Nieuwe Pixel 9 Pro XL-leak onthult specs van het derde model

Google staat op het punt om zijn Pixel 9-serie te onthullen tijdens zijn lanceringsevenement op 13 augustus en inmiddels heeft een nieuwe leak ons meer informatie gegeven over de specs van het derde model uit de line-up van dit jaar.

Naast de Pixel 9 en Pixel 9 Pro verwachten we namelijk ook een Pro XL-model dit jaar (en een Pixel 9 Pro Fold). Het Pro XL-model kan wel eens het duurste model van de drie (niet-vouwbare) smartphones worden en foto's die dit zogenaamde toestel tonen zijn op de XDA-forums gepost (via 9to5Google).

Google heeft ons al getoond hoe de Pixel 9 Pro eruit zal zien en het lijkt erop dat de XL-variant er hetzelfde uit zal zien, maar dan groter. Dankzij de informatie die op de zijkant van het scherm staat, zijn er misschien ook al wat specs van het grote model gelekt.

Zo zou in ieder geval één configuratie van de Pixel 9 Pro XL schijnbaar voorzien zijn van 16GB aan RAM en 256GB aan opslagruimte. Het Samsung Exynos 5400-modem wordt hier ook vermeld en dat modem biedt ook ondersteuning voor satellietconnectiviteit. Dit is dan ook een feature die volgens geruchten zal verschijnen in Android 15. Het lijkt ons dus erg waarschijnlijk dat dit modem ook in alle andere Pixel 9-modellen aanwezig zal zijn.

Meer RAM dan ooit tevoren

De Pixel 8 heeft 8GB aan RAM. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ter vergelijking biedt de Google Pixel 8 configuraties met 8GB en RAM en 128GB óf 256GB aan interne opslag. Bij de Pixel 8 Pro is dat werkgeheugen verhoogd naar 12GB aan RAM en kan je het toestel met maximaal 1TB aan interne opslag krijgen.

De Pixel 9 Pro XL lijkt dus, als deze leak accuraat is, de eerste Pixel-telefoon te zijn die voorzien wordt van 16GB aan RAM. Misschien is dit bedoeld om wat extra AI-trucjes mogelijk te maken. Het is nog niet duidelijk of alle andere Pixel 9-toestellen ook 16GB aan RAM (als optie) zullen krijgen.

Alle vier de Pixel-modellen komen als het goed is volgende maand uit, inclusief de Pixel 9 Pro Fold die eigenlijk ook de opvolger is van de Google Pixel Fold. De toestellen zijn al verschenen in officiële documenten, dus op dit punt valt er misschien al niet heel veel meer te onthullen voor Google op 13 augustus.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zullen je natuurlijk op de hoogte brengen van alle aankondigingen van dit evenement en je kan natuurlijk ook bij Google zelf terecht voor een livestream. Tijdens dit evenement is er ook een kans dat we de Google Pixel Watch 3 te zien krijgen. Het is ook wel opvallend dat het evenement vroeger dan voorgaande jaren plaatsvindt. De Pixel 8, Pixel 8 Pro en Pixel Watch 2 werden vorig jaar namelijk in oktober pas onthuld.