Google Pixel 9 kan grootste probleem van Pixel 8 oplossen

De afgelopen jaren hebben de Google Pixel-smartphones een goede indruk achtergelaten, maar op vlak van pure prestaties konden ze niet tippen aan andere premium opties. Dat probleem wordt mogelijk verholpen met de Google Pixel 9 en Pixel 9 Pro.

Volgens een bericht op de Koreaanse site Financial News (via GSMArena) wordt de Tensor G4-chipset van deze telefoons gemaakt met behulp van Samsungs nieuwste 4nm-proces. Datzelfde proces wordt gebruikt voor de Exynos 2400-chipset in de Samsung Galaxy S24 en Samsung Galaxy S24 Plus.

Dit betekent niet dat de Tensor G4 de Exynos 2400 zal evenaren, aangezien het ontwerp op sommige vlakken verschillen. Toch zou de Tensor G4 ook moeten genieten van verbeterde warmteafvoer, evenals verbeterde energie-efficiëntie en prestaties, in vergelijking met de Tensor G3 in de Pixel 8.

Verbeterde prestaties en batterijduur

Dit zijn allemaal veelbelovende verbeteringen, vooral omdat er veel meldingen zijn geweest rond de Google Pixel 8 (Pro) die warm werd en in sommige gevallen zelfs oververhit raakte. Deze nieuwe chip zou die problemen (deels) moeten oplossen. Door het geheel koeler te houden, worden de algemene prestaties ook beter. Dit voorkomt onder andere throttling en frame drops in games.

Natuurlijk zou de betere energie-efficiëntie ervoor zorgen dat de Pixel 9 en Pixel 9 Pro een langere batterijduur krijgen. De batterijduur van de huidige Pixel-serie is zeker niet slecht, maar meer batterij is altijd beter. Of dit alles genoeg zal zijn om de Pixel 9 te laten concurreren met de Samsung Galaxy S24 of iPhone 15 Pro valt nog te bezien. Het zou in ieder geval een flinke upgrade moeten zijn ten opzichte van de Pixel 8.

We verwachten ten slotte dat de Google Pixel 9 pas in oktober op de markt komt, dus we moeten nog enkele maanden wachten op de officiële informatie.