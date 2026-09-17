Philips lanceert ultra-wide QD-OLED gaming monitor met hoge refresh rate

Philips heeft vandaag de Evnia 34M2C8600P geïntroduceerd. De curved 34-inch ultrawide gaming-monitor combineert de beeldkwaliteit van vijfde generatie QD-OLED met een verversingssnelheid tot 280 Hz. De monitor is ontworpen voor zowel gaming als dagelijks gebruik en brengt daarnaast AI-geoptimaliseerde Ambiglow, AmbiScape, USB-C-connectiviteit en een geïntegreerde KVM-switch samen in één complete setup.

Ultrawide met QD-OLED

De Evnia 34M2C8600P beschikt over een curved 34-inch UltraWide-scherm met een beeldverhouding van 21:9 en een kromming van 1800R. Het bredere formaat biedt spelers meer horizontale schermruimte om snelle actie te volgen en gedetailleerde interfaces goed in beeld te houden. De kromming brengt de randen van het scherm bovendien dichter bij het natuurlijke gezichtsveld van de speler, wat zorgt voor een meeslepende kijkervaring.

Het QD-OLED-paneel van de vijfde generatie combineert zelfoplichtende pixels met een antireflectiecoating, 3H-hardheid en VESA DisplayHDR True Black 500. Diepe zwarttinten en een nauwkeurig contrast zorgen ervoor dat details behouden blijven in zowel donkere scènes als heldere delen van het beeld. Met een dekking van 99,3% van het DCI-P3-kleurbereik en ondersteuning voor 1,07 miljard (10-bit) kleuren biedt de monitor bovendien vloeiende kleurovergangen in games, films en creatieve toepassingen. De antireflectiecoating vermindert tegelijkertijd storende reflecties in helder verlichte ruimtes.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Vloeiende gameplay tot 280 Hz

Met een resolutie van 3440 x 1440 en een verversingssnelheid tot 280 Hz worden snelle bewegingen vloeiend en helder weergegeven. Snelle camerabewegingen, races en plotselinge richtingsveranderingen blijven goed te volgen, terwijl de GtG-reactietijd van 0,03 ms snelle pixelovergangen ondersteunt.

De Adaptive Sync-technologie vermindert zichtbare screen tearing en haperingen bij wisselende framerates. Zo combineert de monitor responsieve prestaties met de kleurweergave, het contrast en de detaillering van het QD-OLED-paneel.

De Philips Evnia 34M2C8600P beschikt daarnaast over twee HDMI 2.1-poorten (TMDS), één DisplayPort 1.4-aansluiting en één USB-C-poort met DisplayPort Alt Mode en tot 90 W Power Delivery. Daarmee biedt de monitor uitgebreide aansluitmogelijkheden voor verschillende apparaten

Ambiglow en AmbiScape brengen de game tot leven

AI-geoptimaliseerde Ambiglow analyseert het beeld op het scherm en past voortdurend de kleur en helderheid aan van de verlichting die achter de monitor wordt geprojecteerd. Zo worden de kleuren op het scherm doorgetrokken naar de muur en beweegt de verlichting in realtime mee met de actie.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Met AmbiScape kunnen gebruikers tot 10 Matter-gecertificeerde slimme lampen koppelen en bedienen. Vanuit één interface kunnen zij de helderheid, kleurtemperatuur, verzadiging en tint aanpassen. Eenmaal geactiveerd stemt AmbiScape de aangesloten verlichting in realtime af op de content op het scherm, waardoor de sfeer van de game zich uitbreidt naar de volledige setup.

Philips Evnia Precision Center brengt deze ervaring samen met monitorinstellingen, gaminginstellingen en personalisatie in één applicatie. Zo beheren gebruikers zowel de monitor als de AmbiScape-verlichting vanuit één centrale omgeving.

Eén monitor voor gaming en dagelijks gebruik

De Evnia 34M2C8600P is ontwikkeld voor setups waarin gaming wordt gecombineerd met streaming, creatief werk of dagelijkse productiviteit. Via USB-C draagt de monitor beeld en data over en voorziet hij een compatibele laptop tegelijkertijd van maximaal 90 W vermogen, waardoor een aparte oplader niet nodig is.

De geïntegreerde USB-hub biedt aansluitingen voor randapparatuur, terwijl de ingebouwde KVM-switch het mogelijk maakt om twee systemen met één toetsenbord en muis te bedienen. MultiView toont daarnaast content van twee aangesloten apparaten via Picture-in-Picture of Picture-by-Picture.

Voor extra ergonomisch comfort is de standaard 150 mm in hoogte verstelbaar en kan de monitor worden gekanteld en horizontaal worden gedraaid. Twee geïntegreerde stereoluidsprekers van 5 W en een hoofdtelefoonaansluiting bieden daarnaast verschillende audio-opties.

De Philips Evnia 34M2C8600P is vanaf oktober verkrijgbaar tegen een adviesprijs van € 899,00.