MOVA breidt assortiment uit met nieuwe thuisbatterijen vanaf 999 euro

MOVA breidt zijn assortiment uit met nieuwe thuisbatterijen die tot 20 kWh aan energie kunnen opslaan. Dankzij slim energiebeheer met AI bepalen de systemen zelf wanneer het gunstig is om stroom op te slaan of te gebruiken.

MOVA kennen we vooral van zijn robotstofzuigers en andere slimme huishoudelijke apparaten, maar het merk richt zich tegenwoordig ook op energieopslag. De fabrikant heeft zijn assortiment uitgebreid met de LumeGret A2000 en bijbehorende B2000G-uitbreidingsbatterij. Daarnaast is er de krachtigere LumeGret A4000 voor huishoudens met een hogere energiebehoefte.

De timing is niet toevallig. Vanaf 1 januari 2027 verdwijnt in Nederland de salderingsregeling, waardoor huishoudens met zonnepanelen hun teruggeleverde stroom niet langer kunnen wegstrepen tegen hun verbruik. Daardoor wordt het interessanter om zelf opgewekte stroom op te slaan en later te gebruiken.

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Slimme energieopslag met AI

De LumeGret A2000 heeft een opslagcapaciteit van 1,92 kWh, die met extra batterijmodules kan worden uitgebreid tot 9,6 kWh. Het systeem ondersteunt zonnepanelen met een vermogen tot 2.400 watt en kan bij stroomuitval als noodstroomvoorziening dienen met een vermogen tot 1.500 watt.

Voor grotere huishoudens biedt MOVA de LumeGret A4000. Deze heeft standaard 4 kWh opslagcapaciteit, uitbreidbaar tot maximaal 20 kWh. Het systeem ondersteunt zonnepanelen tot 3.600 watt en kan dankzij FluxCharge het laadvermogen van een elektrische auto automatisch aanpassen aan de beschikbare zonne-energie.

Beide thuisbatterijen maken gebruik van LumeGret Orbit, een energiebeheersysteem dat AI-voorspellingen van de zonne-energieopbrengst combineert met dynamische elektriciteitstarieven. Zo kunnen de batterijen bepalen wanneer stroom het beste kan worden opgeslagen of gebruikt. Via de MOVAhome-app kunnen gebruikers hun energieverbruik en opgeslagen stroom volgen.

Prijzen en beschikbaarheid

De MOVA LumeGret A2000 is verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro, terwijl de B2000G-uitbreidingsbatterij 849 euro kost. Voor de grotere A4000 betaal je 1.699 euro en een losse B4000-uitbreidingsbatterij kost 1.299 euro. De systemen zijn verkrijgbaar via de website van MOVA en verschillende verkooppartners.

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Of een thuisbatterij daadwerkelijk geld bespaart, hangt uiteindelijk af van je energieverbruik, de opbrengst van je zonnepanelen en het type energiecontract. Ook de aanschafprijs speelt natuurlijk een belangrijke rol. Zeker met het verdwijnen van de salderingsregeling kunnen dit soort systemen voor huishoudens met zonnepanelen echter interessanter worden.