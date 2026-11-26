Als je op zoek bent naar Philips Hue-lampen met een mooie Black Friday-korting, zul je merken dat er twee soorten zijn: de klassieke Philips Hue-lampen en Hue Essential-lampen, die in lichtblauwe verpakkingen zitten. Wat is precies het verschil en welke moet je kiezen?

Philips Hue Essential-lampen zijn een goedkopere versie van de normale slimme lampen van het merk. Ze werken ongelooflijk goed gezien de veel lagere prijs. Er zijn wel een paar beperkingen. Zo bieden Philips Hue Essential-lampen een maximale lichtsterkte van 806 lumen, terwijl dit bij de standaard Philips Hue White & Color Ambiance-lampen oploopt tot 1.600 lumen.

In de meeste andere opzichten lijken ze erg op elkaar. Gezien het prijsverschil zouden we in de meeste situaties de Hue Essential-serie aanraden. Als je de twee vergelijkt (wat wij hier hebben gedaan), zijn er slechts een paar verschillen waar je op moet letten.

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Responsiviteit

Om te zien hoe de twee zich tot elkaar verhouden, hebben we twee lampen naast elkaar gezet: een Philips Hue Essential-lamp en een Philips Hue White & Color Ambiance-lamp van 800 lumen. We hebben ze in de Philips Hue-app aan dezelfde kamer toegevoegd, zodat we ze tegelijkertijd konden bedienen en hun lichtopbrengst direct konden vergelijken.

Tijdens het merendeel van de tests was het moeilijk om enig verschil tussen de twee te ontdekken. Beide reageerden even snel en produceerden kleuren die voor het blote oog identiek waren wanneer we tussen scènes schakelden. Volgens Signify, de producent van de Hue-lampen, maken Essential-lampen gebruik van andere kleurafstemmingstechnologie dan de standaard Hue-lampen. Toch konden we dat verschil nauwelijks zien.

Wat wel opviel, was een donkere strook aan de bovenkant van de Essential-lamp, die bij de premiumlamp niet aanwezig was. Dit was het duidelijkst te zien bij paars en blauw licht. Let wel: dit valt niet op als je de lamp in een plafondlamp of tafellamp gebruikt.

Helderheid

Beide lampen waren even helder (zoals verwacht), maar er zijn andere Ambiance-lampen die feller kunnen worden.

Er is wel één belangrijk verschil waarmee je rekening moet houden, vooral als je op zoek bent naar slimme lampen die een natuurlijk ogende zonsopgang en zonsondergang kunnen produceren of om subtiele sfeerverlichting in te creëren.

Toen beide lampen op de laagste dimstand stonden, was de Hue Essential-lamp veel helderder dan het duurdere White & Color Ambiance-model, zoals je op de onderstaande foto kunt zien. Dat komt doordat de Hue Essential-lamp slechts tot 2% van zijn maximale helderheid kan worden gedimd, terwijl de reguliere lamp tot amper 0,2% kan worden gedimd.

De Hue Essential-lamp (links) kan minder sterk gedimd worden (Image credit: Future)

Kleur temperatuur

We merkten ook dat de Essential-lamp een iets warmere tint had, vanwege het smallere spectrum voor wit licht (2.200–6.500 K, ten opzichte van 1.000–20.000 K bij een gewone Hue-lamp). Afhankelijk van je voorkeur voor lichttemperatuur kan het verschil duidelijk merkbaar zijn. Als je een combinatie van beide soorten lampen in huis hebt, zouden we de gewone Hue-lampen en Hue Essential-lampen niet door elkaar gebruiken in dezelfde kamer.

Ze zijn echter een uitstekende optie voor wie een Philips Hue-systeem wil installeren, maar tot nu toe werd afgeschrikt door de prijs. Ze zijn ook ideaal als je je bestaande systeem wilt uitbreiden naar meer kamers in je huis, zonder al te veel geld uit te geven.

Prijs

De Philips Hue Essential-reeks is een budgetvriendelijke optie om kennis te maken met de wereld van slimme verlichting.

Eén Philips Hue Essential-lamp kost ongeveer 25 euro en bij multi-packs daalt de prijs per lamp. Je vindt hier packs van twee, drie en vier lampen, al lijkt het 2-pack alleen in combinatie met nog een ander accessoire te koop te zijn, zoals de Hue Bridge. Voor het 3-pack betaal je nu ongeveer 45 euro, terwijl het 4-pack rond de 60 euro zit.

Momenteel vind je de interessantste deal bij Amazon, waar het 4-pack Hue Essential-lampen nu 44,99 euro kost. Dat komt neer op een prijs per lamp van iets meer dan 11 euro. Dit 4-pack kost maar één euro meer dan de gemiddelde verkoopprijs van een 3-pack van deze lampen. Ook als je er maar drie nodig hebt, is dit pack een slimme aankoop, want een reservelamp komt altijd goed van pas.

De normale Hue White & Color Ambience-lampen zijn veel duurder. Het 6-pack vinden we nu voor 216 euro bij Coolblue en dat komt neer op een prijs van 36 euro per lamp. Voor dat geld heb je al bijna dat 4-pack Essential-lampen.