Samsungs next-gen OLED-technologie kan 10.000 nits helderheid bereiken

Samsung Display heeft het eerste OLED-paneel onthult dat een piekhelderheid van 10.000 nits weet te bieden en het display is al onderweg naar een telefoon.

Het nieuwe 'M16' OLED-display weet die 10.000 nits te bereiken op een venster van 1% van het volledige scherm. Toch weet het op het volledige scherm ook nog een enorm felle helderheid van 2.800 nits te bieden. Dit soort resultaten zitten eerder in de buurt van wat we verwachten van micro-LED-technologie. Zulke indrukwekkende resultaten hebben we bij OLED nog niet eerder gezien.

De enorm hoge helderheid is natuurlijk wat hier het meeste opvalt, maar er is ook een ander onderdeel dat in de praktijk een erg fijne upgrade zal zijn. Dit nieuw paneel is Samsungs tweede generatie OLED-display zonder polarisator en daardoor biedt hij naast een verhoogde helderheid ook een verbeterde energie-efficiëntie. Het zou op dat vlak gaan om een verbetering van maar liefst 30%.

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Die veel hogere helderheid moet er dus niet voor zorgen dat je batterij ineens veel sneller leeg is. Aangezien het display wel een van de meest energieslurpende onderdelen van een smartphone is, was zo'n verbetering voor de energie-efficiëntie dus eigenlijk ook wel nodig om dit een realistische optie te maken. Hopelijk kan die energie-efficiëntie ook zijn nut bewijzen in andere apparaten zoals bij smartwatches, waar veel modellen wel een boost voor de batterijduur kunnen gebruiken.

De panelen die tot de M-serie behoren zijn speciaal gemaakt voor smartphones en andere mobiele apparaten. De verbeterde technologie kan daarnaast natuurlijk wel ook bij andere apparaten worden geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld bij de beste OLED TV's.

BREAKING！ Samsung Display × iQOO are holding a joint launch event, and the M16 OLED display has reached an incredible peak brightness of 10,000 nits! https://t.co/ihjmlknl2XSeptember 14, 2026

Waar zullen we Samsung Displays nieuwe OLED-scherm voor het eerst zien?

Volgens FlatpanelsHD wordt het nieuwe M16 OLED-display al gebruikt voor de iQOO 16-gaming-telefoon van Vivo.

Daarnaast suggereerde eerdere verslagen dat Apple de M16-displays zou gebruiken in de iPhone 18 Pro. Apple kiest meestal voor de M-serie displays met even getallen voor zijn iPhones. Hoewel we dit niet hebben kunnen bevestigen, merkten we bij het testen van de nieuwe Pro-modellen wel een langere batterijduur bij de iPhone 18 Pro (Max). Verbeteringen voor de batterijduur zijn meestal het resultaat van een combinatie van meerdere verbeteringen of optimalisaties. Een nieuw, efficiënter display kan dus een van die verbeteringen zijn.

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Voor fans van OLED TV's is het goed om te weten hoe snel OLED-technologie op dit moment aan het evolueren is. Samsung kondigde in maart 2025 nog zijn eerste OLED-display met een piekhelderheid van 5.000 nits aan. Die helderheid is na iets meer dan een jaar dus al verdubbeld en de energie-efficiëntie is tegelijkertijd dus flink toegenomen.

Het zal nog wel even duren voordat we dit soort displays terugzien op monitors en tv's (waarschijnlijk wel eerder op monitors). De technologie is (momenteel) ook nog niet op elk vlak een verbetering. Het gebrek aan een polarisator kan bijvoorbeeld betekenen dat het contrast en de zwartwaarden minder gedefinieerd zijn. Misschien voegt Apple daarom ook nog een extra antireflectielaag toe aan zijn displays. Het is in ieder geval wel duidelijk voor zogenaamde 'OLED-killers' dat deze technologie nog steeds goed kan blijven concurreren.