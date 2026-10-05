Waarom je nu nog snel een Pixel 10a moet kopen

De prijzen van technologie blijven hoger worden. Ook bestaande producten worden duurder en ook de Pixel 10a ontsnapt er niet aan. Afgelopen weekend heeft Google de prijs van hun "budgettelefoon" met maar liefst 100 euro verhoogd in hun eigen webshop. Het instapmodel met 128GB opslag kost nu geen 549 euro meer, maar wel 649 euro. Voor 256GB betaal je nu 749 euro, waardoor het gat met de Pixel 11 aanzienlijk kleiner wordt. Toch is er voor de snelle beslissers nog goed nieuws.

Het goede nieuws is dat de Google-webshop momenteel de enige plaats is waar de Pixel 10a zijn verhoogde adviesprijs van 649 euro heeft. Bij andere retailers gelden nog lageren prijzen. Zo kan je in de prijsvergelijker hieronder zien dat de Pixel 10a op sommige plaatsen rond de 450 euro kost, ruim 100 euro onder de initiële adviesprijs van 549 euro. Als je twijfelde over de Pixel 10a, is dit het perfecte moment om je slag te slaan voor de prijsstijging overal doorgevoerd wordt.

Wat heeft de Pixel 10a ten slotte te bieden? De telefoon heeft naar onze mening de beste camera's in deze prijsklasse (voor de prijsstijging). De camerakwaliteit komt op veel vlakken overeen met die van de duurdere Pixel 10. Pas wanneer je wil inzoomen, neemt de kwaliteit af. Verder zijn de prestaties erg goed zolang je niet gamet en gaat de batterij bij gemiddeld gebruik een hele dag mee. Een ander pluspunt is dat je bijna alle AI-snufjes krijg van de duurdere Pixel-smartphones. Minpunten zijn de tegenvallende gameprestaties en de dikke schermranden die goedkoop ogen.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here: