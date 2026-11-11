We hebben dit jaar tientallen tv's getest en deze drie bieden nu het meeste waar voor je geld

Black Friday is traditiegetrouw een goed moment om een nieuwe tv in huis te halen. Ook nu de prijzen van smartphones en laptops stijgen, zijn die van tv's momenteel nog vrij stabiel.

Wij testen al jaren tv's en ook dit jaar zijn we aan de slag gegaan met de nieuwe modellen van alle merken. Tientallen OLED, mini-LED en RGB TV's in verschillende prijsklassen zijn dit jaar de revue gepasseerd. Wij hebben alle testresultaten naast elkaar gelegd en gekeken naar de huidige Black Friday-kortingen. Op basis daarvan hebben we onderstaande top drie samengesteld.

We willen eerst benadrukken dat de duurste tv's, zoals de Samsung S99H en LG G6, niet automatisch de beste zijn. We kijken namelijk naar de prijs-kwaliteitverhouding en gaan op zoek naar de tv's die het meeste waar voor je geld bieden. Je vindt hieronder zelfs geen enkel topmodel terug en de prijzen blijven ver onder de 2.000 euro.

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TCL C7L

(Image credit: Future)

TCL weet vaak de overtuigen met zijn middenklasse tv's en dat is dit jaar niet anders. De TCL C7L is daarom opnieuw een echte aanrader.

Het gaat hier om een mini-LED TV met een hoge helderheid van 2.700 nits en scherm met antireflectielaag. Bovenop het mini-LED-paneel zit nog een kwantumdotfilter waardoor de kleuren nog levendiger ogen. Daarnaast zijn er meer dimzones, die zorgen voor een erg goed contrast en weinig lichtlekkage. Het perfecte contrast van OLED haalt de TCL C7L, maar voor deze prijs komt hij wel aardig dicht in de buurt.

Verder is de TCL C7L een goede tv voor gamers dankzij ondersteuning voor 4K/144Hz, AMD FreeSync Premium Pro, Dolby Vision-gaming en ALLM. Je moet er alleen rekening mee houden dat slechts twee van de vier HDMI-poorten deze functies ondersteunen.

De twee grootste nadelen van de TCL C7L zijn het gebrek aan een 50-inch versie (de TCL C7K van vorig jaar had die wel nog) en het feit dat de kleurenweergave soms iets te intens is. Ten slotte wordt deze tv interessanter als je een groter formaat wil. Momenteel betaal je 799 euro voor de 55-inch versie (het kleinste formaat). Hoewel dat niet noodzakelijk de scherpste prijs is, betaal je nu voor de 75-inch versie 1.299 euro en dat is wel een uitstekende deal.

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Samsung S90H

(Image credit: Warner Bros / Future)

Voor het beste contrast, de laagste input lag voor games en de meest natuurgetrouwe kleurenweergave, is OLED nog steeds de beste keuze. Hoewel Samsung dit jaar weer de grenzen heeft verlegd met hun topmodel, is het hun middenklasser, de Samsung S90H, die de beste prijs-kwaliteitverhouding biedt.

De reden waarom de Samsung S90H hier staat, is zijn matte OLED Glare Free-scherm. Dit is namelijk de eerste keer dat Samsung deze technologie op een middenklasse aanbiedt. Dit scherm elimineert lichtreflecties als geen ander, waardoor je prima in een felverlichte ruimte tv kan kijken. Dit matte scherm heeft bovendien maar een minimale impact op de kwaliteit van het heldere OLED-scherm. De tv biedt daarom de voordelen van OLED en rekent af met de zichtbaarheidsproblemen in felle kamers.

Verder is ook dit een uitstekende tv voor gamers. Hij heeft een refresh rate van 165Hz en dit wordt ondersteunt door alle vier de HDMI-poorten. Het grootste nadeel is een algemeen punt voor alle Samsung-tv's. De Samsung S90H ondersteunt namelijk wel HDR10+, maar geen Dolby Vision.

LG C6

(Image credit: Future)

De C-serie van LG is steevast een van de beste OLED TV's en tv's in het algemeen. De LG C6 zet die traditie verder. Hij is verkrijgbaar in uiteenlopende formaten van 42 tot 83 inch en is momenteel in elk formaat scherp geprijsd.

Het grootste verschil tussen de LG C6 en de Samsung S90H hierboven is het gebrek aan een antireflectielaag. Dat wil zeggen dat de LG C6 wel nog wat last heeft van lichtreflecties en niet altijd goed zichtbaar zal zijn. Toch geven sommigen de voorkeur aan dit glanzende scherm ten opzichte van het matte scherm van Samsung. De zwartwaarden van de LG C6 zijn in de praktijk ook ietsje beter. Verder vinden wij de software van LG-tv's fijner dan die van Samsung-tv's.

Op vlak van gaming biedt de LG C6 het volledige pakket met onder andere een refresh rate van 165Hz. Dit wordt ook ondersteund door alle vier de HDMI-poorten. Ten slotte doet LG al jaren het omgekeerde van Samsung. De LG C6 ondersteunt namelijk geen HDR10+, maar wel Dolby Vision.