Nieuwe gaming monitor van Samsung heeft belachelijk hoge refresh rate van 1100Hz

Samsung heeft enkele nieuwe monitoren toegevoegd aan hun Odyssey-serie voor gamers. Vooral de Odyssey G6 G60H valt op. Dit is een 27-inch "dual-mode" gaming monitor. Hier kan je kiezen uit een resolutie van 1440p en refresh rate van 600Hz of resolutie van 720p (HD) en refresh rate van maar liefst 1100Hz. Het scherm beschikt ook over AMD FreeSync Premium Pro VRR en Nvidia G-Sync.

Wie iets groters wil, kan kiezen voor de Odyssey OLED G7, 's werelds eerste curved 42-inch gaming monitor met een 16:9-beeldverhouding. Hij gebruikt een 4K OLED-paneel met een verversingssnelheid tot 165 Hz en hoge curve van 1000R.

De eerste triple-mode monitor

De nieuwe Odyssey OLED G8 gaat nog verder. Dit is een 32-inch 4K tandem OLED-monitor met een refresh rate van 360Hz. Samsung gebruikt hier hun vijfde generatie QD-OLED-paneel met Penta Tandem-technologie en een RGB-strip-subpixelindeling voor een hogere energie-efficiëntie, langere levensduur en scherpere tekst.

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De G8 is daarnaast een triple-mode monitor. Naast 4K/360, kan je het scherm instellen op 1440p/520Hz of 1080p/680Hz. Qua aansluitingen krijg je DP 2.1, twee keer HDMI 2.1, een USB-C-poort met 98W PD, plus een usb-hub met twee downstream-poorten en KVM-ondersteuning.

Ten slotte is de Odyssey OLED G9 een 49-inch monitor met een resolutie van 5120 x 1440 en een refresh rate van 360 Hz. Ook hier kan je de resolutie en refresh rate aanpassen. Door de resolutie naar 720p te verlagen, kan je refresh rate verhoogd worden tot 720Hz. Samsung vermeldt nog dat de Odyssey OLED G9 een piekhelderheid tot 1300 nits biedt bij een 4K-resolutie in een 3%-venster.