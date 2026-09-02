Philips onthult hun grootste Ambilight TV tot nu toe

Philips heeft hun nieuwe Ambilight TV's voor 2026 aangekondigd. Van vlaggenschipmodellen uit de OLED+-serie met premium geluid van Bowers & Wilkins tot scherp geprijsde OLED-modellen, de eerste Philips RGB Mini-LED TV en QLED-modellen tot 100 inch.

Alle zes de uitgelichte series zijn voorzien van Ambilight met het nieuwe AmbiScape, waarmee Ambilight wordt uitgebreid naar maximaal vier smartlampen. Daarbij is het mogelijk te kiezen tussen verschillende merken. De modellen beschikken daarnaast over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van beeldverwerking, HDR, gaming- en Smart TV-functies, waaronder Dolby Vision 2 en Dolby Vision 2 Max op geselecteerde modellen.

Philips OLED+951 Ambilight TV

De OLED+951 is verkrijgbaar in schermformaten van 65 en 77 inch en vormt het vlaggenschip van de Philips Ambilight TV OLED+-reeks van 2026.

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Het model combineert de 10e generatie P5 AI Dual Engine (ontwikkeld in Gent) met het nieuwe META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 WOLED-paneel, met ondersteuning voor VRR tot 165 Hz en Dolby Vision 2 Max. Nauwkeurigere AI HDR-tone mapping wordt gecombineerd met een zeer hoge piekhelderheid tot 4.500 nits.

De premium OLED is bovendien voorzien van ultra-low-reflection-technologie. Hierdoor blijven beelddetails en een natuurgetrouwe kleurweergave behouden, ook onder heldere kijkomstandigheden en vanuit een brede kijkhoek.

De OLED+951 heeft vierzijdig Ambilight met de nieuwe AmbiScape-functionaliteiten. De vier snelle HDMI 2.1-poorten met gamer features en een geïntegreerd krachtig 70W 2.2-kanaals geluidssysteem maken het de lijst van premium specificaties compleet.

De 65 inch versie is reeds breed verkrijgbaar in Nederland en België. De 77 inch versie volgt later dit najaar.

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Philips OLED+911 Ambilight TV

De OLED+911 is verkrijgbaar in schermformaten van 48, 55, 65 en 77 inch. Hij combineert de 10e generatie P5 AI Engine met een META 4.0 Primary RGB Tandem 2.0 WOLED-paneel, VRR tot 165 Hz en Dolby Vision 2 Max. Ook is er een naar voren gericht 3.1-kanaals geluidssysteem van Bowers & Wilkins onderaan.

Het 81W-systeem beschikt over afzonderlijke linker-, midden- en rechterkanalen, gecombineerd met een behuizing voor de bas aan de achterzijde en de mogelijkheid om een externe subwoofer aan te sluiten. Ten slotte heeft de tv vierzijdig Ambilight met AmbiScape en vier HDMI 2.1-poorten.

Philips MLED981 RGB Mini-LED Ambilight

De 85-inch MLED981 is de eerste stap van Philips in RGB Mini-LED-technologie. Die maakt gebruik van 11.520 RGB-zones en biedt een piekhelderheid tot 2.500 nits. De nadruk ligt daarbij op nauwkeurige controle van de achtergrondverlichting om halo-effecten en bewegingsartefacten te verminderen.

De MLED981 combineert de 10e generatie P5 AI Engine met Dolby Vision 2 Max en biedt een dekking van 97% van de BT.2020 wide-colour gamut. Voor gaming ondersteunt het 165Hz-paneel VRR en FreeSync Premium Pro, in combinatie met vier HDMI 2.1-poorten. Verder krijg je Driezijdig Ambilight met AmbiScape en een geïntegreerd 70W 4.1-kanaals geluidssysteem.

Philips PQS9001 Ambilight in 100 inch

De QLED-serie PQS9001 breidt het populaire Philips Ambilight TV The One-concept uit over zeven schermformaten: 43, 50, 55, 65, 75, 85 en 100 inch.

Met 100 inch wordt de PQS9001 de grootste Ambilight TV ter wereld, waarmee de Ambilight-ervaring naar een XXL-scherm wordt gebracht voor een meeslepende ervaring tijdens films, sport en gaming.

De serie combineert de 7e generatie P5 Engine met Dolby Vision 2, driezijdig Ambilight met AmbiScape, HDR10+ Gaming en IntelliSound. Een slanker achterprofiel met één enkele stap vermindert bovendien de totale diepte van de tv.

De modellen van 85 en 100 inch liggen in de winkelrekken vanaf oktober 2026.