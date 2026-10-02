Apple Watch Series 12 en Garmin Fenix 9 Pro zitten verder uit elkaar dan verwacht

De gloednieuwe Apple Watch Series 12 en de Apple Watch Ultra 4 zouden momenteel tot de nauwkeurigste smartwatches op de markt behoren als het om hartslagmetingen gaat. Dat is voor een groot deel te danken aan het nieuwe Health Sensing System, waarbij Apple de ledsensoren opnieuw heeft ontworpen. Volgens het bedrijf worden actieve en rusthartslag daardoor niet alleen nauwkeuriger, maar ook tot zestig keer vaker gemeten dan bij eerdere generaties.

We hadden zelf ook een Apple Watch Series 12 liggen om die claims in de praktijk te testen. Daarbij lag een vergelijking met Garmin voor de hand, want de Fenix 9 Pro is eveneens een zeer uitgebreide smartwatch met sterke gezondheids- en sportmetingen. Het horloge maakt gebruik van Garmins Elevate V5-hartslagsensor, die in eerdere tests al dicht in de buurt kwam van de Apple Watch Ultra 3.

Nog geen uur nadat de Apple Watch Series 12 was binnengekomen, namen we hem mee naar de sportschool. Onze gebruikelijke hartslagmeter hadden we op dat moment niet bij de hand, maar wel de Garmin Fenix 9 Pro. Daarom droegen we beide horloges tegelijk en lieten we ze dezelfde workout registreren.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Tijdens de test hielden we niet alleen de hartslagmetingen in de gaten, maar keken we ook naar andere statistieken, zoals het geschatte calorieverbruik. Vooral interessant was hoe dicht de resultaten van de Apple Watch Series 12 en Garmin Fenix 9 Pro uiteindelijk bij elkaar zouden liggen.

De resultaten

Image 1 of 2 Apple Watch Series 12 (Image credit: Future) Garmin Fenix 9 Pro (Image credit: Future) Image 1 of 2 View Original Image 2 of 2 View Original

Tijdens een krachttraining van 40 minuten kwam de Apple Watch Series 12 uit op een gemiddelde hartslag van 125 bpm. De Garmin Fenix 9 Pro registreerde tegelijkertijd 132 bpm, een verschil van zeven slagen per minuut.

Dat ligt iets boven de grens van 5 bpm die we doorgaans als een verwaarloosbaar verschil beschouwen, maar enorm groot is de afwijking ook weer niet. Bovendien kunnen de metingen veranderen naarmate de horloges langer worden gedragen en hun algoritmes meer gegevens verzamelen. Een volgende interessante stap is daarom om beide smartwatches te vergelijken met een elektrische hartslagmeter zoals de Polar H10.

Opvallender was het verschil in calorieverbruik. Garmin schatte dat tijdens de training 340 kcal werd verbrand, terwijl de Apple Watch Series 12 uitkwam op 242 kcal. Dat scheelt 98 kcal, ongeveer vergelijkbaar met een flinke portie hagelslag op je brood. Voor twee apparaten die exact dezelfde workout registreren, is dat best een aanzienlijk verschil.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Het calorieverbruik van een smartwatch is sowieso geen exacte wetenschap. Onderzoek dat dit jaar in het wetenschappelijke tijdschrift PLOS One verscheen, wijst erop dat verschillen in sensoren en de algoritmes van fabrikanten voor flinke afwijkingen kunnen zorgen. Bij veelgebruikte wearables zijn bij het berekenen van het energieverbruik verschillen van meer dan 20 procent gemeten.

Een bepaalde afwijking tussen twee horloges is dus niet meteen reden tot paniek. Belangrijker is dat een smartwatch bij herhaalde metingen consistent blijft, zodat je ontwikkelingen over langere tijd goed kunt volgen. Toch valt het verschil tussen de Apple Watch Series 12 en Garmin Fenix 9 Pro hier op: die 98 kcal ligt duidelijk boven die marge van 20 procent.