en de verbeterde bovengenoemde getallen voor de verbeterde efficiëntie waren dan ook van toepassing op 23,5-inch panelen. Ook laptopschermen lijken overwogen te worden. LG Display heeft zelf aangegeven dat het verwacht dit punt te bereiken tegen het einde van 2027. Dat zou kunnen betekenen dat de eerste producten met deze technologie al tijdens CES 2028 te zien zijn.

Volgens Cho Heung-ryeol, het hoofd van de 'Next-Generation Display Division' bij LG Display, evalueert het bedrijf momenteel zijn bestaande LCD- en WOLED-productielijnen om te zien of ze hergebruikt kunnen worden zonder al te grote aanpassingen. Het alternatief is een nieuwe fabriek, maar dat is natuurlijk niet de eerste keuze van het bedrijf. LG Display is hoe dan ook dus van plan om de productie over ongeveer een jaar te starten.