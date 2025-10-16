We vergeleken hartslagmetingen van de Apple Watch Ultra 3 en Polar H10-borstband met een schokkend resultaat

De Apple Watch Ultra 3 is een krachtig horloge voor gezondheids- en fitnesstracking. Dat was ook al het geval bij zijn voorganger, de Apple Watch Ultra 2, en het zijn dan ook niet voor niets de beste Apple Watches.

De Apple Watch Ultra 3 biedt 42 uur aan batterijduur, het grootste en felste scherm op een Apple Watch tot nu toe, satellietconnectiviteit, 5G en Apple's krachtigste software tot nu toe in de vorm van watchOS 26. Wij hebben de Apple Watch Ultra 3 al kunnen testen voor een volledige review, maar we wilden ook één specifieke functie wat uitgebreider testen.

We hebben het dan over de accuraatheid van de hartslagmeter. Deze sensor staat namelijk centraal bij vrijwel elke gezondheidsmeting op de beste smartwatches. Van slaaptracking tot trainingsbelasting, inschattingen voor het aantal verbrande calorieën en de nieuwe hypertensiedetectie, een accurate hartslagsensor (en bijbehorend algoritme) is dus erg belangrijk.

(Image credit: Lee Bell)

Om deze accuraatheid te testen, hebben we het horloge vergeleken met de Polar H10. Dat is mogelijk de beste borstband met hartslagmonitor op de markt. Borstbanden met hartslagmonitoren zijn over het algemeen de beste manier om je hartslag bij te houden, en de Polar H10 is ook nog eens een van de beste opties. Dit soort apparaten worden ook door fitnessprofessionals gebruikt om de meest accuraat mogelijke hartslagmetingen te doen.

Deze monitor gebruikt elektrische sensoren die dichtbij je hart gepositioneerd zijn om je hartslag efficiënter te kunnen bepalen dan met een LED-sensor om je pols.

We hebben onder andere 20 minuten gefietst op een hometrainer met de Apple Watch Ultra 3 en de Polar H10 om. We droegen daarnaast ook nog een ander horloge, de Huawei Watch G6, om onze andere pols als controle.

De resultaten

Image 1 of 3 Polar H10-hartslagmonitor (Image credit: Future) Apple Watch Ultra 3 (Image credit: Future) Huawei Watch GT 6 (Image credit: Future)

De resultaten zaten uiteindelijk erg dicht bij elkaar, zoals verwacht. Het verschil was niet groot genoeg om te suggereren dat de Apple Watch Ultra 3 niet (zo) accuraat is.

Volgens de Polar H10 was onze gemiddelde hartslag tijdens de fietssessie van 20 minuten 147 bpm. Er werd hier ook een stijging aangegeven tot aan Zone 5 en we zagen een kleine dip van een minuut aan het einde, voordat we de sessie beëindigden.

De andere twee grafieken, uit Apple's Fitness-app en uit Huawei Health. tonen hetzelfde patroon. De Apple Watch Ultra 3 en de Huawei Watch GT 6 (die ook bekendstaat om accurate hartslagmetingen) toonden een gemiddelde hartslag van 148 bpm. Deze resultaten verschillen dus maar met 1 bpm van de meting van de borstband.

De grafieken tonen ook vrijwel identieke pieken en dalen, wanneer je tenminste rekening houdt met het feit dat Apple's hartslaggrafiek iets uitgestrekt is vanwege de presentatie in de app.

Het is dus goed om te zien dat Apple's hartslagsensor accurate data lijkt te leveren in vergelijking met de de zeer accurate Polar H10-borstband.

Misschien dat je bij langere workouts wel wat grotere afwijkingen zou kunnen zien, maar gezien de prestaties die zijn voorganger leverde in vergelijking met een topklasse Garmin-horloge tijdens de marathon van Londen, lijkt dat ons wel onwaarschijnlijk.