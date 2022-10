Beste Apple Watch van 2022: de beste smartwatches voor je iPhone

(opens in new tab)

Een Apple Watch kopen betekent niet gewoon de nieuwste en beste kopen. Misschien wel meer dan elk ander merk dat wearables maakt, zorgt Apple ervoor dat zijn oudere smartwatches nog steeds indrukwekkend lang hun waarde behouden.

Het is deze aanpak die heeft bijgedragen aan het succes van de Apple Watch en hun marktpositie heeft versterkt. Of je nu kiest voor een oudere Apple Watch 5, een bescheiden Apple Watch SE of het nieuwste model: je kunt een bepaalde basiskwaliteit en een aantal functies verwachten die niet elke concurrent kan leveren.

Als je een Apple Watch wilt, maar je hebt het geld niet voor de nieuwste Apple Watch Series 8 dan is dat niet erg. Niet iedereen heeft de behoefte aan bloedzuurstofmetingen of monitoring van je menstruatiecyclus en voor hen volstaat de SE. Als Apple deze producten niet meer direct aanbiedt, dan kan je ze nog vinden bij retailers. Bijvoorbeeld de Apple Watch 6, met extra functionaliteit en softwareondersteuning, maar met een lager prijskaartje.

TechRadar test elke Apple Watch die uitkomt en draagt ze non-stop overdag, 's nachts, tijdens het sporten en op elk ander moment. Wij hebben de beste Apple Watches voor je verzameld in deze handige koopgids.

Apple Watches werken alleen in combinatie met iPhones, dus als je een Android hebt of je wilt je horizon verbreden, dan is het wellicht een idee om een bezoekje te brengen aan onze lijst van de beste smartwatches. Maar als je toch binnen de Apple mindset wil blijven, hebben we ook een lijstje voor de beste iPhones voor jou.

De beste Apple Watches van 2022

1. Apple Watch Ultra De beste last-gen Apple Watch Specificaties OS: watchOS 9 Geschikt voor: iOS Display: 1,99 inch AMOLED Processor: Apple S8 Opslag: 32GB Batterij: tot 48 uur Opladen: USB-C IP-score: Waterbestendig tot 50 meter Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE Redenen om te kopen + Helder, groot scherm + Nauwkeurige GPS-tracking Redenen om te vermijden - Batterij moet beter - Duur

De Apple Watch Ultra is met gemak de beste smartwatch van het bedrijf, met een helder, groot scherm, nieuwe instelbare fysieke knop en langere batterijduur. Met de fysieke knop kan je trainingen starten en stoppen, zelfs met handschoenen aan.

Er zijn tal van nieuwe functies om te concurreren met horloges van Garmin en Polar, maar daarvoor moet je dan ook betalen. De Ultra heeft veel nieuwe functies om de fitnesstracking uit te breiden: de GPS is nauwkeuriger, de hartslagmeter is betrouwbaarder en er zit zelfs een duiksensor in.

De batterijduur is beter dan bij andere Apple Watches, hoewel Apple nog een lange weg te gaan heeft, want maximaal twee dagen batterij blijft te weinig.

Dat terzijde is de Watch Ultra misschien wel de beste smartwatch van dit moment voor iPhone-gebruikers.

Lees hier onze volledige review: Apple Watch Ultra

2. Apple Watch SE 2 Next-gen Apple Watch in een goedkoop jasje Specificaties OS: watchOS 9 Geschikt voor: iOS Display: 1,78 inch OLED Processor: Apple S8 Interne opslag: 32GB Batterij: tot 48 uur Opladen: Draadloos IP-score: Waterbestendig tot 50 meter Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE Redenen om te kopen + Indrukwekkende batterijduur + Licht en comfortabel Redenen om te vermijden - Geen always-on display - Geen ingebouwde ECG-sensor

De Apple Watch SE 2 is een fantastische smartwatch en de opvolger van de Apple Watch SE. Als je nog over de eerste generatie Apple Watch SE beschikt, dan hoef je nog niet te upgraden, maar voor andere mensen is het een goede keuze.



De SE 2 heeft een nog lichtere behuizing, een nieuwe processor en is beschikbaar in meer kleurtjes. Het 1,78 inch OLED-scherm is nog steeds erg mooi, en met een helderheid tot 1.000 nits hoef je niet bang te zijn dat je het scherm niet kan aflezen.

De SE 2 heeft geen always-on display zoals die op de Apple Watch 8 en Apple Watch Ultra, maar daarvoor betaal je ook een stuk minder. Het is jammer dat je je trainingsstatistieken niet kan aflezen zonder het scherm aan te zetten, maar dat is nu eenmaal zo.



De Apple Watch SE 2 heeft een betere batterijduur dan de meeste andere Apple Watches en zolang je persoonlijk geen baat hebt bij een ECG- of zuurstofsensor dan is de SE 2 een sterke next-gen 'budgetvariant'.

Lees hier onze Apple Watch SE 2 review



3. Apple Watch 7 De beste last-gen Apple Watch Specificaties OS: watchOS 8 Geschikt voor: iOS Display: 1,69 / 1,9 inch OLED Processor: Apple S7 Opslag: 32GB Batterij: 18 uren Opladen: Wireless IP: Waterbestendig tot 50 meter Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE specifications Colour Rood Condition Nieuw Redenen om te kopen + Helder, groot scherm + Sneller opladen Redenen om te vermijden - Workouts zijn gevarieerd, maar simpel - Batterijduur mag langer zijn

De Apple Watch 7 is een vlaggenschip smartwatch die enkel kleine extraatjes heeft ten opzichte van de Apple Watch 6, maar verder niet veel verschilt.

Hij komt met ongeveer dezelfde chipset en een paar extra functies, maar hij verschilt het meeste op gebied van schermgrootte. Dat is bij deze smartwatch nu 20 procent groter en voelt dankzij de dunnere randen slechts een klein beetje groter aan op je pols.

Die extra schermgrootte maakt echter wel een groot verschil als je met de Apple Watch 7 interageert, en bovendien laadt hij ook sneller op dan ooit tevoren. Dit zorgt ervoor dat deze smartwatch onmiskenbaar een van de beste is.

Tijdens onze tests merkten we wel dat er nog wat werk aan de winkel is op vlak van batterijduur en fitnessfuncties, maar hoe dan ook zal je hiermee niet teleurgesteld zijn.

Lees hier onze volledige review: Apple Watch 7

4. Apple Watch 8 Next-gen Apple Watch met nieuwe temperatuursensor Specificaties OS: watchOS 9 Geschikt voor: iOS Display: 1,69 / 1,9 inch OLED Processor: Apple S8 Interne opslag: 32GB Batterij: tot 30 uur Opladen: Draadloos IP-score: Waterbestendig tot 50 meter Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE De beste deals van vandaag Bekijken bij BCC.nl (opens in new tab) Redenen om te kopen + Temperatuursensor voor het bijhouden van menstruatie en ovulatie + Crashdetectie Redenen om te vermijden - Batterijduur beperkt - Identiek ontwerp als vorig jaar

De Apple Watch 8 is een van de beste smartwatches momenteel op de markt, maar dat komt meer door de basis die Apple de afgelopen jaren heeft gebouwd met de andere Apple Watch-modellen. De Watch 8 is de kleinste update sinds het begin van de serie.



Nieuw in de Watch 8 is de toevoeging van een temperatuursensor waarmee het horloge je lichaamswarmte kan meten. Het is ook mogelijk je menstruatiecyclus te monitoren.

De nieuwe software is fantastisch en biedt een aantal mooie updates, maar omdat het een software-update is, krijgen andere smartwatches hem ook.



Het design is mooi, maar bijna identiek aan de Apple Watch 7. Als de nieuwe functies je handig lijken, dan is de Watch 8 de keuze voor jou. Anders kan je misschien beter voor de Watch 7 (of zelfs Watch 6) gaan.

Lees hier onze Apple Watch 8 review

5. Apple Watch SE De meest betaalbare Apple Watch Specificaties OS: watchOS 8 Geschikt: iOS Display: 1,78 inch OLED Processor: Apple S5 Horlogebandmaten: Hangt af van de grootte van de smartwatch Interne opslag: 32GB Batterij: 18 uur Opladen: Draadloos IP-score: Waterbestendig tot 50m Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE specifications Colour Zilver, Space Grey Condition Nieuw Redenen om te kopen + Premium ontwerp + Geweldige prijs voor een Apple-product Redenen om te vermijden - Scherm stelt beetje teleur - Batterijduur kan beter

De Apple Watch SE is de beste smartwatch als het op prijs-kwaliteitverhouding aankomt, ook nu de Watch SE 2 er is. Ook in 2022 krijg je van de Watch SE de belangrijkste features van een Apple Watch aan een erg lage prijs.

De Apple Watch SE heeft heel sterke specificaties, een knap ontwerp en een uiteenlopende reeks functies die je niet op elke smartwatch kan terugvinden.

De batterijduur laat een beetje te wensen over en er is geen always-on-scherm, maar als je waar zoekt voor je geld in je zoektocht naar een smartwatch, dan moet je zeker een kijkje nemen naar de Apple Watch SE.

Lees onze volledige review van de Apple Watch SE

6. Apple Watch 6 De beste oudere Apple Watch Specificaties OS: watchOS 8 Geschikt voor: iOS Display: 1,78 inch OLED Processor: Apple S6 Horlogebandmaten: Hangt af van de grootte van de smartwatch Interne opslag: 32GB Batterij: 18 uur Opladen: Draadloos IP-score: Waterbestendig tot 50m Connectiviteit: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LTE Redenen om te kopen + Always-on display + Meer opslag Redenen om te vermijden - Batterij is niet indrukwekkend - Geen grote upgrade

Apple heeft niet de eerste plaats behaald in onze beste smartwatch lijst, maar dit is wel het beste apparaat dat je kunt krijgen als je een iPhone bezit. Waarom staat hij dan niet boven de Apple Watch SE? Omdat hij een stuk duurder is.

De Apple Watch 6 werd samen met de originele Apple Watch SE geïntroduceerd. De SE is betaalbaarder, maar de Apple Watch 6 was het echte topmodel.

De upgrade is echter niet enorm ten opzichte van de Apple Watch 5. Nieuwe functies zijn een zuurstofsaturatiemeter en een nieuwere chipset. Voor het merendeel gaat het om hetzelfde design met hetzelfde scherm.

Als je op zoek bent naar een degelijke Apple Watch qua specificaties en functionaliteiten, dan moet je deze hebben. Het is volgens ons alleen niet de beste smartwatch op de markt.

Lees de volledige review: Apple Watch 6

Apple Watch: Veelgestelde vragen

Hoe we de beste Apple Watch voor je kiezen Het belangrijkste waar je op moet letten bij het kopen van een nieuwe Apple Watch is de prijs. Apple biedt altijd meerdere smartwatches tegelijkertijd aan waardoor er eigenlijk voortdurend wel een product is dat een betaalbare tegenhanger is van de nieuwere horloges. Ook de functies zijn het overwegen waard. Sommige nieuwere Apple Watches hebben always-on displays, geavanceerdere sensoren en nieuwere software.

Hoe we de Apple Watch testen Om de Apple Watches te testen, dragen we ze elke dag en onderwerpen we ze aan alle relevante testjes. Denk aan hardlopen, bellen, het bijhouden van onze slaap... We testen ook alle apps en overige functies.



We dragen deze horloges dag en nacht, behalve in bad of onder de douche (hoewel je met de nieuwe Apple Watch Ultra gewoon kan duiken).

Is een Apple Watch het geld waard? Als je een iPhone hebt, zijn Apple Watches geweldige accessoires die je helpen het beste uit je toestel te halen met extra functies en hulpmiddelen. Als je een Android-gebruiker bent, is het echter niet de moeite waard om een Apple Watch te kopen, omdat Apple zijn wearables niet laat verbinden met andere smartphones.

Wat kan je doen met een Apple Watch? Apple Watches bieden een grote scala aan functies: workout tracking, gezondheidschecks, bellen en sms'en, notificaties lezen, alarmen instellen, muziek streamen, Apple Maps kijken, contact opnemen met Siri en nog veel meer.



Bovendien kan je ook externe apps downloaden op de App Store voor extra functies en tools. Elk nieuw model krijgt daarnaast ook nog extra functies, dus vergeet niet om onze reviews te lezen.

Zijn er andere Apple Watches?

Het zal je waarschijnlijk opvallen dat er een paar modellen van de Apple Watch ontbreken op deze lijst. Apple verkoopt niet elke smartwatch meer en daarom richten we ons op de horloges die wel nog makkelijk verkrijgbaar zijn.



Dit wil niet zeggen dat de andere horloges een slechte aankoop zijn als je ze voor een leuke prijs bij een externe retailer kan vinden. Nieuwere horloges krijgen wel langer software-updates en zijn over het algemeen iets meer verfijnd.