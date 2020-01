Beste smartphones tot 500 euro: alle toppers verzameld

De wereld van smartphones heeft de afgelopen jaren zeker niet stilgezeten. De ene innovatie was nog niet geïntroduceerd of er kwam een nieuwe technologische vernieuwing aan te pas. Hierdoor hebben we in relatief korte tijd bijzonder krachtige smartphones tot onze beschikking gekregen, soms nog sneller en beter dan onze eigen laptops.

Al die nieuwigheden komen echter met een prijs. Letterlijk welteverstaan. Waar we pakweg vijf jaar geleden nog klaagden over telefoons die meer dan 600 euro kostten, is de magische grens van 1000 euro inmiddels al meerdere malen gepasseerd. Daar krijg je uiteraard heel veel voor terug, maar je kunt eraan twijfelen of een smartphone ooit zoveel geld waard kan zijn.

Bovenstaand punt van discussie laten we echter voor nu wat het is. Veel belangrijker is om te weten dat je zeker niet 1000 euro over de toonbank hoeft te smijten om enkele jaren vooruit te kunnen met een goed toestel. Speciaal voor iedereen die nog altijd op zoek is naar een premium smartphone maar niet zijn halve maandsalaris kwijt wil zijn, hebben we in deze lijst de beste smartphones tot 500 euro verzameld.

Beste smartphones tot 500 euro

In het segment smartphones tot 500 euro vind je niet per definitie enkel midrangers terug. Vandaar dat we ook die term niet gebruiken. Een telefoon als de Huawei P30, de iets goedkopere variant van de Huawei P30 Pro, bevindt zich namelijk ook in ons lijstje, en die kunnen we qua specs zeker bestempelen als high-end.

Bovendien is er in de categorie smartphones tot 500 euro een veelvoud aan toestellen te vinden die op een of meerdere aspecten juist beter presteren dan duurdere alternatieven. Denk aan de update-ondersteuning, de batterijduur, snellaadtechnologie, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Hieronder hebben we de beste smartphones tot 500 euro van dit moment voor je op een rijtje gezet. Aangezien er elke maand wel een smartphone of drie uit de doeken wordt gedaan, raden we je aan om deze lijst goed in de gaten te houden. Deze lijst is namelijk aan verandering onderhevig.

(Image credit: Huawei)

1. Huawei P30

Bijzonder scherpe prijs-kwaliteitsverhouding

Releasedatum: Maart 2019 | Gewicht: 165g | Afmetingen: 149,1 x 71,4 x 7,6mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,1-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Kirin 980 | RAM: 8GB | Opslag: 64/128/512GB | Batterij: 3.650mAh | Camera's achteraan: 40MP + 16MP + 8MP | Frontcamera: 32MP

Diverse en sterke camera-opzet

Krachtige prestaties

Prima accuduur

EMUI is niet heel verfijnd

In deze lijst mag uiteraard de Huawei P30 niet ontbreken. Hoewel ten tijde van de release de meeste aandacht uitging naar de duurdere, nog iets betere Huawei P30 Pro, is de reguliere versie misschien wel de slimmere keuze van de twee.

Het grootste pluspunt ten opzichte van de P30 Pro is zonder meer de prijs. Je krijgt dezelfde chipset, vrijwel dezelfde camera-opties, een prima batterijduur, mooi scherm en meer voor honderden euro's minder. De Huawei P30 heeft zelfs een koptelefooningang; die moet de Pro-versie missen.

Over een gebrek aan prestaties hoef je je geen zorgen te maken met de rappe Kirin 980 chip. Verder is er minimaal 6GB RAM aanwezig, waardoor multitasken vlot verloopt. Ook is er standaard 128GB opslag aanwezig, wat meer dan genoeg is voor de doorsnee gebruiker om jaren mee vooruit te kunnen.

Aan de achterzijde vind je een multifunctionele camera-opzet terug. De reguliere 40-megapixellens maakt dankzij Quad Bayer-technologie bijzonder gedetailleerde foto's, ook in situaties met weinig licht. Verder is er een groothoeklens en telelens aanwezig. Met laatstgenoemde ben je in staat om 5x optisch te zoomen en 30x digitaal.

Uiteraard heeft Huawei ergens op moeten bezuinigen om tot deze prijs te komen. Zo is onder meer de optie om draadloos op te laden weggehaald, en is de P30 Pro camera-opzet net iets beter.

Lees meer: Huawei P30 review

(Image credit: Future)

2. Motorola One Zoom

Cameragenieke midranger

Releasedatum: September 2019 | Gewicht: 190g | Afmetingen: 158 x 75 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 9 Pie | Schermformaat: 6,39-inch | Resolutie: 1080 x 2340 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 4GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 16MP + 8MP + 5MP | Frontcamera: 25MP

Uitstekende camera's

Prima batterijduur

AMOLED-beeldscherm

Niet de snelste

Design kan niet iedereen bekoren

De Motorola One Zoom is een camerasmartphone in hart en nieren. Zelfs de naam verwijst naar z'n specialiteit; foto's schieten. Het zal je dan ook niet verbazen dat er maar liefst vier camera's aan de achterzijde zijn geplaatst, en elk van de lenzen staat hun mannetje.

De primaire 48-megapixellens maakt net als de P30 gebruik van Quad Bayer-technologie. Hoewel de nachtfotografie iets minder indrukwekkend is dan die van zijn Chinese concurrent, zijn de nachtfoto's alsnog vrij behoorlijk. De 8-megapixeltelelens beschikt over 3x optische zoom en maakt net als de primaire lens gebruik van optische beeldstabilisatie, wat schokkerige opnames moet voorkomen.

Verder is er nog een 16-megapixelgroothoeklens aanwezig, én een 5-megapixeldieptesensor om foto's te voorzien van een scherptediepte-effect. Aan de voorzijde is het redelijk gewoontjes gehouden met een 25-megapixelfrontcamera. Deze lens is geplaatst in een regendrupnotch.

Ook de bouw van de Motorola One Zoom is bijzonder degelijk te noemen. De glazen achterkant voelt solide aan, en het 6,4 inch AMOLED-display laat kleuren van het scherm afspatten. De vingerafdrukscanner zit onder het display en werkt prima. Het is jammer dat de Snapdragon 675 niet al te snel is. Ook mist er gek genoeg Android One, iets wat je wel zou verwachten gezien de naam.

Lees ook: Motorola One Zoom review

(Image credit: Future)

3. Oppo Reno 2

Tussen middenklasse en premium

Releasedatum: September 2019 | Gewicht: 189g | Afmetingen: 160 x 74,3 x 9,5mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,5 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 730G | RAM: 8GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 8MP + 2MP | Frontcamera: 16MP

Krachtige camera's

Mooi scherm

Degelijke nachtmodus

ColorOS niet verfijnd

Pop-up camera kan niet iedereen bekoren

De Oppo Reno 2 is een smartphone die zich qua uiterlijk en specificaties bevindt op de grens van middenklassers en premium smartphones. Hij heeft dan ook kenmerken van beide segmenten, en dat alles zit verpakt in een aantrekkelijk doch vrij betaalbaar jasje.

Wat betreft cameraprestaties stelt de Reno 2 zeker niet teleur. De primaire 48-megapixellens presteert behoorlijk goed, en is qua prestaties vergelijkbaar met de Motorola One Zoom. Ook optische beeldstabilisatie is aanwezig. De Ultra Dark modus zorgt ervoor dat je ook in situaties met weinig licht mooie plaatjes kunt schieten. Verder is er nog een 13-megapixeltelelens, 8-megapixelgroothoeklens en 2-megapixelmonolens.

De Snapdragon 730G drijft de Oppo Reno 2 aan en presteert prima. Hij is niet zo snel als menig vlaggenschip, maar dat zal je niet zo heel snel merken. Verder is er een flinke 8GB RAM aanwezig, waardoor multitasken bijzonder makkelijk verloopt. Ook is er 128GB aan intern opslaggeheugen inbegrepen.

Iets minder vinden we de software. De telefoon draait uit de doos op Android Pie, met daaroverheen ColorOS 6.1. Deze softwareschil past Android rigoureus aan, waardoor het toestel nogal Chinees aanvoelt. Wat ons betreft geen pluspunt, maar als je ermee kunt leven is het een top apparaat.

Lees: Oppo Reno 2 review

(Image credit: Future)

4. Honor View 20

Premium prestaties voor een scherpe prijs

Releasedatum: December 2018 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 156,9 x 75,4 x 8,1mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,4 inch | CPU: Kirin 980 | RAM: 6GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4000mAh | Camera's achteraan: 48MP + ToF | Frontcamera: 25MP

Premium specs

Prijs-kwaliteitsverhouding

Accuduur

LCD-display is niet geweldig

Magic UI kan beter

De Honor View 20 is misschien wel de mooiste telefoon uit dit lijstje. Dankzij de Kirin 980, die onder meer te vinden is in de Huawei P30 Pro, heb je absoluut geen gebrek aan snelheid. Wat dat betreft hoef je absoluut geen peperduur toestel meer aan te schaffen. In combinatie met 128GB opslag en 6GB RAM is hij tevens toekomstbestendig.

Verder is de batterijduur voortreffelijk te noemen. De 4000 mAh aan boord is voldoende voor anderhalve dag bij regulier tot intensief gebruik, en bij licht gebruik is twee dagen op één cyclus zeker niet uitgesloten. Het laden verloopt overigens relatief snel, maar een optie om draadloos op te laden ontbreekt.

De primaire camera schiet uitstekende foto's voor de prijs. Helaas is er buiten een reguliere lens enkel ruimte voor een Time of Flight-camera gemaakt, waardoor hij niet zo heel multifunctioneel te noemen is.

Ook houdt Honor bij deze telefoon vast aan een LCD-display. Daar is niets mis mee, maar voor een nog mooiere kleurweergave was OLED nodig geweest. Aangezien de Honor View 20 op het moment van schrijven echter zo flink gedaald is in prijs, kunnen we de Chinese fabrikant dit nauwelijks kwalijk nemen.

Lees: Honor View 20 review

(Image credit: TechRadar)

5. Xiaomi Mi 9T Pro

Een razendsnelle en scherp geprijsde telefoon

Releasedatum: Augustus 2019 | Gewicht: 191g | Afmetingen: 156,7 x 74,3 x 8,8mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,39 inch | CPU: Snapdragon 855 | RAM: 6/8GB | Opslag: 64/128GB | Batterij: 4000mAh | Camera's achteraan: 48MP + 13MP + 8MP | Frontcamera: 20MP

Topklasse prestaties

Uitstekende prijs-kwaliteit

Lage interne opslag

MIUI is niet onze favoriet

De Xiaomi Mi 9T Pro is misschien wel de snelste telefoon uit dit lijstje. De uitzonderlijk scherp geprijsde krachtpatser is uitgerust met een Snapdragon 855, minstens 6GB RAM en 64GB aan intern opslaggeheugen. Er zijn ook versies met 8GB RAM en 128GB tot maximaal 256GB aan opslag te koop, mocht je het nodig hebben.

De Xiaomi Mi 9T Pro maakt gebruik van een groot 6,39 inch Super AMOLED-display. De frontcamera is verwerkt in een pop-up-mechanisme, waardoor het scherm vrij is van notches en cameragaten. Dit maakt de Mi 9T Pro uitermate geschikt voor het bekijken van je favoriete shows en films.

Foto's schiet je met een primaire 48-megapixellens, 8-megapixelgroothoeklens, en 13-megapixelgroothoeklens.

Een ander belangrijk voordeel ten opzichte van (veel) high-end smartphones is de aanwezigheid van een koptelefooningang. Ook de accucapaciteit is met 4000 mAh behoorlijk te noemen. Dankzij de ondersteuning voor 27W-snelladen is het toestel binnen een mum van tijd opgeladen.

Een puntje van kritiek is de softwareschil. De MIUI-schil is vrij extreem, vergelijkbaar met hoe Huawei-telefoons eruitzien qua interface. MIUI heeft niet onze voorkeur, maar er is zeker mee te leven, vooral omdat de rest van de Mi 9T Pro overtuigt.

Lees ook: Xiaomi Mi 9T Pro review

(Image credit: TechRadar)

6. Samsung Galaxy A70

Als schermgrootte en batterijduur prioriteit zijn

Lanceringsdatum: mei 2019 | Gewicht: 183g | Afmetingen: 164,3 x 76,7 x 7,9mm | Besturingssysteem: Android 9 | Schermformaat: 6,7 inch | Resolutie: 1080 x 2400 | CPU: Snapdragon 675 | RAM: 6/8GB | Opslag: 128GB | Batterij: 4.500mAh | Camera's achteraan: 32MP + 8MP + 5MP | Frontcamera: 32MP

Prima accuduur

Groot, mooi display

Snelladen

Trage in-screen vingerafdruk

Niet super snel

De Samsung Galaxy A70 is veruit de grootste smartphone in deze lijst. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft deze midranger uitgerust met een gigantisch 6,7 inch AMOLED-display. Daarmee is het toestel uitermate geschikt voor het bekijken van media.

De vingerafdrukscanner bevindt zich onder het display. Een leuke, futuristische gimmick, maar het is niet de snelste op de markt.

Onder de motorkap zijn prima specificaties te vinden. Zo is de Snapdragon 675 capabel voor zowel simpele taken als multitasken, en heb je met 6 tot 8GB RAM en 128GB intern geheugen voldoende opslag tot je beschikking. Laatstgenoemde is uitbreidbaar aan de hand van een microSD-kaartje.

De accucapaciteit bedraagt maar liefst 4.500 mAh, waardoor twee dagen op één cyclus bij regulier gebruik eerder regel dan uitzondering zou zijn. Dankzij 25W snelladen is het toestel tevens binnen een acceptabel tempo weer opgeladen.

Aan de achterzijde vinden we drie camera's terug: een primaire 32-megapixellens, 8-megapixelgroothoeklens, en 5-megapixeldieptesensor. De A70 gooit geen hoge ogen wat betreft fotoprestaties, maar in situaties met voldoende licht zijn de resultaten prima te noemen.

Lees meer: Samsung Galaxy A70 review

(Image credit: Future)

7. Google Pixel 3a

Uitstekende camerasmartphone

Lanceringsdatum: Mei 2019 | Gewicht: 147g | Afmetingen: 151,3 x 70,1 x 8,2mm | Besturingssysteem: Android 10 | Schermformaat: 5,6 inch | Resolutie: 1080 x 2220 | CPU: Snapdragon 670 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3.000mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 8MP

Schiet zeer mooie kiekjes

Schone versie Android

Updategarantie

Specs niet heel denderend

Accuduur niet je van het

Met de Google Pixel 3a introduceerde de Amerikaanse techgigant haar eerste 'betaalbare' model uit de Pixel-serie. Door compromissen te sluiten op aspecten als hardware en design, beschik je als eindgebruiker alsnog over een uitstekende camerasmartphone met een schone versie van Android, inclusief jarenlange update-ondersteuning.

De Pixel 3a maakt gebruik van één 12-megapixelcamera aan de achterzijde. Je mist dus opties als een tele- en groothoeklens, maar daar krijg je wel een zeer goede lens voor terug. Ook een nachtmodus is inbegrepen. Qua prestaties weet de 3a zich te meten met de crème de la crème van de smartphonewereld.

Onder de motorkap is een Snapdragon 670 te vinden. Deze chip is zeker niet traag, maar verwacht geen oogverblindende snelheid. Ook is 4GB RAM en 64GB aan niet-uitbreidbaar opslaggeheugen verre van uniek, maar de doorsnee gebruiker zal niet meer nodig hebben op een Android.

De accuduur is eveneens een puntje van aandacht; die is niet super sterk. Dat komt onder meer door het mooie 5,6 inch OLED-paneel, dat wel de nodige energie vraagt.

Check nu de Google Pixel 3a review

(Image credit: Future)

8. iPhone 8

Nog altijd een verstandige optie

Lanceringsdatum: September 2017 | Gewicht: 148g | Afmetingen: 138,4 x 67,3 x 7,3mm | Besturingssysteem: iOS 13 | Schermformaat: 4,7 inch | Resolutie: 750 x 1334 | CPU: A11 Bionic | RAM: 2GB | Opslag: 64/128/256GB | Batterij: 1.821mAh | Camera achteraan: 12MP | Frontcamera: 7MP

Draadloos oplaadbaar

Updatebeleid Apple

Prima camera

Matige batterijduur

Grote bezels

De iPhone 8 is veruit de meest oude optie uit deze lijst, maar sluit het toestel daardoor zeker niet uit. Deze compacte krachtpatser staat ook in 2020 namelijk nog zijn mannetje. De A11 Bionic chipset is nog altijd razendsnel, en de 8 is tevens de laatste iPhone die uitgerust is met het alom gewaardeerde Touch ID.

Het 4,7 inch scherm is bij uitstek het kleinste op deze lijst, wat hem niet meteen heel geschikt maakt voor het bekijken van media. De resolutie van 750 bij 1334 pixels is eveneens niet heel denderend, maar gezien de schermgrootte is dit te overzien.

De enkele 12-megapixelcamera aan de achterzijde maakt nog altijd uitstekende foto's. Ook kun je minstens nog twee grote systeemupdates verwachten, waardoor hij langer ondersteund zal worden dan menig nieuwe Android-smartphone.

Een andere exclusieve feature is de mogelijkheid om de iPhone 8 draadloos op te laden. Dat opladen zal echter wel redelijk vaak moeten gebeuren bij intensief gebruik, want heel sterk is de batterijduur niet.

Lees de iPhone 8 review

(Image credit: Future)

9. Nokia 8.1

Een prima allrounder

Lanceringsdatum: December 2018 | Gewicht: 180g | Afmetingen: 155 x 76 x 8mm | OS: Android 9 | Schermformaat: 6.2-inch | Resolutie: 1080 x 2280 | CPU: Snapdragon 710 | RAM: 4GB | Opslag: 64GB | Batterij: 3,500mAh | Camera's achteraan: 12MP + 13MP | Frontcamera: 20MP

Groot en helder display

Mooi ontwerp

Grove notch

Niet waterbestendig

De Nokia 8.1 behoort zonder meer tot een van de beste allrounders die je voor minder dan 500 euro kunt krijgen. De midranger doet eigenlijk niets echt verkeerd, en dat maakt het een bijzonder veilige optie voor consumenten.

Het premium design is wellicht niet heel origineel, maar wel stevig gebouwd. Bovendien is de aanwezigheid van Android One een groot pluspunt. Dankzij deze licentie verzeker jij jezelf als consument van minstens 3 jaar update-ondersteuning (tellend vanaf release) en twee grote systeemupdates.

De Snapdragon 710 is meer dan capabel genoeg om te multitasken, en dankzij de 4/6GB RAM en 64/128GB aan opslag is er aan geheugen geen gebrek. Het 6,18 inch Full HD+ LCD-display ondersteunt HDR10, wat resulteert in extra rijke contrasten.

De camera's (12MP primair plus 13MP dieptesensor) zijn niet overweldigend goed, maar presteren ruim voldoende. De batterijcapaciteit bedraagt 3500 mAh, en daarmee moet je het makkelijk één dag volhouden op één cyclus.

Bekijk de Nokia 8.1 review