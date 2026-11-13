We gaven vier OLED TV's van Samsung en LG een perfecte score: deze zouden we zelf kopen tijdens Black Friday

2026 is opnieuw een sterk jaar voor OLED TV's. Elk merk heeft de lat nog een beetje hoger gelegd en ondanks de opkomst van de nieuwe RGB TV's blijft OLED voor ons aan de top staan. Nu Black Friday alweer in volle gang is, zien we hoge kortingen op allerlei tv's. Of je nu een instapmodel, middenklasser of premium tv zoekt, er is een korting voor jou.

Als je naar onze reviews kijkt, zie je dat we vier OLED TV's van Samsung en LG een perfecte score van vijf sterren hebben gegeven. Het gaat om twee topmodellen, de LG G6 en Samsung S99H, en twee middenklassers, de LG C6 en Samsung S90H. Dat maakt de keuze natuurlijk niet makkelijker.

Daarom kijken wij nu naar het totaalplaatje. Welke tv biedt het meeste waar voor zijn geld met de huidige kortingen? Die vraag proberen we hier te beantwoorden.

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Helderheid en antireflectie

(Image credit: Blue Pixl Media)

OLED TV's hebben over het algemeen een lagere helderheid dan andere soorten tv's. De voorbije jaren is dit verschil echter veel kleiner geworden, vooral bij de topmodellen. Dit jaar heeft Samsung hier voor wat opschudding gezorgd met de S90H. Dit is namelijk de eerste keer dat een middenklasse OLED TV dezelfde matte antireflectiecoating heeft als het topmodel.

Onze testen maakten ook duidelijk dat de Samsung S90H net zo goed lichtreflecties elimineert als de duurdere Samsung S99H. De LG C6 heeft daarentegen een glanzend scherm dat wel licht reflecteert. Hoewel de LG G6 geen mat scherm heeft, is hier wel een betere antireflectielaag aanwezig dan op de LG C6. Die aanpak van LG behoudt bovendien perfecte zwartwaarden, terwijl die van Samsung zorgt voor een beetje black crush (verlies van detail in donkere delen).

Hoewel de LG G6 er beter in slaagt om het beste van beide werelden (de kwaliteit van OLED met antireflectie) te bieden, is hij een paar honderd euro duurder dan de Samsung S90H. Ook kan de black crush bij Samsung grotendeels verholpen worden door de instellingen wat aan te passen.

Op vlak van zichtbaarheid in lichte kamers zijn we daarom van mening dat de Samsung S90H de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.

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Prestaties in donkere kamers en algemene beeldkwaliteit

(Image credit: Future)

Als je tv in een donkere kamer staat, verandert dat de zaak. Dan heb je niets aan de matte antireflectielaag van Samsung en komen de glanzende panelen van LG beter tot hun recht. We vonden hier zelfs dat de lagere helderheid van de goedkopere LG C6 een voordeel was ten opzichte van de LG G6. Waar het topmodel soms felle, oververzadigde kleuren weergaf, oogden ze natuurlijker op de LG C6.

Kijken we naar de beeldkwaliteit in het algemeen, dan moeten we beginnen met één belangrijk punt. LG-tv's ondersteunen namelijk Dolby Vision en geen HDR10+, terwijl Samsung-tv's HDR10+ ondersteunen, maar geen Dolby Vision. Momenteel is er op streamingdiensten zoals Netflix en Prime Video meer content beschikbaar in Dolby Vision. Sommige content is in beide formaten beschikbaar. Als Netflix detecteert dat je tv zowel Dolby Vision als HDR10+ ondersteunt, kiest het wel automatisch voor Dolby Vision.

Wij zijn van mening dat Dolby Vision-ondersteuning momenteel waardevoller is, omdat er meer content in dit formaat beschikbaar is. Je krijgt ook speciale Dolby Vision-beeldinstellingen bij compatibele content. Op dit vlak gaat onze voorkeur dus uit naar LG en in dit geval specifiek de LG C6 vanwege de lagere prijs.

Als je geen of weinig content met deze HDR-standaarden kijkt, blijft de LG C6 dan de beste keuze? Niet noodzakelijk. De beeldkwaliteit van de LG C6 en Samsung S90H ligt namelijk dicht bij elkaar bij "normale" content. Wij zouden dan toch opnieuw voor de Samsung kiezen vanwege de betere zichtbaarheid in lichte kamers.

Voor sportfans is er nog een uniek voordeel dat alleen de Samsung-tv's hebben. Zij hebben namelijk een soort voetbalmodus in de geluidsinstellingen. Hiermee kan je namelijk het geluid regelen in voetbalwedstrijden met twee schuifbalken. Met de ene balk kan je de stadiongeluiden aanpassen en met de andere de stem van de commentators. Zo kan je de commentaren zelfs volledig uitschakelen.

Prestaties bij games

(Image credit: Future)

Op vlak van gaming zijn de vier tv's vrijwel identiek. Ze ondersteunen allemaal 4K/165Hz op alle vier de HDMI-poorten. Hier horen ook functies bij zoals VRR, ALLM en een lage input lag van minder dan 10 ms. De tv's hebben daarnaast verschillende gamefuncties die je snel kan aanpassen via een overlay.

Aangezien zowel de topmodellen als middenklassers dezelfde gamefuncties bieden, gaat het hier tussen de Samsung S90H en LG C6. Tussen deze twee is geen onderdeel dat de doorslag geeft, dus dit is een gelijkspel.

De winnaar tijdens Black Friday

(Image credit: Blue Pixl Media)

Hoewel de topmodellen zonder twijfel beter zijn, is de prijs-kwaliteitverhouding van de middenklassers interessanter. Dat brengt ons bij het volgende probleem: door de Black Friday-kortingen kosten de LG C6 en Samsung S90H op veel plaatsen hetzelfde.

De LG C6 van 55 inch is momenteel het goedkoopste bij bol. Daar kost hij 1.199 euro. De Samsung S90H van 55 inch kan je nu voor 1.299 euro kopen bij onder andere Coolblue. Als je de tv wil combineren met een soundbar dan komen er nog extra kortingen bij. Ook met die kortingen liggen de prijzen dicht bij elkaar.

Onze persoonlijke keuze met de huidige prijzen is de Samsung S90H. De belangrijkste reden daarvoor is omdat onze tv in de woonkamer naast een raampartij staat waar glasgordijnen hangen. We kunnen die ruimte dus niet volledig verduisteren en in dit geval is het antireflectiescherm een groot voordeel. Als we onze woonkamer wel volledig zouden kunnen verduisteren, dan hadden we voor de LG C6 gekozen.