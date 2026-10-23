Refurbed breidt inruilservice uit: ook oude laptops en tablets leveren nu geld op

Heb je nog een oude laptop, tablet of smartwatch in een lade liggen? Refurbed breidt zijn inruilservice in België uit, waardoor consumenten voortaan meer dan alleen smartphones kunnen verkopen.

Refurbed, de online marktplaats voor refurbished elektronica, heeft zijn inruilprogramma in België uitgebreid. Waar consumenten voorheen alleen hun oude smartphone konden verkopen, accepteert het platform nu ook laptops, tablets, smartwatches en gameconsoles. Daarmee kunnen Belgen ongebruikte elektronica een tweede leven geven en er tegelijkertijd nog wat geld aan verdienen.

De uitbreiding moet ervoor zorgen dat meer elektronische apparaten opnieuw worden gebruikt in plaats van jarenlang ongebruikt in een kast te blijven liggen. Volgens onderzoek van Refurbed liggen er alleen al in België ongeveer 17,7 miljoen smartphones die nog hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Door ook andere productcategorieën te accepteren, hoopt het bedrijf die hoeveelheid ongebruikte elektronica verder terug te dringen.

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Zo verkoop je je oude apparaten

(Image credit: Refurbed)

Het verkopen van een apparaat verloopt volledig via het platform van Refurbed. Gebruikers selecteren eerst het toestel dat ze willen verkopen en geven aan in welke staat het verkeert. Op basis daarvan ontvangen ze een prijsvoorstel. Vervolgens wordt het apparaat opgestuurd en gecontroleerd door een partner van Refurbed. Zodra de verkoop is goedgekeurd, wordt het afgesproken bedrag uitbetaald.

De ingeleverde apparaten komen terecht bij Recommerce Group, de partner die verantwoordelijk is voor de verdere verwerking. Daar worden ze gecontroleerd, schoongemaakt en indien nodig gerepareerd. Vervolgens worden de opgeknapte apparaten opnieuw aangeboden via Refurbed, zodat ze bij een nieuwe eigenaar terechtkomen.

Volgens Kilian Kaminski, medeoprichter van Refurbed, is het belangrijk dat consumenten hun oude elektronica niet zomaar laten liggen of weggooien. Hij wijst erop dat er in 2022 wereldwijd 62 miljoen ton elektronisch afval werd geproduceerd, terwijl slechts 22,3 procent daarvan op de juiste manier werd ingezameld.

Refurbed wil zijn inruilprogramma de komende jaren verder uitbreiden. Het bedrijf kijkt daarbij niet alleen naar aanvullende elektronische apparaten, maar wil op termijn ook producten buiten de consumentenelektronica accepteren.