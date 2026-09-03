Ook Philips Hue-verlichting bevat nu AI

AI in je slimme verlichting? Voortaan kan het met Philips Hue. Met de Hue Bridge Pro heb je nu toegang tot Custom AI Behaviors. Je kan nu in spreektaal te omschrijven wat de verlichting moet doen, waarna de AI-assistent een passende lichtinstelling maakt.

Zo kun je instellen dat schakelaars en sensoren zich in het weekend anders gedragen of automatisch een scène laten activeren zodra het donker wordt zonder een specifiek tijdstip op te geven.

Met een toekomstige Sonos-integratie wordt het binnenkort mogelijk om je thuisaudio rechtstreeks via geselecteerde Philips Hue-schakelaars te bedienen, waaronder de Hue Tap Dial Switch. Daarmee kan je dan muziek afspelen en pauzeren, het volume regelen en zelfs afspeellijsten opzetten.

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Integratie met Nanoleaf

De samenwerking met Nanoleaf zorgt ervoor dat je bepaalde Nanoleaf-panelen (zeshoeken, driehoeken en mini-driehoeken) kan integreren in het Philips Hue-ecosysteem via de Philips Hue Wall Light Module. Daardoor kun je de Nanoleaf-lichtpanelen ook gebruiken in Hue-scènes, automatiseringen en entertainmentervaringen, waardoor alle verlichting in de kamer beter op elkaar is afgestemd.

Slimme verlichting voor je tv

(Image credit: Signify)

Philips Hue introduceert verder nieuwe verlichting voor je tv. Zo is er de Philips Hue Play Screen Sync, een plug-and-play-oplossing die compatibele Philips Hue-lampen synchroniseert met de inhoud die op een televisie wordt weergegeven. Met behulp van een fisheye-lens en automatische kalibratie legt Screen Sync het volledige scherm in realtime vast en verspreidt de kleuren de kamer in via dynamische verlichting. Omdat Screen Sync direct reageert op wat er op het scherm verschijnt, kan het de verlichting synchroniseren met native smart-tv-apps, broadcast-tv en HDMI-verbonden apparaten, ongeacht de content. De nieuwe Philips Hue Play HDMI sync box 4K brengt op zijn beurt de vertrouwde Philips Hue sync box-ervaring naar eenvoudigere configuraties.

Met de nieuwe Philips Hue Play HDMI sync box 4K of de Philips Hue Play Screen Sync via Bluetooth zal je ook zonder een Hue Bridge één Philips Hue Play gradient TV-lightstrip kunnen synchroniseren. Door een Hue Bridge (Pro) toe te voegen, kun je de opstelling uitbreiden met maximaal 10 lampen.

Een nieuwe generatie Philips Hue Play gradient lightstrips biedt daarnaast meer flexibiliteit. De Philips Hue Play gradient lightstrip en de Philips Hue Play gradient lightstrip pro zijn snijdbaar voor een betere pasvorm over verschillende televisiematen (nu tot 100 inch).

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Nieuwe decoratieve verlichting

(Image credit: Signify)

Philips Hue breidt tot slot zijn decoratieve verlichting uit. De nieuwe Philips Hue Liane 360° lichtlijn maakt gebruik van geavanceerde optiek voor een gelijkmatige lichtbeleving rondom de volledige lichtstrip. Dankzij het flexibele ontwerp kan de striplangs muren, meubels en architectonische elementen worden geplaatst. De Philips Hue Omniglow-technologie zorgt voor een zachte, diffuse lichtgradiënt die een deel van het interieur als het ware omarmt. De Philips Hue Signe-collectie breidt eveneens verder uit met de nieuwe Signe hanglamp, Signe Vloer-tot-Plafondlamp en Signe vloerlamp. Ze zijn ontworpen om naadloos geïntegreerd te worden in hedendaagse interieurs en tegelijkertijd de ruimte eromheen op subtiele wijze te accentueren.