Google Pixel 9: nieuws, geruchten en meer

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat de Google Pixel 8-serie is gelanceerd en we zien nu dan ook steeds meer geruchten binnenstromen over de Pixel 9, de Pixel 9 Pro en zelfs een mogelijk derde model dat naast die twee toestellen zal worden gelanceerd.

Aangezien de Pixel 8 en Pixel 8 Pro onthuld werden op 4 oktober 2023 duurt het echter naar verwachting nog wel even voordat we de nieuwe modellen zullen zien, maar ze zijn natuurlijk wel al lang in ontwikkeling. Daarom verschijnen er natuurlijk ook steeds meer geruchten en leaks en kunnen we er al over praten.

In dit artikel vind je dan ook alle geloofwaardige Google Pixel 9-leaks en -geruchten die we tot nu toe zijn tegengekomen. De eerste leaks waren vooral gefocust op het display, het design en de processor, maar maar we horen binnenkort waarschijnlijk nog veel meer over niet alleen die aspecten, maar ook andere specs en features.

Aan de hand van de specs en de prijzen van de Pixel 8-serie hebben we ook wat voorspellingen gedaan over andere aspecten van de Pixel 9 en Pixel 9 Pro, plus we hebben nog een lijstje toegevoegd met de belangrijkste verbeteringen die wij graag willen zien. Die gewenste verbeteringen zijn gebaseerd op de bevindingen in onze reviews van de Pixel 8 en Pixel 8 Pro.

Het prestatievermogen van de Pixel 9-processor is gelekt

In het kort

Wat is het? De volgende high-end smartphone van Google

De volgende high-end smartphone van Google Wanneer komt hij uit? Waarschijnlijk oktober 2024

Waarschijnlijk oktober 2024 Hoeveel zal hij kosten? Waarschijnlijk 799 euro of meer

Google Pixel 9: prijs en releasedatum

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Wordt waarschijnlijk in oktober 2024 gelanceerd

Zal waarschijnlijk minstens 799 euro kosten

Er zijn nog niet echt geruchten verschenen over de releasedatum van de Google Pixel 9, maar aangezien de Pixel 8 werd aangekondigd op 4 oktober 2023 (en de Pixel 7 werd onthuld op 6 oktober 2022), lijkt een releasedatum ergens aan het begin van oktober 2024 waarschijnlijk voor de Pixel 9.

De Pixel 6 werd echter op 19 oktober gelanceerd in zijn releasejaar, dus niet elk model kwam uit aan het begin van oktober, maar we verwachten de nieuwe modellen dus wel ergens in oktober.

We hebben helaas ook nog niets gehoord over de prijs van de Google Pixel 9, maar de Pixel 8 was beschikbaar vanaf 799 euro en Pixel 8 Pro vanaf 1.099 euro. We gokken dan ook dat de prijzen voor Google's aankomende Pixel 9-modellen minstens even hoog zullen zijn en misschien zelfs iets hoger. Het is redelijk onwaarschijnlijk dat de startprijzen lager zullen liggen dan bij de Pixel 8-modellen.

Er kan dit keer echter ook een derde Pixel 9-model aan de line-up worden toegevoegd (daarover verderop meer). Dat model zou waarschijnlijk ergens tussen de de Pixel 9 en Pixel 9 Pro zitten. Misschien zit de startprijs van dat model dan ook wel ergens rond de 949 euro.

Google Pixel 9: verwachte modellen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Verwacht sowieso een Pixel 9 en een Pixel 9 Pro

Een derde model wordt misschien een de line-up toegevoegd

Een van de meest interessante (en ook een van de eerste) geruchten over de Pixel 9 wijst op een mogelijk derde model dat aan de serie wordt toegevoegd en dus naast de Pixel 9 en Pixel 9 Pro kan verschijnen. Dat model zou zogenaamd ongeveer dezelfde schermgrootte hebben als de Pixel 9, maar verder ook beschikken over de verbeterde specs van de Pixel 9 Pro.

Met andere woorden, Google zou wel eens een vergelijkbare aanpak kunnen kiezen als Apple met zijn Pro-modellen van de iPhone. Er wordt alleen dus niet gesuggereerd dat je ook een Pixel met een groter scherm, maar zonder Pro-specs kan krijgen (zoals de iPhone 15 Plus bij Apple).

Deze leak kwam vanuit "een anonieme, maar betrouwbare bron" die de informatie deelde in gesprek met Android Authority in december 2022. Hoewel we dit soort vroege leaks altijd met een korreltje zout nemen, is het wel belangrijk om te benoemen dat deze leak ook details over de Pixel 8-serie bevatte. Die details bleken achteraf bijna allemaal accuraat te zijn, dus de bron lijkt ook zeker redelijk betrouwbaar te zijn.

Google Pixel 9: design en display

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We kunnen wel eens een heel nieuw design krijgen

Er verschijnt misschien ook een kleiner 6,3-inch Pro-model

De leaker die voorspelde dat we drie Pixel 9-modellen zouden zien, claimde verder ook nog te weten de schermgroottes. De Pixel 9 zou ongeveer dezelfde schermgrootte moeten hebben als de Pixel 8 (die een 6,2-inch display heeft), terwijl het display van de Pixel 9 Pro ongeveer even groot moet zijn als het display van de Pixel 8 Pro (6,7 inch). Het derde model zou hier vervolgens tussenin zitten (maar dichterbij de Pixel 9) met een schermgrootte van 6,3 inch.

Deze informatie komt echter niet helemaal overeen met een recentere claim van de betrouwbare leaker Ross Young. Hij zei kort na de lancering van de Pixel 8 dat de Pixel 9 en Pixel 9 Pro allebei grotere displays zouden krijgen dan de Pixel 8 en Pixel 8 Pro. Young claimde daarnaast dat de Pixel 9a en Pixel Fold 2 beide grotere displays zullen hebben dan hun voorgangers.

Image 1 of 2 (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks) (Image credit: MySmartPrice / OnLeaks)

Om het allemaal nog wat ingewikkelder te maken, geeft een recentere leak (dit keer van de betrouwbare leaker OnLeaks en MySmartPrice) aan dat de Pixel 9 Pro een schermgrootte van ongeveer 6,5 inch zal hebben. Dat zou hem juist weer iets kleiner maken dan het huidige model.

Deze leak bevatte ook gedetailleerde renders van de Pixel 9 Pro. Sommige van die renders zijn hierboven te zien. Het valt je misschien al op dat het design redelijk drastisch is veranderd als deze beelden accuraat zijn. De zijkanten zijn plat in plaats van afgerond en de camerabalk heeft ook een vernieuwd design, dat wat weg heeft van de Samsung Galaxy S10 uit 2019.

In deze leak werden ook nog de zogenaamde afmetingen gedeeld. We hebben hier schijnbaar te maken met een behuizing van 162,7 x 76,6 x 8,5 mm (tot 12 mm dik bij de camerabalk). Die afmetingen lijken heel erg op die van de Pixel 8 Pro (162,6 x 76,5 x 8,8 mm).

Image 1 of 2 (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles) (Image credit: OnLeaks / 91Mobiles)

De bron van de bovenstaande renders heeft inmiddels ook renders van de standaard Pixel 9 gedeeld (hierboven te zien), dit keer in samenwerking met 91Mobiles. Deze renders tonen hetzelfde vernieuwde design als de Pixel 9 Pro-renders en schijnbaar zou dit model beschikken over een 6,1-inch scherm (wat hem dus kleiner zou maken dan zijn voorganger met 6,2-inch scherm). Toch zou het toestel zelf iets groter (maar dunner) zijn met afmetingen van 152,8 x 71,9 x 8,5 mm (weer tot 12 mm dik met de camerabalk meegerekend). Je kan in deze renders ook zien dat er achterop een derde camera aanwezig is, die je niet terugziet op de Pixel 8.

We hebben nu al een aantal gelekte foto's van de Pixel 9 Pro gezien en dezelfde bron volgde deze foto's op met gelekte hands-on foto's van de drie Pixel 9-modellen. Sommige van die foto's kan zie je hieronder.

Image 1 of 3 (Image credit: Rozetked)

(Image credit: Rozetked) (Image credit: Rozetked)

Deze nieuwe beelden komen ook overeen met de gelekte beelden verder daarboven en de bron deelde ook een aantal specs. Zo claimt deze bron dat de Pixel 9 een 6,24-inch scherm heeft, de Pixel 9 Pro een 6,34-inch scherm en de Pixel 9 Pro XL een 6,73-inch scherm. Ook zouden ze alle drie een 120Hz refresh rate hebben.

Verder wordt er gezegd dat de Pixel 9 achterop een hoofdcamera en ultrawide zal hebben, terwijl de Pro-modellen daar ook nog een telefotocamera met 5x optische zoom aan toe zouden voegen. Het zou op de Pro-modellen schijnbaar ook gaan om allemaal 50MP-sensors.

Het komt niet echt als een verrassing dat ook de Tensor G4-chip is genoemd en dat alle drie de toestellen minimaal 128GB opslagruimte krijgen. De Pixel 9 zou daarnaast 12GB RAM krijgen (vergeleken met 8GB in de Pixel 8) en de Pixel 9 Pro en Pixel 9 Pro XL zouden uitgerust zijn met 16GB (vergeleken met 12GB in de Pixel 8 Pro).

In de tussentijd hebben we ook al wat gehoord over de verschillende kleuropties van de Pixel 9-modellen. In diezelfde leak verschenen tevens enkele officiële wallpapers.

Google Pixel 9: camera's en batterij

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Er zijn tot nu toe nog niet echt heel veel geruchten verschenen over de camera's van de Pixel 9, maar een aantal gelekte renders hierboven tonen wel een camerasysteem met drie lenzen, waaronder een vierkante lens die naar verwachting een periscoopcamera zal zijn voor een ver zoombereik. De standaard Pixel 8 beschikt niet over een periscoop- of telefotocamera, dus dat zou een mooie upgrade zijn.

We hebben ook gelekte renders van de Pixel 9 Pro gezien, waarop opnieuw drie camera's achterop te zien zijn. In dat geval zou het dus wel om hetzelfde aantal camera's gaan als bij de Pixel 8 Pro. Deze leak suggereert ook dat een van de lenzen op de Pixel 9 Pro een variabel diafragma zal hebben. Aan de voorkant zien we natuurlijk gewoon weer één lens.

De Pixel 8 beschikt over een 50MP-hoofdcamera, een 12MP-ultrawide, en een 10,5MP-selfiecamera, terwijl de Pixel 8 Pro een 50MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 48MP-periscoopcamera (met 5x optische zoom) en een 10,5MP-selfiecamera heeft.

Het lijkt ons redelijk waarschijnlijk dat sommige van deze camera's weer zullen terugkeren bij de nieuwe toestellen van dit jaar. Andere camera's krijgen dan misschien een upgrade. Dat kan dan gaan om meer megapixels of een compleet andere sensor. We gokken dat Google niet zo snel extra camera's zal toevoegen aan de telefoons, maar daar valt nu nog niet heel veel over te zeggen.

Als er inderdaad ook een derde model wordt gelanceerd, dan zal deze naar verwachting dezelfde camera's krijgen als de Pixel 9 Pro (als het inderdaad een kleiner Pro-model zal zijn). We verwachten verder nog wel wat nieuwe cameramodi te zien, want Google voegt vaak nieuwe camerasoftware toe bij de release van nieuwe smartphones.

We hebben nog niets gehoord over de batterijen in de Pixel 9-modellen, maar de Pixel 8 heeft een 4.575mAh-batterij en de Pixel 8 Pro heeft een 5.050mAh-batterij. De kans bestaat natuurlijk dat we vergelijkbare batterijcapaciteiten krijgen op de Pixel 9-toestellen, maar de capaciteiten waren bij de Pixel 8-serie al verhoogd ten opzichte van de Pixel 7-serie, dus misschien verandert er gewoon niets.

Google Pixel 9: specs en features

(Image credit: Google)

Zal naar verwachting draaien op een nieuwe Tensor G4-chip

Onduidelijk hoe krachtig hij precies zal zijn

De Google Pixel 9 en de andere modellen uit de serie zullen vrijwel zeker draaien op de Tensor G4-processor. De vorige drie generaties van de Pixel draaiden immers ook op de eerste drie generaties van de Tensor-chips. De bron die aangaf dat er een derde Pixel 9-model onderweg was, heeft ook specifiek naar deze chip verwezen en geclaimd dat de processor de codenaam 'redondo' heeft.

We hebben vanuit andere hoeken ook gehoord dat de Tensor G4 schijnbaar een "kleinere upgrade dan oorspronkelijk gepland" zal zijn. We kunnen dus misschien geen grote prestatieboost verwachten bij de Pixel 9-serie. Dat is er jammer, want Google's Tensor-chips zaten al niet op hetzelfde niveau als de beste mobiele chips van Qualcomm en Apple als het gaat om prestatievermogen.

Aan de andere kant suggereert een recentere leak echter juist wel verbeterde prestaties bij de Tensor G4. Daarbij zou de chip ook energie-efficiënter zijn en beter met hitte om kunnen gaan. Dat klinkt allemaal juist weer redelijk veelbelovend. We hebben inmiddels ook gehoord dat de primaire core van de Tensor G4 15% betere prestaties zal leveren en 40% betere energie-efficiëntie dan de primaire core van de Tensor G3.

De telefoon krijgt misschien ook een verbeterde AI-assistent. Eén leak claimt namelijk dat de Pixel 9-serie een nieuwe AI-assistent genaamd Pixie krijgt. Deze wordt omschreven als meer gepersonaliseerd en krachtig dan de Google Assistant.

Een andere upgrade verschijnt misschien in de vorm van een nieuwe modem voor de Pixel 9-serie. Hiermee zouden de betrouwbaarheid en stabiliteit van netwerken verbeterd worden op de telefoon en ook satellietconnectiviteit kan worden toegevoegd, al zou dat laatste alleen voor communicatie in noodgevallen zijn.

Google Pixel 9: wat we willen zien

Aan de hand van de specs van de Pixel 8-serie hebben we een lijst samengesteld met een aantal dingen die we graag willen zien bij de Pixel-serie. Hieronder zie je een aantal van de belangrijkste veranderingen die we willen zien.

1. Een vernieuwd design

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

We zijn over het algemeen grote fans van het design dat Google introduceerde bij de Pixel 6, maar vervolgens is dat design gewoon grotendeels hetzelfde gebleven bij de Pixel 7 en Pixel 8. We denken dus dat het inmiddels wel tijd is voor een nieuwe look.

We zien graag een design dat net zo herkenbaar is, maar waardoor de Pixel 9 ook goed te onderscheiden is van de andere Pixels. Dat is natuurlijk niet gemakkelijk, maar Google heeft het al eerder voor elkaar gekregen, dus hopelijk lukt dit opnieuw. Tot nu toe geven de leaks aan dat het design inderdaad zal veranderen, maar niet per se op een volledig positieve manier.

2. Een telefotocamera met 10x optische zoom

De Google Pixel 8 Pro kan al verder optisch zoomen dan de meeste smartphones met 5x optische zoom, maar dat kon de Pixel 7 Pro ook al en hiermee loopt hij nog steeds achter op de 10x optische zoom die beschikbaar is op de Samsung Galaxy S23 Ultra (al is de S24 Ultra dus weer terug naar 5x optische zoom gezakt). Google heeft op dit vlak inmiddels ook stevige concurrentie gekregen in de vorm van Apple's 5x optische zoom op de iPhone 15 Pro Max.

We zouden dus graag zien dat Google het zoombereik van de Pixel 9 Pro verhoogt naar 10x. In dat geval zal dit ongetwijfeld weer een van de smartphones met de beste camera's zijn.

3. Een temperatuursensor voor alle modellen

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Een van de meest interessante toevoegingen op de Pixel 8-serie was die van de temperatuursensor. Die sensor was echter alleen beschikbaar op de Pixel 8 Pro. Dat is een beslissing die we ergens wel kunnen begrijpen, want hiermee kan de Pixel 8 Pro zich van andere telefoons onderscheiden (waaronder de standaard Pixel 8). Het is echter ook een feature waar de andere telefoon(s) uit de serie van zouden kunnen profiteren. We zouden de sensor dus graag zien terugkeren op alle Pixel 9-modellen, zodat ze zich op die manier allemaal kunnen onderscheiden van de concurrentie.

4. Sneller opladen

Hoewel de batterijduur van de Pixel 8 prima is, is "snelladen" een woord waar Google nog nooit van gehoord heeft. Je kan de Pixel 8 en Pixel 8 Pro met maximaal 27W opladen, terwijl die bij de goedkopere Pixel 8a slechts 18W is. Concurrenten zoals Motorola, Oppo en OnePlus bieden voor de helft van de prijs oplaadsnelheden aan die twee of drie keer hoger zijn.

We zouden graag minstens 45W-snelladen zien, zodat de Pixel 9 tenminste op gelijke hoogte komt te staan met de Samsung Galaxy S24 Plus. Je zal hoe dan ook de oplader zelf moeten kopen, aangezien Google alleen een USB-C-naar-USB-C-kabel in de doos doet.