Zendure lanceert Agentic Hems en maakt energiebeheer slimmer met AI

Zendure toont op IFA 2026 zijn visie op energiebeheer in het AI-tijdperk. Met Agentic HEMS wil het af van energiebeheer dat alleen reageert op de actuele situatie. De nieuwe oplossing voorspelt op basis van beschikbare data wat er gaat gebeuren en kan zelfstandig bepalen welke actie nodig is.

AI beheert je energie

Voor huishoudens komen steeds meer energiestromen samen. Zonnepanelen, thuisbatterijen, elektrische auto's, warmtepompen, dynamische energietarieven en het elektriciteitsverbruik in huis beïnvloeden elkaar. Tegelijkertijd moet een energiesysteem rekening houden met kosten, comfort, de levensduur van de batterij en veiligheid. Agentic HEMS moet die verschillende factoren met elkaar in balans brengen. Het systeem kijkt niet alleen naar wat er nu nodig is, maar ook naar wat er de komende uren en dagen kan gebeuren. Het analyseert de situatie in huis, maakt op basis daarvan een planning en kan die vervolgens zelfstandig uitvoeren.

Daarvoor combineert Zendure drie technologieën. ZenPulse voorspelt onder meer de opbrengst van zonnepanelen, elektriciteitsprijzen, het energieverbruik en het weer. ZENKI AI Agents gebruiken deze informatie om beslissingen te nemen over onder meer kosten, comfort, batterijgebruik en veiligheid. Zen+OS zorgt ervoor dat deze beslissingen kunnen worden uitgevoerd door de verschillende apparaten in huis.

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Een open platform

Zen+OS is een open platform met open API's. Gebruikers, ontwikkelaars, installateurs en partners kunnen hiermee eigen toepassingen en energiestrategieën ontwikkelen.

Het platform werkt onder meer samen met MQTT, Home Assistant en Homey en ondersteunt volgens Zendure meer dan 90% van de gangbare huishoudelijke apparaten. Daarnaast zijn meer dan 870 energieleveranciers in Europa aangesloten, met in totaal meer dan 150 miljoen gebruikers. Ook ondersteunt Zen+OS meer dan 5.000 modellen warmtepompen, belangrijke omvormers voor zonnepanelen en EV-laders. Zendure biedt daarnaast met ZenWave een eigen dynamisch energietarief. Het systeem kan daarmee automatisch stroom inkopen op momenten dat de prijs het laagst is