Dreame lanceert robotstofzuiger met stomend hete dweil

Dreame introduceert vandaag de Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete in de Benelux. Het is de eerste robotstofzuiger ter wereld met stoomtechnologie die in de kern een temperatuur van 180 °C bereikt. Daarmee zet Dreame een nieuwe stap in geautomatiseerde vloerreiniging.

De robotstofzuiger zet water in enkele seconden om in stoom, die via vier openingen op de vloer wordt verspreid. De hoge temperatuur helpt zelfs hardnekkige, opgedroogde en aangekoekte vlekken los te weken. In combinatie met de AquaRoll-technologie, die de vloer voortdurend met warm water dweilt, een neerwaartse druk van 18 N en een rotatiesnelheid van 300 omwentelingen per minuut, verwijdert het systeem tot 99,999% van de bacteriën. De innovatie leverde de Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete tijdens IFA 2026 een Innovation Award op.

Ook moeilijk bereikbare plekken krijgen extra aandacht. Dankzij de nieuwste generatie MopExtend-technologie kan de robot zijn dweilrol tot 8 cm uitschuiven, waardoor het bereik verdubbelt ten opzichte van de vorige generatie. Zo reinigt hij grondiger rond stoelpoten, onder meubels en langs plinten. De uitschuifbare anti-klitborstel aan de zijkant helpt bovendien om vuil uit hoeken te verwijderen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Slimme obstakeldetectie en gerichte reiniging

De Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete is uitgerust met OmniSight 4.0, een navigatiesysteem dat meer dan 320 soorten objecten herkent. Het detecteert obstakels vanaf 10 mm en reageert binnen 0,1 seconde. Dankzij een nieuwe functie voor adaptief leren kan de robot ook inspelen op bewegende objecten en zijn schoonmaakroute in realtime aanpassen.

Daarnaast spoort het systeem met blauw licht zelfs transparante gemorste vloeistoffen op. Zodra de robot vloeistof detecteert, schakelt hij automatisch over naar de dweilmodus om de plek gericht schoon te maken.

Andere belangrijke functies

Verbeterd ProLeap-systeem voor hogere drempels: De robot overwint drempels tot 5 cm hoog en obstakels met twee niveaus tot 10 cm. Zo rijdt hij gemakkelijker over hoge drempels en dikke tapijten.

40.000 Pa zuigkracht en HyperStream Detangling DuoBrush 2.0: Twee verschillende borstels werken samen om vuil efficiënt te verwijderen. Een borstel met haren haalt vuil uit smalle kieren, terwijl een zachte TPU-borstel grotere vuildeeltjes uit tapijten opneemt. Het krachtige, stille zuigsysteem levert daarbij een zuigkracht van 40.000 Pa.

AutoSeal Guard en TripleUp-technologie: Zodra de robot over tapijt rijdt, sluit de afdekking van de dweilrol automatisch om te voorkomen dat het tapijt nat wordt. Tijdens het stofzuigen tilt de TripleUp-technologie de dweilrol 15 mm op. Bij het dweilen gaan de zijborstel 10 mm en de hoofdborstel 5 mm omhoog, zodat droog en nat vuil gescheiden blijven.

Zelfreiniging met water van 100 °C: Na het schoonmaken wordt de dweilrol automatisch gereinigd met heet water van 100 °C. Voordat de robot opnieuw aan de slag gaat, controleert het systeem of de reinigingsplaat voldoende is afgekoeld.

De Dreame Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete is vanaf 9 november 2026 verkrijgbaar via de officiële webshop van Dreame, Amazon en geselecteerde retailers, waaronder bol, Coolblue, MediaMarkt en Krëfel. De adviesprijs bedraagt € 1.499. Ter gelegenheid van de lancering biedt Dreame van 9 tot en met 30 november 2026 een introductiekorting van € 400 aan.