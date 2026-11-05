Apple Watch Series 12 vs Garmin Cirqa: wie meet je slaap beter?

De Apple Watch Series 12 heeft eindelijk een functie waar gebruikers van Garmin, Samsung en Fitbit al langer mee vertrouwd zijn: een Readiness-score. Daarmee probeert de smartwatch te bepalen hoe goed je lichaam hersteld is en of je klaar bent voor een intensieve training. Maar hoe betrouwbaar is die nieuwe functie eigenlijk, en hoe verhoudt Apple zich tot de concurrentie?

Om daarachter te komen, hebben we een week lang de Apple Watch Series 12 en Garmin Cirqa naast elkaar gebruikt. Beide wearables hielden zeven nachten lang de slaap bij, waarna de scores met elkaar werden vergeleken. Vooral de eerste resultaten waren opvallend, want Apple en Garmin bleken het lang niet altijd met elkaar eens te zijn.

De Apple Watch heeft bovendien zeven nachten nodig om een goed beeld te krijgen van je persoonlijke gezondheidsgegevens. De vernieuwde Vitals-app kijkt onder andere naar je hartslagvariabiliteit, ademhalingsfrequentie en zuurstofsaturatie om te bepalen wat voor jouw lichaam normaal is. Pas daarna kan de smartwatch afwijkingen herkennen en een Readiness-score berekenen.

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Die score loopt van 1 tot 10 en combineert gegevens over je slaapkwaliteit, herstel en dagelijkse activiteiten. Daarmee krijg je een indicatie van hoeveel energie je hebt en of je lichaam klaar is voor een zware training.

Slaapscores lopen behoorlijk uiteen

(Image credit: Future / Matt Evans)

Wie twee verschillende wearables draagt, verwacht natuurlijk niet dat ze iedere nacht exact dezelfde resultaten laten zien. Fabrikanten gebruiken verschillende sensoren en algoritmes, waardoor de berekeningen kunnen afwijken. Toch waren de verschillen tijdens deze vergelijking soms behoorlijk groot.

Tijdens de eerste nacht gaf de Apple Watch Series 12 bijvoorbeeld een indrukwekkende slaapscore van 93 punten, terwijl de Garmin Cirqa niet verder kwam dan 62 punten. Dat is een verschil van maar liefst 31 punten, terwijl beide apparaten precies dezelfde nacht registreerden.

In de dagen daarna kwamen de scores dichter bij elkaar te liggen. Op de derde nacht registreerde Garmin bijvoorbeeld 78 punten en Apple 82 punten, terwijl beide wearables op de vijfde nacht respectievelijk 77 en 72 punten noteerden. Toch waren er ook duidelijke uitschieters. Op de zesde nacht kwam Garmin met een score van 87 punten, terwijl Apple slechts 68 punten gaf.

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Swipe to scroll horizontally Datum Garmin Apple 26/09/2026 62 93 27/09/2026 67 56 28/09/2026 78 82 29/09/2026 95 84 30/09/2026 77 72 01/10/2026 87 68 02/10/2026 87 83

Ondanks die verschillen was er wel een duidelijke overeenkomst. Beide wearables lieten gedurende de week grotendeels dezelfde ontwikkeling zien, met een verbetering richting het einde en een terugval tussendoor. De afzonderlijke scores verschilden dus, maar de algemene trend kwam redelijk overeen.

Dat is niet helemaal verrassend. Uit onderzoek van gezondheidsdataplatform Terra, waarbij 77.000 nachten aan slaapgegevens van zes grote wearablemerken werden onderzocht, bleek eerder al dat fitnesstrackers vaak redelijk overeenkomen bij het meten van slaapduur en algemene trends. Zodra ze afzonderlijke slaapfasen zoals lichte slaap, diepe slaap en remslaap proberen te herkennen, worden de verschillen echter een stuk groter.

Readiness-score is verrassend

(Image credit: Future / Matt Evans)

Na zeven nachten kon de Apple Watch Series 12 eindelijk zijn eerste Readiness-score berekenen. Die kwam uit op 7 uit 10, wat betekent dat het lichaam voldoende hersteld was, maar nog niet helemaal klaar voor een zware training. Opvallend genoeg gaf de Garmin Cirqa precies dezelfde beoordeling, namelijk 70 uit 100.

Ondanks de soms flinke verschillen in slaapscores kwamen beide wearables dus tot dezelfde conclusie. Dat is een mooi resultaat, zeker omdat Apple en Garmin hun eigen sensoren en algoritmes gebruiken om slaap en herstel te beoordelen.

Kijk vooral naar de trends, niet naar ieder cijfer

Hoewel de slaapscores gedurende de week regelmatig verschilden, lieten beide wearables grotendeels dezelfde trends zien. Ook de uiteindelijke Readiness-score kwam overeen. Daarmee lijken zowel de Apple Watch Series 12 als de Garmin Cirqa prima geschikt om je slaap en herstel in grote lijnen bij te houden.

Toch is het verstandig om niet te veel waarde te hechten aan afzonderlijke scores. Smartwatches maken immers schattingen en zijn niet altijd even nauwkeurig. Voel je je prima terwijl je horloge beweert dat je slecht hebt geslapen? Vertrouw dan vooral op je eigen lichaam. En af en toe een nacht slapen zonder je slaapscore te controleren, kan natuurlijk ook geen kwaad.