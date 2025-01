Samsung onthult nieuwe 8K-tv met RGB micro-LED-achterverlichting tijdens CES en hij kan dit jaar al verschijnen

Samsung heeft tijdens CES 2025 een nieuwe 8K LCD TV onthuld die gebruikmaakt van RGB micro-LED-achterverlichting. De tv heeft nog geen officiële naam of modelnummer, maar Samsung hoopt hem wel nog ergens in 2025 op de markt te brengen.

Een paar dagen later onthulde Hisense ineens ook een tv met RGB mini-LED-achterverlichting, de Hisense 116-inch UX. Dat model moet beschikken over een flink verbeterde helderheid en kleurweergave in vergelijking met de standaard mini-LED TV's. Samsung heeft nu dus een 8K-tv vertoond met nog geavanceerdere RGB micro-LED-achterverlichting.

FlatpanelsHD heeft aangegeven dat het prototype voor het eerst een dag voor CES werd vertoond tijdens het 'Samsung First Look'-evenement. Het model dat te zien was, was een 98-inch 8K-model, maar Samsung zegt dat hij misschien ook in kleinere formaten beschikbaar zal zijn. Daarnaast lijkt Samsung een release in 2025 te plannen, maar dit is nog niet officieel bevestigd.

De 8K RGB micro-LED TV zou waarschijnlijk Samsungs flagship 8K-tv zijn als hij daadwerkelijk in 2025 uitkomt. Hij zou dan dus boven de Samsung QN990F en Samsung QN900F geplaatst worden, die eerder tijdens CES al aangekondigd werden als onderdeel van Samsungs line-up van mini-LED TV's voor 2025.

Samsung zegt dat het gebruik van micro-LED in plaats van mini-LED in combinatie met de RGB-achterverlichting moet zorgen voor "drie keer meer LED's". Dat betekent dan weer levendigere kleuren en een verbeterde helderheid. De nog kleinere micro-LED-achterverlichting zalm waarschijnlijk ook nog eens zorgen voor meer dimzones dan bij mini-LED-achterverlichting.

De tv is momenteel dus nog een 'prototype' en er zijn dan ook nog geen naam, modelnummer, prijs en lijst met specs beschikbaar, maar hij zal waarschijnlijk een van de meest premium tv's van Samsung zijn.

Micro-LED voor minder?

Samsung lijkt nog een stapje verder te gaan dan Hisense met de 116UX door voor RGB micro-LED-achterverlichting te gaan in plaats van RGB mini-LED-achterverlichting. (Image credit: Future)

Hoewel deze 8K RGB micro-LED TV waarschijnlijk vrij prijzig wordt, zorgt hij er toch voor dat micro-LED-technologie voor een iets lagere prijs te krijgen is. De tv zal waarschijnlijk nog steeds duizenden, of zelfs tienduizenden euro's kosten, maar dat is alsnog goedkoper dan wat een volwaardige micro-LED TV momenteel kost.

Samsung bracht in 2023 al een 98-inch 8K-tv uit, de Samsung QN990C, en dat model kostte omgerekend al zo'n 35.000 euro. De 98-inch tv met RBG micro-LED-achterverlichting zal dus ongetwijfeld nog iets duurder dan dat worden.

Waarschijnlijk zal die uiteindelijke prijs nog steeds wel minder hoog zijn dan de prijzen die we hebben gezien voor volwaardige micro-LED TV's (hoewel die wel nog grotere formaten hadden). Samsungs eigen 110-inch micro-LED uit 2022 kostte 149.999 dollar. LG's 118-inch MAGNIT micro-LED, met een prijs van 237.000 dollar, is ook een model dat niet bepaald binnen het budget van de gemiddelde consument past. Ondanks deze extreme prijzen wordt micro-LED door sommige mensen nog steeds als de toekomst van tv's gezien. Toekomstige micro-LED TV's zouden dan ook de beste OLED TV's moeten kunnen verslaan. Met de huidige prijzen hebben de meeste mensen daar echter vrij weinig aan.

Dit nieuwe Samsung-model zal overigens dus ook niet van alle voordelen van een volwaardige micro-LED TV kunnen genieten, zoals wel het geval is bij Hisense's gigantische 163-inch micro-LED TV die ook tijdens CES onthuld werd. Het gebruiken van micro-LED's voor de achterverlichting van een tv is nog steeds een upgrade ten opzichte van mini-LED-achterverlichting. Micro-LED's maken namelijk betere zwartwaardes, een beter contrast, een hogere helderheid en levendigere kleuren mogelijk. Natuurlijk zal deze technologie nog steeds erg duur zijn, maar de prijzen zullen naar verwachting wel veel lager zijn dan bij volwaardige micro-LED TV's.

We kijken er in ieder geval naar uit om meer informatie te krijgen van Samsung over deze RGB micro-LED-technologie en dan natuurlijk vooral over de prijs. Misschien is dit het begin van een goedkopere micro-LED-technologie in tv's.