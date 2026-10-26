De volgende grote OLED-doorbraak komt mogelijk van Samsung

LG Display werkt aan een nieuwe generatie OLED-panelen zonder Fine Metal Mask (FMM). Deze technologie kan zorgen voor helderdere, energiezuinigere en mogelijk ook goedkopere OLED-schermen. Samsung Display lijkt ondertussen vergelijkbare plannen te hebben.

Volgens een nieuw bericht van de Zuid-Koreaanse vakwebsite The Elec werkt Samsung Display aan een prototype van een 7-inch OLED-paneel zonder FMM. Daarvoor gebruikt het bedrijf zijn eigen Micro Patterned OLED-technologie, kortweg MPO.

The Elec baseert zich op anonieme bronnen uit de industrie. Volgens hen werkt Samsung sinds maart 2026 aan de ontwikkeling van MPO, met als doel om het project eind 2026 af te ronden. Het is echter mogelijk dat deze planning doorschuift naar begin 2027.

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Net als LG met zijn FLiPP-technologie richt Samsung zich in eerste instantie op een specifieke schermgrootte. Samsung mikt vooral op kleinere displays voor smartphones en smartwatches, terwijl LG zich juist concentreert op grotere schermen voor laptops en monitoren. Voorlopig hoeven we deze nieuwe technologieën helaas nog niet in televisies te verwachten.

Hoewel Samsung en LG ieder een iets andere aanpak hanteren om OLED-panelen zonder FMM te produceren, is het uiteindelijke doel grotendeels hetzelfde: OLED-schermen die helderder, energiezuiniger en goedkoper zijn.

LG's FLiPP-technologie moet materiaalverspilling verminderen en OLED-productie efficiënter maken. (Image credit: LG Display)

Wat is Samsungs MPO-technologie en hoe verschilt die van LG's FLiPP?

Waarom willen Samsung en LG eigenlijk afstappen van de Fine Metal Mask-technologie (FMM)? Momenteel wordt deze techniek gebruikt om het organische materiaal voor OLED-pixels op de juiste plekken aan te brengen. Hoewel de methode betrouwbaar is, levert ze niet de meest efficiënte pixels op. Door een groter deel van iedere pixel te benutten voor lichtgevende elementen, kunnen OLED-panelen helderder worden of dezelfde helderheid bereiken met minder energie. Dat is vooral interessant voor de batterijduur en levensduur van apparaten. Bovendien kunnen de productiekosten op termijn dalen.

LG's FLiPP-technologie werkt door het paneel eerst volledig te bedekken met organisch materiaal en vervolgens de overbodige delen te verwijderen. Samsung kiest met MPO voor een andere aanpak, waarbij microscopisch kleine structuren ervoor zorgen dat het materiaal alleen op de juiste plekken terechtkomt. Deze structuren worden achteraf verwijderd. Dat moet minder materiaalverspilling en lagere productiekosten opleveren. Volgens The Elec speelt mogelijk ook mee dat Samsung met MPO bepaalde patenten rondom FMM-vrije OLED-technologie kan omzeilen.

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Toch is het nog maar de vraag hoe goed MPO op grotere schaal werkt. Volgens een anonieme bron uit de industrie richt Samsung zich vooral op OLED-schermen met een hoge resolutie. Zodra het eerste prototype van ongeveer 7 inch beschikbaar is, moet duidelijk worden of de voordelen ook in de praktijk merkbaar zijn.

Een belangrijke uitdaging blijft het percentage geproduceerde panelen dat daadwerkelijk bruikbaar is, ook wel de yield rate genoemd. Zelfs als de nieuwe technologieën minder materiaal verbruiken, levert dat weinig op wanneer een groot deel van de panelen wordt afgekeurd. De eerste grootschalige productietests worden daarom cruciaal. Ondertussen verschijnen de eerste OLED-monitoren die met inkjettechnologie worden geproduceerd, waarmee fabrikanten vergelijkbare voordelen hopen te bereiken.