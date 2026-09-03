Roborock lanceert eerste robotstofzuiger met rollende dweilborstel

Roborock heeft zonet drie robotstofzuigers onthuld: de Saros 20 Flow Complete, Saros 20 Neo en Saros Rover, die zelf trappen kan beklimmen. Prijzen en exacte verkoopdata zijn momenteel nog niet bekend.

De Saros 20 Flow Complete is de eerste robotstofzuiger van het merk met een rollende dweilborstel. Alle andere grote namen, waaronder Dreame en Eufy, hebben dit type robotstofzuiger al langer en op dit vlak liep Roborock wat achter. Met dit model maken ze een grote inhaalslag. De dweilborstel draait met 240 rotaties per minuut, heeft een neerwaartse kracht van 15W en reinigt zichzelf bij elke rotatie. Zo wordt de vloer continu gedweild met schoon water. De dweilborstel kan ook uitschuiven om langs randen en in hoeken schoon te maken. De zijborstels vooraan kunnen eveneens uitschuiven zodat geen stofje achterblijft.

Na afloop wordt de dweil met water van 100 °C schoongemaakt en gedroogd in het schoonmaakstation. De Saros 20 Flow Complete heeft daarnaast een vakje voor schoonmaakmiddel. Door het dunne ontwerp van net geen 9 cm past hij onder veel meubels en hij kan dubbele opstapjes tot 8,8 cm overbruggen met het AdaptiLift 3.0-systeem. Voeg hier een zuigkracht van 36.000 Pa aan toe en je hele woning wordt schoon zonder jouw tussenkomst.

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De Neo gaat laag, terwijl de Rover naar boven klimt

Dan zijn er nog de Saros 20 Neo en Saros Rover. Dit eerste model kan je grofweg omschrijven als een iets lagere Saros 20 Flow Complete die nog traditionele dweilpads heeft in plaats van een rollende dweilborstel. De Neo is amper 8 cm hoog en past daardoor onder nog meer meubels. Hij heeft wel hetzelfde AdaptiLift 3.0-systeem om dubbele opstapjes tot 8,8 cm te overbruggen. Ook de zuigkracht van 36.000 Pa is hetzelfde.

(Image credit: Roborock)

De Saros Rover is ten slotte de langverwachte robotstofzuiger die trappen kan beklimmen. In tegenstelling tot de Cyber X van Dreame, wat eigenlijk een accessoire is waarin de robotstofzuiger rijdt, is de Rover één geheel. Dankzij de intrekbare wielen achteraan kan hij zichzelf op traptreden tillen en ook elke trede afzonderlijk schoonmaken. Exacte specificaties over de zuigkracht en dergelijke zijn nog niet bekend. Op basis van het ontwerp lijkt het er wel op dat de Rover alleen kan stofzuigen en niet kan dweilen.