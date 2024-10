Google Pixel 9a lek teaset een groter scherm dan vorige model

Er blijven geruchten opduiken over het ontwerp van de Google Pixel 9a, waarbij recente lekken hints geven over de vorm en mogelijke kleuren. Nu lijken we echter de exacte afmetingen van de aankomende telefoon te weten, wat erop kan wijzen dat deze groter is dan de Google Pixel 8a van vorig jaar.

Tipgever @OnLeaks heeft op sociale media gedeeld dat eerder vrijgegeven afmetingen blijkbaar iets afweken, en dat de precieze afmetingen 154,7 x 73,2 x 8,9 mm zijn (of 9,4 mm als je de cameraring aan de achterkant meerekent in de dikte). Dit maakt de telefoon even dun als de Google Pixel 8a, maar ook iets hoger en breder (dat toestel heeft afmetingen van 152,1 x 72,7 x 8,9 mm).

Dit zou kunnen suggereren dat de Google Pixel 9a een groter scherm zal krijgen, hoewel er een paar kanttekeningen zijn. De eerste geldt voor alle lekken: alles wat niet officieel is, moet met een korreltje zout worden genomen, en OnLeaks heeft al aangegeven dat de oudere afmetingen niet helemaal correct waren.

Een andere kwestie is de geruchten over de rand (bezel) van de Google Pixel 9a. We weten nog niet hoe dik deze zwarte rand zal zijn, en hoewel een groter oppervlak waarschijnlijk een groter scherm betekent, kan de rand dit beperken. Dus hoewel een scherm van 6,3 inch, zoals de Google Pixel 9, niet onmogelijk is, lijkt een kleiner scherm nog steeds waarschijnlijk.

Wat weten we nog meer over de Pixel 9a?

Eerdere lekken hebben ons nog wat meer details gegeven over de Pixel 9a. Naar verluidt zal deze beschikbaar zijn in vier kleuren: Porcelain (gebroken wit), Obsidian (zwart), Peony (roze) en Iris (blauwachtig paars). Helaas geen groene "Aloe" kleur van de Pixel 8a.

Er zijn ook geruchten dat de bekende camera-opzet niet aanwezig zal zijn. Het zou niet alleen jammer zijn dat de Pixel 9a dit iconische ontwerpdetail van de Google Pixel mist, maar het zou ook betekenen dat de cameracomponenten meer ruimte in het hoofdgedeelte van de telefoon innemen. Hierdoor is het mogelijk dat de Pixel 9a genoegen moet nemen met een kleinere batterij.

Dat gezegd hebbende, door de verbeterde energie-efficiëntie van de Tensor G4-chipset ten opzichte van de G3 (de chip die in de Google Pixel 8a zit), zou de Google Pixel 9a toch dezelfde batterijduur kunnen hebben, zelfs als de batterijcapaciteit kleiner is.